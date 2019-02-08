Роскосмос отследит медиа

На сайте госзакупок госкорпорацией Роскосмос недавно был выложен тендер на «Оказание информационно-аналитических услуг по проведению исследований посредством комплексной многоаспектной обработки и анализа средств массовой информации». Сроки оказания услуг: с 1 марта 2019 г. по 31 июля 2019 г., стоимость — 636 000 рублей. Как следует из технического задания тендера, целью оказания данных услуг является:

«Контроль информационного поля Госкорпорации «Роскосмос» и организаций ракетно-космической промышленности, находящихся в ведении Госкорпорации «Роскосмос»».

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Дата окончания подачи заявок: 18.02.2019 г. Рассмотрение заявок и подведение итогов намечены также на эту дату.

Исполнитель должен предоставить заказчику «доступ к информационно-аналитической системе, которая позволяет проводить самостоятельный поиск информационных материалов и анализ по количественным и качественным характеристикам».

«Система должна обеспечивать круглосуточное, оперативно обновляемое предоставление в электронном виде информационных материалов, размещенных в федеральных и региональных источниках информации Российской Федерации, а также социальных медиа (блоги, микроблоги, социальные сети, форумы, видеосервисы, сайты отзывов)», — также указано в техзадании.

Согласно заданию, исполнитель должен ежедневно к 8:30 мск предоставлять заказчику результаты мониторинга СМИ. Компания или индивидуальный предприниматель, выигравшие тендер, должны будут проводить мониторинг не менее 45 тыс. СМИ, включая российскую федеральную и региональную прессу, телевидение и радио, информагентства и интернет.

В рамках отчета перед заказчиком используются два списка источников:

Все СМИ для мониторинга, кроме блогов; Ведущие СМИ: КоммерсантЪ (печатная и электронная версии), Ведомости (печатная и электронная версии), ТАСС, Россия 24, Известия, МИА «Россия сегодня» (РИА Новости), Комсомольская правда (печатная и электронная версии), «Российская газета» (печатная и электронная версии), «Московский комсомолец» (печатная и электронная версии), «РБК» (газета и информационное агентство), Russia Today, Эхо Москвы, Газета.Ру, Интерфакс-АВН.

Поиск информации ведется по таким ключевым словам, как Дмитрий Рогозин (глава Роскосмоса), Юрий Урличич (первый замглавы Роскосмоса), Максим Овчинников (первый замгендиректора Роскоскосмоса), Сергей Крикалев (исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам), Сергей Савельев (замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству).

В группы мониторинга СМИ также вошли «прочие персоны, связанные с космической отраслью»: вице-премьер РФ Юрий Борисов, министр обороны РФ Сергей Шойгу, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, совладелец группы компаний S7 Владислав Филев, гендиректор компании «S7 Космические транспортные системы» (S7 Space) Сергей Сопов.

Кроме того, поиск будет осуществляться и по другим ключевым словам, связанных с тематикой космоса: «ракетно- космическая отрасль», «ракетно-космическая промышленность», «ракета», «спутник», «ГЛОНАСС», «Федеральная космическая программа», «Морской старт», «Ангара», «Протон», «Союз», «спутниковая система «Сфера», «дистанционное зондирование земли», «космос», «военно-промышленный комплекс», «космодром», «космодром Восточный», «Байконур», «Даурия», «Институт космических исследований РАН».

Мониторинг будет и по ключевым словам среди иностранных новостей: NASA, «Европейское космическое агентство (ESA)», «Индийская организация космических исследований», «Китайское национальное космическое управление», «Национальное космическое агентство Украины», «Японское агентство аэрокосмических исследований», «Казкосмос», SpaceX, Blue Origin, Boeing, United Launch Alliance, Lockheed Martin.

Роскосмосом приводится также большой список телевизионных программ, вышедших с 1 января 2013 года, доступ к транскриптам (текстовым расшифровкам) которых должен обеспечить исполнитель.

«Новостные выпуски телеканалов Россия 24, Матч ТВ, Звезда, Москва 24, — также говорится в тендере, — должны поставляться в формате видеороликов, сопровождаемых тегами. Теги по основным упоминаемым в материале персонам, компаниям, брендам, геопонятиям, темам проставляются для каждого сообщения. В дальнейшем на основе тегов осуществляется поиск и мониторинг данных сообщений в интерактивном режиме. Доступ к архиву сообщений указанных телеканалов должен быть обеспечен в течение 3 часов с момента выхода передачи».

Мы проследим судьбу этого тендера и сообщим вам, когда станет известен победитель.

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