Депутаты одобрили «колумбайн-блокировки» во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект №469143-7 о блокировке в Интернете незамедлительно и без суда информации, авторы которой подстрекают детей к жестокости.

Документом предлагается дополнить перечень информации, запрещенной для распространения среди детей. В него включается информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью. Также табу касается информации, направленной на склонение или иное вовлечение детей в совершение преступных действий.

Предусматривается, что основанием для включения информации в реестр запрещенных сайтов будет являться также решение Роскомнадзора в отношении распространяемой в интернете информации, «направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц».

Законопроект сокращает сроки для принятия мер по блокировке сомнительных сообществ с трех до одних суток. Кроме того, если сегодня предусмотрено только удаление контента, то после принятия закона будет осуществляться прекращение доступа и «фиксация этих следов для того, чтобы сохранить эти материалы для правоохранителей в качестве источника для формирования доказательной базы и обоснованного решения о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности», поясняла ранее Яровая. Поправки, в частности, направлены на борьбу с пропагандой «криминальной романтики», также заявила она.

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