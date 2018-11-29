Генерал СКР: «Нельзя убить или заставить совершить преступление по интернету»

Ученые СПбГУ по инициативе Следственного комитета провели исследование и выяснили, что интернет не является причиной деструктивного поведения детей и подростков. Об этом сообщил старший помощник председателя СКР, генерал юстиции Игорь Комиссаров:

«Мы тщательно разбирались в рамках обязательного уголовного дела по каждому случаю суицида или попытки суицида у детей. И пришли к выводу, что каждый раз это было обусловлено комплексом причин. И ни в одном случае нет определяющего влияния только интернета на последующие действия несовершеннолетних. Никогда те или иные группы, содержащие деструктивный контент, не становились главной причиной детских суицидов. И не только суицидов, но и основной причиной противоправного или опасного поведения несовершеннолетних».

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Генерал СКР отметил, что несовершеннолетние решают совершить самоубийство под воздействием нескольких факторов. «А сам интернет никогда не играл в этом главную роль. Это только средство коммуникации. Не надо демонизировать его влияние», — сказал он.

Комиссаров подчеркнул, что чаще всего дети совершают самоубийства, когда находятся в «психотравмирующей ситуации», а окружающие не поддерживают и не понимают их. «Нельзя убить или заставить совершить преступление по интернету», — считает он. По мнению генерала, на решение детей совершить самоубийство влияют проблемы в семье и «в школе, ориентированной на показатели ЕГЭ», трудности в общении со сверстниками, наркотики, а также то, что дети не занимаются позитивной деятельностью.

Но как же Дока 2 и покемоны? pic.twitter.com/EmzmBMJqm6 — Лентач (@oldLentach) November 29, 2018

По статистике СКР, за первые девять месяцев 2018 года в России самоубийства совершили 583 подростка. За весь 2017 год — 692 несовершеннолетних. Больше всего детских суицидов произошло в 2014 году, когда погибли 800 подростков.

Согласно информации, которую в марте 2017 года смогла собрать РосКомСвобода ещё на заре принятия сомнительного закона о так называемых «группах смерти», количество подростковых самоубийств, начиная с 2011 года, заметно снижалось, и это идёт вразрез с озвученными депутатом Ириной Яровой данными о якобы «всплеске» в 2016 году.

Более того, в том же месяце заместитель начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим Гайдов косвенно подтвердил опасения РосКомСвободы, что в российских средствах массовой информации, а также одиозными политиками и сомнительными организациями целенаправленно распространяется дезинформация относительно влияния «групп смерти» на статистику подростковых суицидов.

В 2016 году, по словам Гайдова, было выявлено около 5 тысяч ссылок на суицидальную тематику. Все они были заблокированы совместно с Роскомнадзором, и лишь 1% подростковых суицидов в России связан с «группами смерти» в социальных сетях. Но это никак не повлияло ни на мнение депутатов, принявших закон, ни на сенаторов, его одобривших, ни на Президента, который его в итоге подписал. По той же самой схеме, к слову, сейчас принимается законопроект о запрете так называемых «колумбайн-сообществ».

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