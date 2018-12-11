Росмолодёжь и судебные приставы станут очередными цензорами Рунета

Минцифры выложило на общественное обсуждение изменения в постановление Правительства РФ от 26 октября 2012 г. №1101. Напомним, данное постановление было разработано в связи с принятием в июле 2012 года закона «о чёрных списках» — 139-ФЗ, которым были описаны все категории запрещённой информации, т.е. фактически узаконена цензура Рунета.

В постановлении кабмина описывается, какое из официальных ведомств имеет право выносить решения о блокировке того или иного контента, а также разработаны соответствующие правила внесения сайтов в реестр запрещённых. Впоследствии и сами законы, регулирующие интернет, и данное постановление неоднократно изменялись — добавлялись и категории запрещенной информации, и список уполномоченных блокировать информацию в интернете ведомств.

Во-первых, расширяется список ведомств, отвечающих за блокировки. В компанию к Роскомнадзору, Генпрокуратуре, ФНС, МВД, Минцифры, Росалкогольрегулированию, судам и Роспотребнадзору прибавляются Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Во-вторых, вносимыми в постановление кабмина изменениями, сказано в сводном отчёте к документу, закрепляется «возможность включения в единый реестр еще одного вида запрещенной информации, распространяемой посредством сети «Интернет», — информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц — на основании решения уполномоченного органа».

Разработан данный проект правового акта

«в целях реализации статьи 2 Федерального закона от 23 апреля 2018 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и статью 151 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также пункта 1 статьи 1 Федерального закона «О внесении изменений в статью 151 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»».

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Росмолодёжи поручат «принимать решения, являющиеся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов в единый реестр, в отношении информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц». ФССП займётся блокировкой информации, «распространяемой в сети «Интернет», порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица».

Дата окончания публичного обсуждения — 24 декабря текущего года

Каждый может оставить свои замечания и предложения к данному проекту постановления.

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