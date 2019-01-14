Госведомства раскритиковали законопроекты Клишаса про фейки и оскорбление властей





Генеральная прокуратура РФ не поддержала законопроекты о фейковых новостях и ответственности за оскорбление представителей власти в Интернете. По мнению замначальника правового управления ГП Екатерины Артамоновой, которое она высказала на расширенном заседании думского комитета по информационной политике, технологиям и связи,

«Формулировки этих законопроектов, безусловно, носят технический характер, и принятие решений невозможно будет без проведения лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат».

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Также по словам Артамоновой, в обоих законопроектах нет достаточных критериев для реализации внесудебного порядка блокировки сайтов. «Это также может повлечь, с нашей точки зрения, необоснованное ограничение конституционных прав граждан на свободное распространение информации», — сказала представитель надзорного ведомства.

В Госдуму данные инициативы были внесены депутатом Дмитрием Вяткиным, а также сенаторами Людмила Боковой и Андреем Клишасом. Идущие одним пакетом законопроекты №606593-7 и №606595-7 предполагают запрет на распространение «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений». Во втором пакете законопроектов №606596-7 и №606594-7 говорится о блокировках в Интернете материалов, в которых в неприличной форме высказывается явное неуважение к госструктурам, государственным символам России и государственным органам.

Они предложили за распространение фейковых новостей, угрожающих жизни и здоровью людей или общественному порядку, штрафовать граждан на 3000–5000 руб., должностных лиц – на 30 000–50 000 руб., юрлиц – на сумму от 400 000 до 1 млн руб., а публикующие фейкньюс интернет-ресурсы блокировать во внесудебном порядке по инициативе прокуратуры. Проявление публичного неуважения к государству в неприличной форме авторы хотят приравнять к мелкому хулиганству и наказывать штрафом от 1000 до 5000 руб. или арестом до 15 суток с блокировкой интернет-ресурсов по той же схеме.

Ранее Минцифры направило правительству отрицательное заключение на проект о наказании за оскорбления чиновников. Как сообщил замминистра Алексей Волин, используемые в законопроекте термины можно трактовать слишком широко. Также Волин указал, что граждане России имеют право свободно высказывать свое мнение, в том числе и о работе государственных чиновников. Такое право им гарантирует Конституция РФ. «Одна из задач государственных органов — спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные», — заявил заместитель министра.

На расширенном заседании инфокомитета Госдумы Минцифры подтвердило свое критическое отношение к законопроектам, которые также не были поддержаны Роскомнадзором и Минюстом. Об этом заявила директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Официальная позиция правительства еще не сформулирована. Подготовлен отзыв, который представляет позицию не только Минкомсвязи, но и остальных соисполнителей, а именно Роскомнадзора, Минюста, которые вместе с нами рассматривали эти законопроекты. Первый анализ, который был сделан, дал основание для большого количества замечаний, которые, по нашему мнению, не позволяют поддержать законопроекты в представленной редакции», — сказала Ларина.

По ее словам, оба законопроекта нуждаются в корректировке формулировок. В частности, проект о фейковых новостях содержит формулировки, которые сопряжены с «риском неоправданного применения», а также нет ясности, кто будет нести ответственность за экспертизу в довольно короткий отведенный период. Кроме того, данные проекты могут привести к усилению анонимности источников информации. Ларина добавила, что оба законопроекта, несут «расширительные толкования», которые создают риск ослабления гарантии прав и свобод.

Она также высказала мнение, что «можно идти по пути, применяемому для защиты авторских прав, с возможностью принятия обеспечительных мер и предварительной блокировке»: «А дальше в суде доказывать обоснованность пресечения распространения такой информации».

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, в свою очередь, отметил, что формулировки нуждаются в упрощении. При этом ведомство не видит проблемных точек для реализации законопроектов в будущем. Однако, по его мнению, проекты требуют общественного обсуждения.

В итоге комитет Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи решил отложить обсуждение законопроектов до официального отзыва правительства. «Нормы слишком широкие, и наша с вами задача – понять перспективы двух данных законопроектов. Они во многом, конечно же, будут зависеть от позиции правительства. Мы будем ждать позицию правительства по данным законопроектам. И только после этого возобновим, соответственно, обсуждение этих законопроектов в комитете», – сказал председатель комитета Леонид Левин.

Решение о целесообразности поддержки или неподдержки законопроектов не принималось, но Левин выразил надежду, что на следующий день позиция правительства станет известна депутатам. Клишас в ходе расширенного заседания просил рекомендовать пакет в первом чтении, указав, что ответственность за фейки и оскорбительные публикации в его законопроектах «достаточно» мягкая, а возможные злоупотребления может исправить суд. Левин возразил, что законопроекты не должны возмущать общество. «Нам нужно постараться сделать так, чтобы мы этим законопроектом не доводили до судебной практики, которая бы вызывала в итоге общественный резонанс, как это было с 282-й статьей по репостам», – сказал он.

Председатель Комитета отметил, что предлагаемые инициативы являются одной из первых попыток найти пути решения проблемы информационного хаоса, которая стоит перед современным обществом. Однако, добавил он, прежде всего надо помнить, что любые изменения в законодательстве не должны ограничивать конституционно закрепленные права граждан на свободу слова и свободу распространения информации.

«Если создастся ситуация, при которой чиновнику будет проще ограничивать критиков его неэффективности и ошибок вместо того, чтобы прислушиваться к публичным замечаниям активистов или обычных граждан, то такое регулирование окажет медвежью услугу власти и обществу в целом», — заключил Леонид Левин.

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