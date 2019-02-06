06.02.2019
Российский софт насильно
Федеральная антимонопольная служба направила в Минцифры законопроект о жёстком регулировании предустановки российского ПО на иностранные ПК, смартфоны и гаджеты

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ФАС направила в Минцифры проект поправок к законам «О связи» и «Об информации», предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на них отечественный софт. Чтобы попасть на российский рынок, производители обязаны будут устанавливать на свои устройства российское ПО и обеспечить возможность полной удаляемости иностранных предустановленных программ, если они не влияют на функционирование оборудования. Перечень устройств, на которых должно быть предустановлено отечественное ПО, перечень типов такого ПО и порядок формирования и ведения реестра будут устанавливаться Правительством России.

В России абонентское оборудование связи подлежит сертификации, напомнил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин. «Выполнение требований по предустановке и удаляемости приложений, не влияющих на работоспособность устройств, станет одним из условий сертификации такого оборудования»,— сказал он. Документ прорабатывается в профильных департаментах, подтвердил заместитель главы Минцифры Олег Иванов. «В целом подход интересный, но должен быть тщательно проработан как с технической, так и с экономической точек зрения»,— отметил он.

Ранее стало известно, что речь шла о браузере, антивирусе, программе геопозиционирования и мессенджере, устанавливаемых на смартфоны, планшеты, ноутбуки и стационарные компьютеры массой до 10 кг.

Согласно проекту, предустановка приложений станет обязательным условием для выхода устройств в обращение на российском рынке, констатирует представитель ассоциации РАТЭК (входят Apple, Samsung, Huawei, Google, Philips и др.) Антон Гуськов.

Для подтверждения соответствия требованиям устройства проходят испытания, которые проводятся по стандартам, но для подтверждения условий предустановки и удаляемости приложений и софта таких стандартов не существует, отмечает он.

Таким образом, требования законопроекта ФАС будут невыполнимы, как минимум пока такие стандарты не появятся, считает господин Гуськов. Если все же проект ФАС станет нормой, это приведет к технологическому отставанию России от других стран и дисбалансу конкуренции, настаивает он.

По информации собеседников «Ъ», главным лоббистом законопроекта является Яндекс. В случае принятия поправок он сможет сэкономить «десятки миллионов долларов в год» на коммерческих контрактах с вендорами.

По словам опрошенных изданием экспертов, законопроект может «наиболее болезненно» отразиться на работе Apple в России: например, из-за закрытой операционной платформы, где практически полностью отсутствуют антивирусы. Apple уже направила в ФАС отрицательный отзыв на законопроект.

Вряд ли стоит надеяться на положительную оценку инициативы властей и со стороны пользователей:

В августе 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить закон, по которому на смартфоны и компьютеры предустанавливалось отечественное ПО. Минкомсвязь и ФАС должны разработать документ к апрелю этого года.

ФАС в январе сообщила, что завершила обсуждение концепции документа. В частности, к предустановке предлагаются браузеры, картографический сервис, мессенджер и антивирусное ПО. При этом выбирать, какой софт ставить, будут производители гаджетов. Реализация концепции обеспечит отечественным разработчикам равные условия деятельности на рынке, а также защиту интересов потребителей, полагает разработчик.

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