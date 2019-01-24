Госдума приняла законопроекты о наказании за оскорбление власти и недостоверную информацию в I чтении

Российский парламент принял в первом чтении внесенные сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Дмитрием Вяткиным законопроекты, которыми вводится запрет на распространение фейковых новостей, а также критику чиновников в интернете. Стоит заметить, весь этот «пакет Клишаса» вызвал острые дискуссии не только в обществе, но и среди депутатов, а также госведомств. Так, Генпрокуратура сначала дала отрицательный отзыв на законопроект, затем изменила своё мнение. Отрицательный отзыв дали Минцифры, Минюст, а Роскомнадзор выразил достаточно невнятную позицию, которую впрочем тоже сложно назвать одобрительной.

На заседании Госдумы представитель фракции КПРФ Алексей Куринный предложил снять с рассмотрения «пакета Клишаса», поскольку они не прошли обсуждение отрасли и среди граждан, но депутаты это предложение отклонили.

Владимир Жириновский заявил, что «охаивание властей» в прошлом привело к распаду СССР и крушению Российской империи, поэтому введение ответственности за соответствующие оскорбления — это «защита страны». Одобрительно глава ЛДПР высказался и о «законе о фейках», поскольку, по его мнению, надо пресекать панические настроения в обществе, вызванные фальшивыми новостями из интернета и СМИ.

Председатель ГД Вячеслав Володин предложил представителям инфокомитета озвучить правоприменительную практику в европейских странах, поскольку «Россия — тоже часть Европы», которая касается подобных правовых норм.

Николай Коломейцев (КПРФ) заявил, что была нарушена процедура при обсуждении и получении заключений по всем законопроектам, а также заметил — отсутствие автора законопроекта Клишаса не позволяет приступить к обсуждению всех четырех документов, и замена его на Людмилу Бокову не решает проблемы. Он потребовал предъявить парламенту подписанную командировку сенатора, чтоб убедиться — Клишас действительно по уважительной причине отсутствует на заседании. Ранее Леонид Левин предложил заменить спикера законопроекта в связи с рабочей поездкой сенатора.

«Внесли очень резонансные проекты руками Клишаса, мы их сейчас примем, а когда народ выйдет на улицу, правительство заявит, что оно против такого закона, который приняли идиоты-депутаты»,— ранее заявлял “Ъ” вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

Представитель Правительства РФ в Госдуме Александр Синенко подтвердил поддержку законопроектов кабмином, поскольку депутаты накануне голосования во время совещания выдвинули условие — законопроекты будут обсуждаться лишь при получении от кабинета министров одобрения всех четырёх документов.

Сергей Иванов (ЛДПР) заявил, что «пакет Клишаса» — это не про борьбу с оскорблениями и фейками, а о совсем другом. По его мнению, предложенная авторами документов методика приведет к такому коллапсу интернета, что воплощение в жизнь других проблемных реформ покажется чем-то достаточно легкорешаемым.

Напомним, законопроекты №606593-7 и №606595-7 запрещают публиковать в СМИ и интернете недостоверную информацию, создающую угрозу жизни граждан или массового нарушения порядка. Проектами закона №606596-7 и №606594-7 вводится запрет и наказание за распространение информации, «выражающей в неприличной форме явное неуважение» к обществу, государству и государственным символам, Конституции и органам госвласти.

Выступая с докладом, сенатор Людмила Бокова заявила, что фейковая информация в интернете несет высокую степень опасности — она способна привести к трагедиям, к массовым беспорядкам, не забыв также сказать и о детях, которые могут увидеть подобные публикации в виду доступности интернета. Сенатор считает, что определения в законопроекте, а также процедуры блокировки прописаны вполне конкретно, и наступление ответственности происходит лишь при распространении умышленно подобных новостей, имеющих общественное значение. Она также сослалась на опыт ряда стран ЕС, где есть административная и уголовная ответственность за распространение недостоверных новостей.

С содокладом выступил Леонид Левин, заострив внимание на замечаниях к законопроекту. Комитет предлагает принять законопроекты о фейках в первом чтении, а поправки учесть уже ко второму.

Павел Крашенинников («Единая Россия») также выступил содокладчиком по законопроекту. Глава по комитета ГД государственному строительству и законодательству не преминул поспекулировать на недавней трагедии в Магнитогорске — по его словам, с помощью недостоверной информации терроризируются граждане, и предлагаемый законопроект вполне может решить эту проблему. «Мы можем все с вами наблюдать такой вот поистине сетевой терроризм. В прошлом году мы приняли закон о борьбе с телефонным терроризмом, и сейчас у правоохранителей есть инструмент борьбы с этой проблемой. Законопроект наших коллег станет инструментом борьбы с недостоверными новостями», — считает депутат. Комитет, которым он руководит, также предлагает принять в 1 чтении.

