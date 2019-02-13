Госцензоры хотят повысит штрафы в 20 раз за слова в интернете

Максимальные штрафы за недостоверные новости и оскорбление власти депутаты Госдумы предложили увеличить в 20 раз. Таким образом, сумма выросла до 100 тысяч рублей. В первоначальной редакции законопроекта №606595-7 штрафы за распространение фейковых новостей составляли от трех до пяти тысяч рублей. В поправках их предлагается увеличить на сумму от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. За оскорбление власти в интернете в первой версии проекта закона №606596-7 предлагалось штрафовать на сумму от тысячи до пяти тысячи рублей, теперь штрафы за это также предлагают повысить на сумму от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. В самих карточках обоих законопроектов на сайте Госдумы пока дополнений нет, а новых документов ещё не внесли.

Один из авторов поправок, депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный, заявил:

«Штраф в 500 рублей, одну тысячу рублей ничего не значит для многих граждан. Но если человек заплатил 100 тысяч рублей, он будет это помнить всю оставшуюся жизнь».

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Административный арест на 15 суток за оскорбление власти в интернете предлагается сохранить. Выборный подчеркнул, что на оскорбление символов государства в интернете «мы очень легко реагируем», а распространение ложной информации может «посеять хаос и панику в обществе». «Чтобы дисциплинировать наших граждан, каждого из нас, устанавливается повышенная ответственность, чтобы она была действенная, чтобы десять раз подумали, стоит это делать или нет», — подчеркнул Выборный.

Пакет законопроектов о штрафах и арестах за оскорбление власти и распространение фейковых новостей в интернете внесли в Госдуму в декабре. В конце января его приняли в первом чтении, несмотря на то что инициативу отказались поддержать Генпрокуратура, Роскомнадзор и Минюст. Правда, позже ГП изменила своё мнение.

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