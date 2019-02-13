В США искусственный интеллект прорывается в госструктуры

Президент США Дональд Трамп своим указом поручил федеральным агентствам улучшить возможности страны в области искусственного интеллекта. А также помочь людям, чья работа заменяется автоматизацией. Указом создается Американская Инициатива ИИ, которая будет сосредоточена на пяти областях:

Исследования и разработки. Федеральным финансирующим агентствам будет предложено «расставить приоритеты в инвестициях ИИ» в их распределение;

Ресурсы. Исследователи ИИ должны иметь доступ к федеральным данным, алгоритмам и компьютерной обработке;

Стандарты. Стандарты, стимулирующие разработку «надежных, крепких, заслуживающих доверия, безопасных, переносимых и совместимых систем искусственного интеллекта», будут установлены Управлением по научной и технической политике Белого дома и Национальным институтом стандартов и технологий;

Подготовка работников. Агентства будут обучать людей готовиться к изменениям, связанным с ИИ, включая автоматизацию, посредством стажировок, стипендий и программ обучения;

Международные связи. США будут сотрудничать в области искусственного интеллекта с другими странами, но обеспечат развитие технологии таким образом, чтобы она соответствовала американским «ценностям и интересам»;

В указе говорится, что достижения в области ИИ нужны при одновременной защите американских технологий, экономической экономической и национальной безопасности, гражданских свобод, неприкосновенности частной жизни и американских ценностей.

Как говорит Даниэль Кастро, вице-президент Центра инноваций в области данных, Китай уже превзошел США по некоторым показателям, связанным с исследованиями ИИ. Например, с 2014 года он публикует больше научных статей, чем в США. Об этом же говорится и в Стратегии ИИ, опубликованной Министерством обороны США, где предлагается использовать данную технологию для военных нужд:

«Другие страны, в частности Китай и Россия, делают значительные инвестиции в ИИ в военных целях, в том числе в приложения, которые поднимают вопросы, касающиеся международных норм и права. Эти вложения угрожают подорвать наши технологические и эксплуатационные преимущества и дестабилизировать свободный и открытый международный порядок. Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами должны принять ИИ, чтобы сохранить свою стратегическую позицию, одержать победу на будущих полях сражений и защитить этот порядок. Мы также будем стремиться разрабатывать и использовать технологии искусственного интеллекта таким образом, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить безопасность, мир и стабильность. Мы будем руководить ответственным использованием и развитием ИИ, формулируя наше видение и руководящие принципы использования ИИ законным и этическим образом».

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В стратегии описываются общие подходы к развитию искусственного интеллекта на государственном уровне с привлечением частных компаний, научных кругов и общественности, а также правительств союзных стран и компаний.

«Издержки от несоблюдения этой стратегии очевидны, — уверен Пентагон. — Отказ от использования ИИ приведет к появлению устаревших систем, не имеющих отношения к защите наших людей, разрушению сплоченности среди союзников и партнеров, сокращению доступа к рынкам, что будет способствовать снижению нашего благосостояния и уровня жизни, а также к растущим вызовам обществам, которые были построен на индивидуальных свобод».

В Пентагоне также рассказали об отставании в сфере кибербезопасности. Управление по испытанию и оценке новых вооружений и военных технологий пришло к выводу, что американские военные пока не готовы в полной мере противостоять новым вызовам. Кроме того, указывалось, что Пентагону не хватает экспертов в киберсфере. Отмечается также недостаток финансирования обучения специалистов по кибербезопасности.

Вопрос использования искусственного интеллекта для военных нужд является предметом жарких дискуссий уже не первый год. Задумывалось об этом и военное ведомство США. Еще с 2016 года специально созданная комиссия занималась рассмотрением этого вопроса, но теперь военные перешли от слов к делу, создав Объединенный центр искусственного интеллекта, который будет основным звеном в создании мощного военного ИИ.

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