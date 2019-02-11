Ходорковский позвал Роскомнадзор в суд

Михаил Ходорковский подал административный иск к Роскомнадзору в Таганский районный суд из-за блокировки домена mbk.news. Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин, который будет представлять интересы Ходорковского в суде. В иске Ходорковский назвал блокировку домена «незаконной и необоснованной». Роскомнадзор ограничил доступ к домену из-за того, что он якобы является «зеркалом» ресурса mbk.media, который был заблокирован по требованию Генпрокуратуры от 20 февраля 2018 года.

Ходорковский оспорил в суде блокировку своего сайта Роскомнадзором https://t.co/GaZ0erNHxM — РАПСИ (@rapsinews) February 11, 2019

«Он не является сходным до степени смешения с заблокированными сайтами, не содержит дублирующего и скопированного материала с заблокированных сайтов, наполняется информационными материалами с даты запуска, при этом размещенные на сайте материалы не дублируются на других ресурсах», – говорится в иске. Сайт же был создан только 1 ноября прошлого года.

Представитель Роскомнадзора утверждал, что сайт «МБХ медиа» заблокирован на территории России согласно закону об информации, в котором указано об ограничении доступа к материалам организаций, объявленных в России нежелательными. Источник в правоохранительных органах говорил, что «МБХ медиа» заблокировали за аффилированность с нежелательной организацией.

Сайт «МБХ медиа» был открыт во второй половине декабря 2017 года после блокировки сайта «Открытой России», которая попала в список нежелательных организаций. Ходорковский говорил, что сайт принадлежит ему лично, а не «Открытой России». Летом 2018 г. Таганский суд Москвы отказал Ходорковскому в разблокировке сайта «МБХ медиа». Тогда его адвокат указывал, что ресурс удалил материалы, которые были поводом для блокировки.

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