Представители КПРФ в своих выступлениях неоднократно заявляли, что в российских реалиях часто «недостоверные» новости уже через неделю становятся достоверными в виду частого желания властей утаить от граждан те или иные сведения, касающиеся чаще всего чрезвычайных ситуаций, и события в том же Магнитогорске, в Кемерово, а также Крымске показали — представители государства далеко не всегда озвучивают правдивые сведения, которые могут повлиять на жизнь и здоровье граждан. Депутат Куринный озвучил следующую мысль: как гражданам в интернете не обращаться к альтернативным источникам информации, часто — фейковым, если органы власти сами лгут?

Очень часто в дискуссии поднимался вопрос жителей Украины, которые якобы занимаются распространением недостоверной информации в России, но, по словам Крашенинникова, невозможно как-либо их наказать, поскольку они не находятся в российской юрисдикции — каналы распространения можно только заблокировать. В вопросе же наказания Россия думает над разработкой некоего соглашения, которое урегулировало бы эту проблему, но это уже разговор на дальнюю перспективу.

Критики законопроектов также озвучили отсутствие положений об ответственности блокировщиков за необоснованное ограничение доступа или за ошибочное наказание, но на этот вопрос авторы инициативы «борьбы с фейками» не ответили.

В целом было ощущение неполного понимания докладчиками и содокладчиками юридических механизмов работы данных законопроектов, но это не помешало представителям Президента и Правительства РФ в Госдуме попросить депутатов принять законопроекты «о фейках». Во время выступления фракций КПРФ и Справедливая Россия заявили об отказе голосовать за законопроект. ЛДПР, как стало понятно из обсуждения, заняло половинчатую позицию, «Единая Россия» вполне ожидаемо поддержала инициативу Клишаса-Боковой-Вяткина. Особо беспомощно выглядела риторика Боковой, которая неоднократно заявляла о «копировании» ряда норм из уже существующих законов. По её мнению, это доказывает, что новые законы будут работать, но зачем же тогда нужно это повторение уже существующих норм, ответа так и не прозвучало.

Оба законопроекта, №№606593-7 и 606595-7, были приняты в первом чтении большинством голосов:

Не менее жаркой дискуссия была и относительно законопроектов об «оскорблении власти». Большинство депутатов, кроме единороссов, назвали законопроекты если не вредными, то по крайней мере сомнительными. Критики говорили, что людям сейчас есть, за что критиковать власть, а наличие размытых формулировок подготовит почву для злоупотреблений, как это было с 282 статьёй (причём о последнем сказал даже Левин).

Наиболее жёсткая риторика была у либерал-демократа Сергея Иванова, который заявил — ни к безопасности государства, ни к защите чьего-либо доброго мнения этот закон не имеет, и закончил своё выступление так:

«Российские граждане имеют полное право нас критиковать и выражать свое неудовольствие нами в любой форме!»

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«Идёшь во власть — будь готов к критике, — считает Денис Парфёнов (КПРФ), выразив также поддержку представителю ЛДПР Иванову. — Если складывается ситуация, когда обществу нечего сказать хорошего про власть, а власть бьёт за это граждан по голове, то это ненормальная ситуация».

Сначала приняли закон о тотальной слежке, напомнил Парфёнов о «пакете Яровой», сейчас добрались просто до свободы выражения мнения. «Свободы в нашем государстве начинают как-то быстро заканчиваться, — продолжил он. — Но если вы думаете, что это как-то поможет изменить мнение граждан, то вы ошибаетесь. На какое-то время всё стихнет, а потом всех нас просто начнут, извините, бить. Лучше делами показать, что мы другого заслуживаем, иначе пожнём бурю, которая сможет всех нас смести».

Справоросс Олег Нилов напомнил о статье 3 Конституции РФ, которая гласит: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». «Вы почему о народе забыли? — спросил он у авторов законопроекта. — Где тут у вас про народ? Почему вы защищаете интересы не народа, а власти? Конечно, государство надо защищать, но в этом законопроекте просматривается другое. Тут просматривается желание отдельных личностей спрятать свою шкуру за символами власти. Пошёл во власть? Не пеняй уже на право народа ругать себя».

Куринный продолжил в том же духе: «Люди избрали нас, они имеют право нас критиковать в том числе в оскорбительной форме, и европейский суд уже не раз подтверждал это право за гражданами как ЕС, так и России. Фракция КПРФ будет голосовать против этого законопроекта».

«Единая Россия» снова воспела дифирамбы этой инициативе — больше выступления депутатов фракции охарактеризовать нельзя никак. В итоге оба законопроекта, №№606596-7 и 606594-7, были снова приняты большинством голосов:

Собственно, результат вполне ожидаемый.

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