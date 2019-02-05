05.02.2019
Google начал удалять нелегальные форекс-приложения по просьбе ЦБ
Банк России заявил о начале взаимодействия с Apple Inc и Google LLC, которым ещё в прошлом году были направлены официальные письма с предложением сотрудничества и просьбой удалить из магазинов ряд незаконных сервисов

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Банк России во втором полугодии 2018 года запустил робота для выявления нелегальных финансовых организаций и проектов в интернете, в том числе имеющих признаки финансовых пирамид, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях:

«Мы используем поисковую модель, запущенную во второй половине прошлого года. Она ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги, и мониторит все, что происходит в интернете. На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов. Наш робот позволяет работать с достаточно примитивными запросами и с интерактивными формами обмена информацией. … После того, как зафиксирована компания, проявившая к роботу интерес, регулятор анализирует, является ли организация легальной или нет».

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Глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ пояснил, что для выявления нелегальных финансовых организаций и проектов Банк России использует как офлайн, так и онлайн-каналы.

Кроме этого, Google начал удалять незаконные финансовые приложения, при помощи которых нелегальные форекс-дилеры осуществляли свою деятельность.

«Мы начали в прошлом году взаимодействие с Apple Inc. и Google LLC: направили компаниям письма с предложением сотрудничества и просьбой удалить из магазинов ряд приложений, посредством которых нелегальные форекс-дилеры осуществляли свою деятельность на территории нашей страны, — заявил Лях. — Они выразили готовность к сотрудничеству, а Google LLC даже уже удалило два таких приложения. Мы надеемся, взаимодействие продолжится».

Напомним, в Госдуме в конце января текущего года прошёл первое чтение законопроект о наделении Центробанка полномочиями по блокировке сайтов, которые нарушают законодательство России о финансовом рынке, а также если они используются для мошеннических действий.

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