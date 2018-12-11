Совфед одобрил закон о колумбайн-блокировках

Российские сенаторы одобрили закон о защите детей от так называемых «колумбайн-сообществ» в Сети. Документом вносятся изменения в статьи 15.1 федерального закона 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 5 федерального закона 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к совершению противоправных действий, опасных для их жизни и жизни иных лиц. Внесён в Госдуму законопроект был в мае текущего года одиозным депутатом Ириной Яровой как реакция на череду нападений на школы с участием самих учеников, причём одну из основных причин проявления насилия со стороны несовершеннолетних власти почему-то увидели именно в соответствующих сообществах в интернете. В третьем чтении документ был принят депутатами ГД РФ в начале декабря текущего года.

Закон предусматривает, что хостинг-провайдер будет обязан незамедлительно ограничить доступ к интернет-ресурсу с описанием способов самоубийства, призывами к самоубийству а также контентом, склоняющим к действиям, опасным для жизни или здоровья других лиц, в случае бездействия владельца сайта. Он также распространяет процедуру оперативного реагирования на тиражирование информации о способах совершения самоубийства и призывов к самоубийству, включив в этот перечень информацию, направленную на склонение детей к совершению противоправных действий, представляющих опасность для их жизни и жизни других людей. Кроме того, предполагается, что блокировке будет подлежать не только информация, которая направлена на вовлечение детей в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья, но и контент, склоняющий к действиям, опасным для жизни или здоровья других лиц.

Как сообщила на заседании СФ зампред комитета по конституционному законодательству Елена Мизулина, сенаторы обратятся в правительство с просьбой оперативно принять постановление, необходимое для того, чтобы закон заработал. В этом постановлении должен быть определён уполномоченный федеральный орган, который будет решать, является та или информация в сети запрещённой в этой сфере.

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