Наделение Центробанка полномочиями по блокировке сайтов прошло I чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект №605945-7, который наделяет Банк России полномочиями по блокировке нарушающих законодательство России на финансовом рынке, а также используемых для мошеннических действий сайтов. Документ был разработан и внесён группой сенаторов Совфеда, а также депутатом Госдумы во главе с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

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Комитет ГД по информационной политике по информационной политике, информационным технологиям и связи накануне голосования рассмотрел законопроект, после чего дал следующее заключение:

«Поддерживая в целом концепцию представленного законопроекта, обращаем внимание, что отдельные его положения нуждаются в согласовании с нормами действующих федеральных законов, а также в юридико-технической и лингвостилистической корректировке».

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В частности, из-за ряда несогласованностей в проекте закона с действующим законодательством «возможно возникновение условий, при которых доступ к информационному ресурсу будет ограничен провайдером хостинга до истечения срока, установленного для принятия мер владельцем сайта в сети «Интернет»».

Кроме этого, статус, цели деятельности, функции и полномочия Банка России определяются специальным отраслевым Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», поэтому комитет предлагает внести «корреспондирующие изменения в указанный Федеральный закон в части наделения Банка России правом обращения в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц» в случаях обнаружения в интернете информации, «позволяющей осуществить неправомерный доступ к информационным системам кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, электронным средствам платежа и (или) техническим устройствам их клиентов, используемым при предоставлении (получении) финансовых услуг, или информации, необходимой для ее получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».

С вступительным словом выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заявив, что в интернете миллионы сайтов, которые вводят в заблуждение, либо предлагают услуги «чёрных кредиторов», сайты финансовых пирамид и т.п., поэтому блокировка таких ресурсов должна защитить граждан.

Досудебная блокировка будет касаться хакерских сайтов, которые распространяют вредоносное ПО. Процедура блокировки такова, что сначала Центробанк выходит в Мосгорсуд, получая санкцию на ограничение доступа к таким сайтам.

С содокладом выступил глава инфокомитета ГД Леонид Левин, наповнивший о поступивших к законопроекту замечаниях.

Анатолий Выборный (Единая Россия) попросил уточнить у Левина — проведён ли комитетом анализ мошеннических действий в интернете, а также приводилась ли статистика по количеству возбуждённых дел и вынесенных приговоров. Глава инфокомитета конкретных цифр не назвал, ограничившись тем, что «огромное количество подобных дел, случаев проходит перед нашими глазами», заверив, что со статистикой они ознакомились и готовы озвучить её отдельно.

Андрей Альшевских («Единая Россия») спросил, как будут выявляться такие сайты — про жалобам граждан или каким-то другим способом. Если же заблокированный сайт окажется невиновным, то как будет восстановлен доступ. Аксаков сказал, что обращения граждан обязательно будут учитываться, что делается и сейчас. Также в ЦБ создан ФинЦЕРТ, который отслеживает в интернете подобные нарушения, давая сигналы в правоохранительные органы. Процедуры же оспаривания решений блокировки в законопроекте прописаны.

В итоге законопроект был принят 420 голосами «за».

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