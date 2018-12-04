Закон о колумбайн-блокировках принят Госдумой

С точностью до 99% законов, основанных на «современной мифологии и суевериях», станет больше — если принятый сегодня в окончательном, третьем чтении законопроект №469143-7 будет одобрен Советом Федерации и подписан Президентом РФ. Поправки вносятся в Законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Их инициатором стала группа депутатов во главе с заместителем Председателя ГД Ириной Яровой.

Законом, в частности, уточняется, что блокировке будет подлежать не только информация, которая направлена на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья, но и контент, склоняющий к действиям, опасным для их жизни и здоровья.

Основанием для включения информации в реестр запрещенных сайтов будет являться также решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти [Роскомнадзора] «в отношении распространяемой в сети информации, направленной на склонение или иным образом вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни», — сказано в документе.

Также законом предложено сократить срок, в течение которого владелец сайта, получивший от провайдера информацию о включении сайта в реестр запрещенных сайтов, обязан прекратить доступ к нему, а также срок, в течение которого провайдер обязан ограничить доступ к таком сайту в случае бездействия его владельца, – незамедлительно, а не в течение суток, как это предусмотрено законодательством сейчас.

По словам Ирины Яровой, «инициатива позволит эффективно бороться с так называемыми колумбайн-сообществами», которые пропагандируют жестокость, насилие, асоциальное поведение, и, по мнению депутатов, являются одной из главных причин вспышки насилия в школах со стороны подростков.

«Мы должны понимать, что речь идет о колоссальном объеме информации преступного содержания, которое имеет целью причинение вреда жизни и здоровью ребенка. Поэтому наша задача как законодателей, вместе с правоохранителями, понимая эту тенденцию, действовать на опережение и создавать те механизмы, которые будут реально защищать жизнь наших детей», — говорила Ирина Яровая.

Как мы уже отмечали выше, это ещё один закон, основанный на непроверенных выводах, и в каком-то смысле напоминает принятый в прошлом году закон «о группах смерти». Напомним, в СМИ была поднята волна истерии, основанная на спорной статье в «Новой газете», где журналистка Галина Мурсалиева утверждала о существовании таких групп, из-за которых якобы несовершеннолетние идут на сведение счётов с жизнью. Статья была подвергнута критике журналистского сообщества, но в то же время получила широкую поддержку властей, перехвативших инициативу. Позднее был принят федеральный закон № 120-ФЗ, которым была введена уголовная ответственность не только за побуждение детей к суициду, но и за «вовлечение в совершение действий, представляющих опасность для жизни». Затем через совсем короткий период времени власти ещё более ужесточили эту норму, приняв федеральный закон 248-ФЗ, предусматривающий до пятнадцати лет лишения свободы для организаторов так называемых «групп смерти» в Интернете.

Недавно ученые СПбГУ по заказу Следственного комитета провели исследование, посвященное детским самоубийствам, в ходе которого подтвердились выводы РосКомСвободы — масштаб влияния на подростков так называемых «синих китов» сильно преувеличен. Об этом сообщил старший помощник председателя СКР, генерал юстиции Игорь Комиссаров, призвавший также «не демонизировать интернет».

Интересно, сколько на этот раз уйдёт времени, чтобы власти смогли убедиться в искусственности раздуваемых фобий вокруг сообществ в интернете?

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