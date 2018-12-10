Госдума отдает иностранные платёжные системы и электронные кошельки под контроль ЦБ РФ

В Государственную думу РФ депутатами А.Аксаковым, И.Дивинским, Р.Николаевым и сенатором Н.Журавлёвым внесены два законопроекта — №603170-7 и №603192-7, которые направлены на жёсткое регулирование работу платёжных сервисов на территории России. Оба документа вносят изменения в федеральный закон «О национальной валюте». Под регулирование попадут и электронные платежные сервисы, и агрегаторы, подключающие онлайн-платежи торговым точкам.

В пояснительной записке к первому законопроекту сказано:

«В связи с трансграничным характером оказания платёжных услуг и в целях обеспечения национальной безопасности, целостности платёжного пространства страны разработан данный законопроект. …в нём устанавливаются требования к приёму на территории РФ электронных кошельков и других электронных средств платежа, эмитируемых иностранныеми поставщиками платёжных услуг (AliPay, WeChat и т.п.). Данные требования направлены на обеспечение своевременных расчётов иностранных поставщиков платёжных услуг с российскими банками, минимизацию рисков в сферах ПОД/ФТ и информационной безопасности. Одновременно, для иностранных поставщиков платёжных услуг предусматривается запрет оказания услуг по переводу денежных средств клиентам-резидентам и предоставления им электронных средств платежа».

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На территории РФ, также говорится в пояснительной записке, функционируют иностранные платёжные системы (например, MoneyGram, Intel Express и другие), зарубежные операторы которых заключают с российскими банками договоры об осуществлении трансграничных переводов денежных средств физлиц.

Сейчас они не зарегистрированы в реестре ЦБ и не попадают под регулирование, хотя многие россияне используют их для трансграничных переводов, поясняет предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.

«В целях формирования единых требований для таких иностранных платёжных систем, минимизации рисков российских банков и потребителей законопроектом уточняется понятие «иностранная платёжная система» и устанавливаются требования к функционированию иностранных платёжных систем на территории РФ», — говорится в законопроекте.

В числе требований – наличие на территории России представителя оператора иностранной платёжной системы. Также регулирование коснется правил данных систем, «включая систему управления рисками». Законопроектом устанавливаются, кроме этого, требование к защите информации, «а также использования российской платёжной инфраструктуры».

Поправки напрямую вводят для иностранных электронных кошельков запрет на работу с россиянами, поясняет председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. «Но наличие лицензии на работу с рублями и валютой, как, например, у российской «дочки» PayPal — небанковской кредитной организации, позволит им избежать этих ограничений», — полагает он.

Другой законопроект, отмечает издание The Bell, вводит регулирование для поставщиков платежных приложений, которые позволяют расплачиваться с помощью систем ApplePay, SamsungPay, AndroidPay и сервиса MirPay (разрабатывается платежной системой «Мир»). Он обязывает банки уведомлять ЦБ о начале использования таких систем, предоставлять данные о поставщиках приложений и проверять соответствие их правил информбезопасности требованиям ЦБ. Банкам будет запрещено давать операторам приложений доступ к паролям, кодам и аналогам собственноручной подписи клиентов.

Изменения также вводят для платежных агрегаторов — компаний, которые подключают и обеспечивают онлайн-платежи по картам для торговых предприятий (пример — сервис «Яндекс.Касса»). Они обязаны будут получить статус банковского платежного агента, заключать договоры с торговыми точками от имени банка, проводить идентификацию юрлиц и ИП при приеме на обслуживание и соблюдать требования информбезопасности. Каждому агрегатору теперь придется найти банк-партнер и переоформить договоры с клиентами. Представитель «Яндекс.Кассы» считает, что при этом увеличатся расходы обеих сторон.

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«Побочным эффектом борьбы ЦБ с обналичкой и отмыванием денег часто становятся проблемы для добросовестного бизнеса — как было, например, с ростом тарифов на переводы со счетов ИП. Из-за новых законопроектов проблемы могут возникнуть у онлайн-торговцев», — обращает внимание издание The Bell.

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Первый законопроект также ужесточает требования к деятельности иностранных платежных систем и вводит более широкое определение этого понятия. Под иностранной платежной системой предлагается понимать «совокупность организаций, взаимодействующих в целях осуществления трансграничных переводов денежных средств» (раньше этой фразы в определении не было). В отличие от электронных кошельков у такой системы есть оператор и банки-участники, которые придерживаются правил системы, составленных в соответствии с законодательством другого государства. К числу иностранных систем, в частности, можно отнести MoneyGram, Intel Express и т.п., которые заключают соглашения с российскими банками на переводы денег физических лиц между странами.

Visa, MasterCard, American Express, китайская UnionPay или японская JCB под ужесточение законодательства не попадают — у них есть зарегистрированные в России компании-операторы, которые включены в Реестр операторов платежных систем Банка России.

В AliPay не стали комментировать «непринятый законопроект», но заверили, что компания соблюдает законы всех стран, и будет делать это в России. Поправки в закон не отразятся на деятельности WeChat, заявил председатель правления расчётного центра платежной системы Sendy Игорь Ключников, через которую поставщик работает в России.

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