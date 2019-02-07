Дорогая изоляция Рунета

Проект по изоляции российского сегмента интернета от глобальной сети предварительно обойдётся в 1,8 миллиарда рублей бюджетных денег, сообщает Интерфакс. На создание Центра управления сетью связи общего пользования в рамках законопроекта «о защите рунета от внешних угроз» предусмотрены в бюджете на 2019 год в размере почти 600 млн рублей. Соответствующие данные содержатся в федеральном законе «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Согласно документу, на создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также создание, эксплуатация и развитие информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования запланировано выделить 597 млн рублей в 2019 году.

«Эти средства предусмотрены лишь для старта данного проекта», — сказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. В следующие два года расходы бюджета оцениваются в 699 млн и 546 млн рублей соответственно, говорится в документе.

По словам источника, «для последующей реализации этого проекта потребуются дополнительные средства. Соответственно, эти расходы необходимо будет предусмотреть в бюджетах следующих лет». Вместе с тем на разработку программно-аппаратных средств для мониторинга и управления сетью связи общего пользования, согласно проекту паспорта нацпрограммы «Цифровая экономика», одобренному правительством, Роскомнадзору отводится год, начиная с октября 2019 по октябрь 2020 года.

Ранее инициатор законопроекта об автономном интернете, сенатор Андрей Клишас утверждал, что бюджетных средств на реализацию проекта не потребуется. В отзыве правительства РФ говорилось, что это невозможно.

Озвученные выше цифры не совпадают с мнением экспертов при Правительстве РФ, в заключении которых утверждается: только единовременные затраты могут достичь 25 млрд руб. на исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание и ведение реестра точек обмена трафика, расширение штата подведомственных Роскомнадзору структур и проведение учений.

Кроме того, потребуются компенсации операторам связи в случае нарушений работы сети, риск которых оценивается участниками отрасли как высокий, считают эксперты. Их следует предусмотреть в федеральном бюджете на уровне до 10% от объема рынка, то есть 134 млрд руб. в год.

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Генеральный директор «Института исследований интернета» Карен Казарян также скептически относится к приведённым Интерфаксом цифрам и их целевой нагрузке:

«Итак, сначала нам предлагали поверить, что проект расходов федерального бюджета законопроект не потребует. Потом стали говорить, что его исполнение уже заложено в программу «Цифровая экономика». Теперь, после того как Правительство отправило отзыв с просьбой уточнить источники финансирования, неожиданно оказывается, что создание некоего «центра мониторинга» уже заложено в федеральный бюджет. При этом очевидно, что в программе «Цифровая экономика» средства на исполнение данного закона еще не выделены, так как планы мероприятий раздела «Безопасность» ещё не утверждены. Очень странно было бы и появление в бюджете средств на некий «центр мониторинга», которого в таких терминах и в законопроекте-то нет, о котором не в курсе даже министерство финансов. Безусловно, в бюджете много закрытых статей, но, скорее, мы видим яростное нежелание настоящих авторов законопроекта признавать сколько средств реально потребуется на его исполнение».

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Для самих операторов финансовые аспекты проекта закона в текущей версии также не совсем очевидны. «Например, законопроектом декларируется, что оборудование операторам связи будет передаваться безвозмездно», — заявил вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС Руслан Ибрагимов на заседании комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи:

«Вместе с тем нет ясности с источником финансирования расходов, которые могут понести операторы на установку этого оборудования, адаптацию существующих сетей связи к этому оборудованию, подводке электроснабжения, кондиционирования — это все достаточно серьезные вопросы, которые обеспечивают работу этого оборудования. Техническое обслуживание, ремонт и так далее. Затраты на это к расходам госбюджета не отнесены, поэтому мы можем предположить, что это все ляжет на наши плечи».

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По оценке «Вымпелкома», только для его сети потребуется установка более 400 таких серверов. «Их суммарная стоимость, которая по проекту должна быть оплачена из бюджета — один миллиард рублей. Стоимость работ по инсталляции серверов — 0,5 миллиарда рублей, которые должна будет уплатить уже сама компания. Начиная со второго года эксплуатации оператору в течение 5 лет потребуется тратить по 125 миллионов рублей на расширение без учета стоимости серверов (это еще 1,2 миллиарда рублей за 5 лет)», — привёл оценку директор по работе с госорганами «Вымпелкома» Сергей Мальянов.

Директор по связям с госорганами «Мегафона» Алексей Ганин отметил, что операторы уже и так несут достаточно серьёзные затраты по предыдущим законодательным инициативам. Кроме того, по его словам, в проекте не обозначена ответственность за сбои на сетях операторов перед абонентами, которые могут произойти из-за данного оборудования.

Tele2, в свою очередь, предложил провести пилот. «Мои коллеги говорили о том, что будут затраты на установку и обслуживание оборудования. Мы посчитали, получились миллиарды. Готовы на какой-то отдельной площадке озвучить свои предложения», — сказала директор по взаимодействию с госорганами Tele2 Юлия Гошко.

Представитель «Вымпелкома» также отметил, что законопроект противоречит действующему законодательству. Проектом, указал он, Роскомнадзор наделяется несвойственными функциями, а также вводится новая система распределения полномочий между федеральными органами власти, которая приводит к дуальности регулирования управления сетью и маршрутизации трафика.

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UPD.

Стало известно, что один из инициаторов законопроекта об автономной работе российского сегмента интернета — сенатор Андрей Клишас заявил, что на исполнение закона будет потрачено 20 миллиардов рублей. Ранее в обосновании к законопроекту он писал, что бюджетных средств на его инициативу не потребуется.

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