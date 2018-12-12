Арест и блокировки за интернет-неуважение к государству, штраф — за недостоверность

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, а также члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова приготовили россиянам «предновогодний подарок», внеся в парламент сразу четыре сомнительных законопроекта: №606593-7 «О внесении изменений в статью 15-3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»», №606595-7 «О внесении изменения в статью 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», №606596-7 «О внесении изменения в статью 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и №606594-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»»

Первые два законопроекта запрещают публиковать в СМИ и интернете недостоверную информацию, создающую угрозу жизни граждан или массового нарушения порядка. №606593-7 узаконивает данный запрет, №606595-7 — дополняет Кодекс об административных правонарушениях. За распространение недостоверной информации в СМИ или интернете вводятся штрафы в 3-5 тысяч рублей для граждан и от 400 тысяч до миллиона рублей для компаний.

«Предлагаемая инициатива, — говорится в пояснительной записке, — продолжает политику обеспечения информационной безопасности, защиты законных прав личности и общества в информационной сфере при соблюдении права на свободу информации».

Авторы документа утверждают, что «в современных условиях развития информационных технологий неконтролируемые распространение недостоверной информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, может иметь широкий спектр последствий», связанных «не только с репутационными потерями граждан и организаций, манипулированием общественным мнением и извлечением финансово выгоды», но и «создать реальную опасность жизни и здоровья граждан».

По их мнению, это может привести к массовым беспорядкам, создать угрозу государственной, общественной и экологической безопасности. «Осознание негативных аспектов распространения ложной информации, — утверждают они, — побуждает государственные институты многих стран к поиску механизмов её пресечения». Авторы документа ссылаются на разработку Еврокомиссией общеевропейской стратегии противостояния онлайн-дезинформации. Проектом федерального закона предлагается внести изменения в статью 15.5 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в статью 4 закона РФ «О СМИ».

Третьим законопроектом за номером 606596-7 предлагается ввести наказание в виде штрафа от 1 тысяч до 5 тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток за распространение информации, «выражающей в неприличной форме явное неуважение» к обществу, государству и государственным символам, Конституции органам госвласти.

Документ дополняет ч.3 ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества).

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что за выражение явного неуважения обществу в публичных местах или надругательство над государственными символами грозит административная или уголовная ответственность. «Не вызывает сомнений, что сеть Интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам», — говорится в записке.

Четвертый законопроект №606594-7 вносит поправки в федеральный закон 149-ФЗ, дополнив его новой статьёй 15.1-1, которая определяет порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.

«В случае обнаружения в интернете информации, предназначенной для неограниченного круга лиц, выражающей в неприличный форме явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам Российской Федерации, Конституции и госорганам, Генпрокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию», — говорится там.

Роскомнадзор направляет операторам требование о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу, на котором размещена подобная информация, определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающие размещение в интернете указанного информационного ресурса, после чего направляет ему уведомление о нарушении порядка распространения информации с указанием доменного имени и сетевого адреса.

Оператор связи после получения уведомления РКН обязан незамедлительно ограничить доступ к информационному ресурсу, на котором размещена распространяемая «с нарушением закона информация». В течение суток с момента получения уведомления провайдер хостинга обязан проинформировать об этом обслуживаемого им владельца данного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительно удалить распространяемую с нарушением закона информацию.

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Как видим, тренд на ограничение свободы слова методом запугивания штрафами, который был подмечен рядом экспертов ещё осенью этого года, сохраняется и даже некоторым образом разрастается, захватывая всё новые горизонты. РосКомСвобода считает внесённые законотворцами законопроекты репрессивными и регрессивными, существенно ограничивающими права и свободы граждан, не соответствующими ни российской Конституции, ни мировому законодательству инициативами. Ни о какой защите информационного пространства и закона здесь речи не идёт, это самое настоящее проявление цензуры, сокращающее россиянам и без того уже сильно урезанное поле для дискуссий.

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