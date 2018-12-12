Центробанк наделят полномочиями по блокировкам сайтов

Группа депутатов Госдумы и членов Совфеда во главе с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным разработала законопроект №605945-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»», которым предлагается предоставить ЦБ РФ полномочия по блокировке сайтов, которые нарушают законодательство России о финансовом рынке, а также если они используются для мошеннических действий.

В настоящее время Банком России отмечается увеличение масштабов использования интернет-сайтов для совершения мошеннических действий на финансовом рынке, такие сайты используются зачастую для рекламы финансовых пирамид, отмечается в пояснительной записке. Авторы документа предлагают наделить Банк России правом включать сайты, вводящие клиентов кредитных и некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен (оформлением или содержанием), сайтов, связанных с предоставлением на территории РФ финансовых услуг лицами, не имеющими права их оказывать в соответствии с законодательством РФ, а также сайтов, связанных с финансовыми пирамидами, в реестр сетвых адресов, содержащих запрещенную в РФ информацию, для их последующего возможного блокирования. Документ разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.

В федеральный закон от 27 июня 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вносится целый пакет поправок. В частности, статья 15.1, часть 5 дополняется следующей нормой, которой Банку России предоставляется возможность блокировки следующей информации:

«а) вводящей клиентов кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, а также иных лиц, взаимодействующих с кредитными организациями и (или) некредитными финансовыми организациями, в заблуждение относительно принадлежности информации, распространяемой посредством сети «Интернет», в том числе вследствие сходства доменных имён, оформления или содержания; б) связанной с предложением и (или) предоставлением на территории Российской Федерации финансовых услуг, определённых в федеральном законе «О защите конкуренции» лицами, не имеющими право их оказывать в соответствии законодательством РФ; в) связанной с осуществлением на территории РФ деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счёт привлечённых денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлечённых денежных средств и (или) иного имущества».

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Авторы документа пишут, что Центробанк зафиксировал рост мошенничества на финансовом рынке в интернете. Чтобы бороться с этим, они предложили дать Центробанку право включать сайты злоумышленников в реестр для их блокировки. Например:

— сайты, копирующие страницы настоящих банков: их домены, оформление или содержание;

— сайты, которые рекламируют финансовые услуги нелегальных компаний;

— сайты финансовых пирамид;

— сайты с информацией, которая позволяет нелегально получить доступ к информационным системам банков и других финансовых компаний, а также к устройствам их клиентов.

Законопроект также описывает порядок ограничения доступа к соответствующей информации, согласно которому при обнаружении сайта с информацией, которая позволяет нелегально получить доступ к информационным системам банков и других финансовых компаний, а также к устройствам их клиентов, ЦБ обращается в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц, затем на основании судебного акта Центробанк обращается в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по блокировке сайта-нарушителя. При подаче заявления в суд ЦБ нужно приложить доказательства нарушений, а также в течение 15 дней после этого подать официальный иск. Если иска не будет, то суд должен будет отменить предварительное обеспечение — то есть разблокировать сайт.

В случае с первыми тремя типами сайтов депутаты предлагают разрешить Центробанку вносить их в Единый реестр запрещённых сайтов для их последующей блокировки Роскомнадзором. В этом случае решение суда не требуется.

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