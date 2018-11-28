«В делах о свободе слова в интернете нужны огласка и работа адвоката»

Управление федеральной службы безопасности (УФСБ) по республике Хакасия прекратило уголовное преследование правозащитницы Лидии Баиновой из-за поста в социальной сети «ВКонтакте», сообщил адвокат Владимир Васин: «ФСБ прекратила уголовное преследование правозащитницы коренных народов Хакасии. Ведомство приняло данное решение за отсутствием состава преступления. При этом за моей подзащитной остается право на реабилитацию». Также, адвокат пояснил, что сотрудники ФСБ не установили в сообщении его подзащитной в соцсети экстремистского мотива. Так, именно из-за данного сообщения в отношении Баиновой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета).

С 2015 года Лидия Баинова активно участвовала в культурных фестивалях и выступала за сохранение традиций и языка народа Хакасии. За это время были и государственные гранты, и просто волонтерство на различных тематических проектах. Баинова предполагает, что ее деятельность могла стать одной из причин для возбуждения уголовного дела, но и элемент случайности исключать нельзя.

Уголовное дело в отношении Баиновой было возбуждено УФСБ по республике Хакасия в июле текущего года. Поводом для этого стало сообщение популяризатора хакасской культуры и защитницы коренных народов республики, которое она разместила в социальной сети «ВКонтакте». Так, Баинова опубликовала пост в 2017 году на личной странице в соцсети, в котором она использовала эмоциональные выражения с использованием слов и сочетаний «революция», «переворот», «вернуть власть, землю нашему народу», «отвоевать».

Женщина написала эмоциальный пост о случаях притеснения коренных жителей Хакасии. Например, в Абакане дети сказали, что в игровую комнату могут войти только русские. Теперь 30-летняя Лидия Баинова — подозреваемая по делу о призывах к экстремизмуhttps://t.co/m6IqdDVc0G — ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 24, 2018

Лидия Баинова из Абакана написала пост о притеснении коренных жителей Хакасии. Теперь ФСБ обвиняет её в призывах к экстремизму. pic.twitter.com/XCuI5yqfY3 — Новости на «Навальный LIVE» (@novostiNL) July 24, 2018

Жительница Абакана Лидия Баинова, которую ФСБ обвинила в экстремизме после ее поста «ВКонтакте» о притеснениях хакасов, поставлена на учет в Росфинмониторинге.https://t.co/fVw7YH7dfM — Znak.com (@znak_com) August 14, 2018

При этом данное сообщение УФСБ восприняло как «призыв к осуществлению насильственных действий в отношении представителей русского этноса по мотивам национальной ненависти». После данной реакции правоохранителей в отношении Баиновой возбудили уголовное дело, а также внесли в список экстремистов Росфинмониторинга и заблокировали счет в банке. В октябре текущего года материалы дела были переданы из УФСБ в прокуратуру. Однако к концу ноября стало известно, что уголовное преследование Баиновой было прекращено.

Мы связались с адвокатом «Агоры» Владимиром Васиным, который представлял интересы Баиновой в правоохранительных органах, и он согласился ответить на несколько наших вопросов.

РКС: — Как вы считаете, повлиял ли на решение ФСБ заложенный с лета этого года тренд на относительную либерализацию антиэкстремистского законодательства?

ВВ: — Если под этим понимается президентская поправка к статье 282-ой УК РФ (её частичная декриминализация), а также решение пленума ВС РФ, то я думаю — нет, не совсем. Поскольку и поправка, и пленум — они касаются по большей части ст.282, а у Лидии была 280-ая. Когда же я провел мониторинг практики, то обнаружил, что это одно из первых прекращений такого рода уголовных дел.

Относительно того, насколько в подобных делах важен общественный резонанс, юрист «Агоры» ответил:

«Огласка, общественное мнение, объективное освещение и грамотная журналистика здесь, конечно, очень сильно повлияли в положительном ключе, поскольку история стала достоянием широкой общественности. Это увидел широкий круг людей, что не осталось без внимания и следствия, и прокуратуры. Надзорные и силовые органы, а иногда и суды видят это, иногда может задумываются над тем, что происходит».

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В случаях, подобных произошедшему с Лидией Баиновой, уверен представитель «Агоры», работать с адвокатом лучше начинать как можно раньше — с момента задержания, с момента обыска, осмотра жилища.

«Обязательно нужно требовать адвоката, — уверен он, — потому что обычный человек не готов к таким ситуациям, он многого не понимает, многого не знает. По своему опыту я пришёл к выводу, что давать показания надо по подобным делам лишь после предъявления обвинения. Когда уже понятно, в чём обвиняют, можно выстроить и объяснить свою позицию. До этого всё, как правило, строится на лингвистической и психиатрической комплексной экспертизе, поэтому торопиться здесь не стоит».

РКС: — Удалось ли узнать, какие данные были предоставлены соцсетью правоохранителям?

ВВ: — Да, удалось. В ходе предварительного расследования запрашивались данные с ВКонтакте — они стандартные. По своему опыту, я понимаю — эта соцсеть работает стандартно и шаблонно по всей территории Российской Федерации: «Запрос — Ответ».

РКС: — В прессе сообщалось, что Лидия была внесена в список Росфинмониторинга. Сейчас ее счета уже разблокированы или это долгий процесс?

ВВ: — Да, Лидия вносилась в список Росфинмониторинга, чуть позже мы планируем обратиться с просьбой об исключении из этого списка, если, конечно, это не будет сделано самим следствием. Скорее всего, следствие это сделает автоматически.

РКС: — Вы уже решили с ней — когда начнете битву за реабилитацию?

ВВ: — Хороший вопрос. Из разговора с Лидией я услышал от неё, что она не хочет подавать исков на реабилитацию — она просто хочет спокойно жить дальше, она очень устала. Поэтому реабилитации никакой не будет, всё закончилось.

Владимир также рассказал, что лично ему за этот год довелось вести в судах и на следствии четыре подобных дела, три из которых — по ст.282:

«Это медсестра из Красноярска Походун, это Безбородов, у которого, по-моему, было первым прекращено на стадии следствия за малозначительностью. Сейчас веду ещё дело студента, по части первой той же статьи, оно ещё в непонятном положении зависло между следствием и судом. И вот четвёртое дело — Лидии Баиновой по 280-ой».

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У адвокатов «Агоры» в данный момент десятки подобных дел, которые связаны со свободой слова в Интернете. «В данном конкретном деле, — отмечает Васин, — ключевую роль сыграл профессионализм группы экспертов, лингвистов и психологов, которые очень помогали нам своими специальными познаниями на протяжении всего дела».

«Резюмируя по поводу дела Лидии Баиновой, — говорит адвокат, — я очень рад, что следователь и следствие в целом совместно с прокуратурой разобрались, приняли справедливое решение. Это замечательно. У Лидии жизнь продолжается дальше, она довольна».

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