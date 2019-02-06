От России стремительно растет количество госзапросов к Google

Корпорация Google опубликовала очередной отчёт о прозрачности, на этот раз — за первое полугодие 2018 года. За этот период первом полугодии от российских госорганов к Google поступило 19 192 запроса на удаление контента.

Всего от госорганов в мире за этот период Google получила 25 534 запроса на удаление контента. Таким образом, на Россию приходилось 75% от всех мировых запросов. Более 14 тысяч запросов в России касались удаления информации с YouTube, 3687 запроса — из поиска.

Среди причин запросов в России самая популярная (57%)— «товары и услуги, подпадающие под действие специальных законов». Как пишет РБК, речь идет об алкоголе, азартных играх, лекарствах, табаке и других товарах.

В разделе «Условия и правила» на сайте Google отмечается, что службы Google запрещено использовать для продвижения перечисленных товаров и услуг. Компания разработала специальные инструменты, позволяющие сузить целевую аудиторию контента по возрасту и региону. Материалы, содержащие рекламу подобных товаров, если она не включает возрастные и региональные ограничения и на нее поступит жалоба, могут быть удалены, а аккаунт, с которого они были размещены, — заблокирован, говорится в правилах Google. В них также отмечается, что даже при установке возрастных и региональных ограничений на доступ к контенту содействие продаже перечисленных товаров запрещено.

Особо интересны выделенные в отдельный пункт доклада «запросы на удаление, полученные из России в соответствии с Федеральным законом №276-ФЗ». В ноябре 2017 года в России начал действовать пакет поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», регулирующий деятельность VPN-сервисов, анонимайзеров и других решений, позволяющих использовать IP-адреса других стран (благодаря этому можно получить доступ к ресурсам из реестра запрещенных). Владельцев подобных сервисов обязали закрывать доступ к сайтам, внесенным в список запрещенных в России, иначе сам VPN-сервис или анонимайзер должен быть заблокирован. По данным Google, в первом полугодии 2018 года из России поступило 175 запросов, связанных с этим законом. Всего чиновники требовали удалить более 161 тыс. URL-адресов:

При этом сама Google не подключилась к российской Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов.​ В ноябре 2018 года из-за этого в отношении Google было возбуждено административное дело. На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что компания оплатила вынесенный ей штраф в размере 500 тыс. руб. При этом в январе 2019 года Роскомнадзор направил Google повторное требование подключиться к ФГИС.

Глава по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии ICANN Александра Куликова объяснила рост количества запросов от госорганов эффектом низкой базы: в начале 2010-х годов их было относительно немного:

«Google и прочие компании, занимающиеся таким форматом отчетности, ориентируются на локальное законодательство, которое на тот момент в России не было еще таким насыщенным. С тех пор появилось много новых законов, на основании которых теперь подаются запросы гораздо более разнообразной тематики, чем национальная безопасность или авторские права».

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По сравнению с первым полугодием 2017 года количество запросов от российских госорганов в отчетном периоде выросло на 36%. При этом один запрос может содержать требование об удалении сразу нескольких единиц контента. Если в первом полугодии 2017 года Google получила от российских госорганов запросы на удаление 16 063 единиц контента, то в первом полугодии 2018-го — уже 182 462 единицы.

18% запросов коснулись авторских прав, 11% — «национальной безопасности», 6% — употребления наркотиков. В предыдущие годы самой частой была категория «национальная безопасность».

«Мы можем отказать в удалении материалов по разным причинам, — также указывает компания в отчёте. — Некоторые запросы не содержат точной информации об элементах, которые правительство требует удалить (например, в запросе может быть не указан URL). В других случаях мы получаем жалобы на клевету, оформленные в виде неофициальных писем от государственных органов, а не распоряжений суда».

В качестве одного из примеров не удаленного контента Google пишет о получении из Роскомнадзора требования удалить с Google Диска статью запрещенной в России исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» с критикой британского отчета об оружии массового поражения в Ираке. В статье также высказывалось осуждение в адрес западных стран за владение таким оружием, колониальное прошлое и поддержку диктаторов на Ближнем Востоке. «Мы не удалили файл», — отмечает Google.

Одним из множества примеров исполнения российского законодательства по требованию властей компания также приводит ограничение для жителей России доступа к файлу на Google Диске с русскоязычной версией запрещённой на территории РФ «Поваренной книги анархиста», написанной Уильямом Пауэллом.

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