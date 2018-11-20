Законопроект о «колумбайн-группах» рекомендован к принятию

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал российскому парламенту принять во втором чтении проект закона №469143-7 о защите детей от так называемых «колумбайн-сообществ», якобы пропагандирующих насилие в соцсетях. Авторами этой инициативы выступили депутаты во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

Документ в редакции первого чтения предусматривает, что основанием для включения в реестр запрещенных сайтов будет являться также решение профильного ведомства в отношении распространяемой в интернете информации, «направленной на склонение или иным образом вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни».

На заседании комитета был поддержан ряд поправок к тексту, которыми уточняется, что блокировке «будет подлежать не только информация, которая направлена на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья, но и контент, склоняющий к действиям опасным для жизни или здоровья иных лиц», сказал председатель комитета Леонид Левин.

Комитет одобрил сохранение процедуры удаления для данного вида контента, отметив, что такой подход соответствует положениям, действующим относительно других видов противоправной информации, прописанным в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Бесконтрольное распространение контента, выставляющее в положительном свете агрессию, является одной из причин проблемы подросткового насилия. Рассчитываем, что доработанный законопроект позволит противостоять пропаганде деструктивного поведения и противодействовать киберугрозам в этой сфере», — прокомментировал Левин.

Так называемые «колумбайн-сообщества», власти начали блокировать после нападений на школьников в 2017-2018 годах в подмосковной Ивантеевке, Улан-Удэ, Перми. Данные группы, по мнению инициаторов блокировок, напрямую влияют на подростков, разжигая в них ненависть к учителям, учебе, школе, сверстникам, прививая жестокость и девиантное поведение, однако данное утверждение ничем не доказано. Более того, администрация ВКонтакте проверила аккаунты напавших на школу № 5 в Улан-Удэ подростков, и выяснилось, что они не просто не пользовались для координации своих действий с помощью данной соцсети, они вообще не посещали её уже больше года. Однако политики решили использовать данную тему для собственного пиара, а также как повод для очередного закручивания гаек, как это в своё время произошло с принятием закона о так называемых «группах смерти».

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный, обсуждая сложившуюся проблему, назвал недоказанной вину подобных сообществ, поскольку мотивы для совершения преступлений всегда разные. «Никто еще не доказал, что детская и подростковая агрессия возникает из-за этих сообществ. Кто-то совершал преступления, потому что психически болен, кто-то руководствовался другими мотивами. В каждом конкретном случае свои причины, их не нужно объединять», — считает эксперт.

Кроме этого, в регионах при поддержке местных властей активно насаждается движение «кибердружин», в задачи которых входит мониторинг «опасного» контента в интернете. Не так давно депутаты от «Единой России» заявили о подготовке законопроекта, который бы легализовал эти волонтёрские организации.

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