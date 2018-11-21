21.11.2018
Взломало ли МВД Facebook или просто использует похищенные данные?
Добытые незаконным путём базы данных российских пользователей Facebook могут «гулять» по силовым структурам, где используются для возбуждения дел против «неудобных» активистов

siloviki lomali Facebook

К неожиданным результатам привёл случившийся летом текущего года инцидент с участием сотрудников ДПС УГИБДД по Чувашии и уфимского правозащитника Владислава Юсупова — в ходе судебного разбирательства вскрылись факты, которые могут свидетельствовать о причастности российских властей к взлому баз данных пользователей Facebook. 

Немного предыстории. Во время Чемпионата мира по футболу, проходившего в этом году в России, на границе Татарстана и Чувашии сотрудники чувашской полиции остановили несколько десятков автобусов с болельщиками, в том числе иностранными, для проведения досмотра, и об этом Юсупову сообщили знакомые правозащитники. Когда он приехал к месту инцидента, у него возник конфликт с сотрудником ДПС Валерием Перепёлкиным в виду нежелания исполнять тем свои обязанности согласно законодательству, и в тот же вечер правозащитник написал эмоциональный пост в Facebook, но размещал его не сам, а через помощника. В посте говорилось, что у болельщиков «переписывались все их данные», их «держали на жаре» и «запугивали омоновцами с автоматами». Чувашских полицейских автор поста «поблагодарил» за то, что их «жадность все-таки преодолела все наказы руководства о временной политкорректности».

В своём посте Юсупов нелицеприятно отозвался о Перепёлкине, который затем решил подать на него в суд. Мы разыскали в базе Кушнаренковского районного суда страницу с делом Юсупова, и нам было удивительным увидеть, что в карточке суда почему-то отсутствуют как фамилия ответчика, так и любые данные истца.

МВД Чувашии в иске указало, что пост «отрицательно оценивает профессиональную деятельность» республиканской полиции в целом, а применительно к сотруднику ДПС носит оскорбительный характер, подрывает репутацию, доверие, умаляет авторитет представителей власти. Сотрудники чувашской полиции утверждали, что у них есть доказательства принадлежности страницы «Vladislav Yusupov» именно правозащитнику, и якобы администрация Facebook предоставила им все необходимые данные. В ходе судебного разбирательства Юсупов выяснил, что это был блеф — суд в сентябре текущего года удовлетворил его ходатайство об обращении в Facebook, и соцсеть ответила суду: «Мы не предоставляли таких данных».

Позиция чувашского МВД, отмечает правозащитник, до определённого времени носила какой-то невнятный характер, никаких чётких доказательств она не предоставляла, и летом в рамках данного разбирательства к нему приходили местные башкортостанские полицейские, которые спрашивали — кто с территории США администрирует его аккаунт. «На этот бред, — сказал в беседе с РосКомСвободой Юсупов, — я просто отказался отвечать».

События начали разворачиваться каким-то странным образом после 25 сентября. «До этого времени у чувашской полиции не было никаких чётких доказательств [принадлежности страницы именно ему], а потом они внезапно оживились, — отмечает правозащитник, — заявив суду, что предоставят какую-то «железо-бетонную» информацию, что Следственный комитет сейчас проводит проверку по каким-то имеющимся у него данным и готов передать её в МВД».

На решающем заседании в октябре текущего года полицейские действительно предоставили суду данные, которые свидетельствовали о принадлежности страницы в Facebook именно Владиславу Юсупову на основании того, что к ней были привязаны его телефонный номер и электронная почта. Но эти данные, подчёркивает Юсупов, были закрыты для всех пользователей.

«В те же самые дни, — продолжает правозащитник, — когда шло судебное заседание и МВД представило эти самые данные в суд, Facebook известил меня о том, что моя страница была взломана и некие неизвестные злоумышленники получили доступ к информации на моей странице, среди которых как раз таки номер телефона и e-mail. Это тот самый взлом, когда были похищены данные 90 миллионов пользователей (среди которых был и я), по большей части — американцев. И именно к этим данным у МВД РФ имеется доступ».

В своём посте на Facebook правозащитник приводит скрин адресованного ему сообщения соцсети:

«Владислав, у нас появились дополнительные сведения о кибератаке на наши системы, которая произошла 25 сентября 2018 года. Третье лицо получило несанкционированный доступ к вашей личной информации (имя, электронный адрес и номер телефона). Мы сразу же приняли необходимые меры для защиты вашего аккаунта и продолжаем расследование инцидента в сотрудничестве с правоохранительными органами».

.

Судья Кушнаренковского районного суда Республики Башкортостан Вероника Благодарова приняла эти данные, мотивировав тем, что в гражданском процессе истец имеет право предоставлять любые доказательства, и, практически сразу после вынесения решения о частичном удовлетворении иска чувашских полицейских, ушла в 45-дневный отпуск, лишив тем самым Юсупова возможности ознакомиться с документами.

«Мы фактически имеем доказательство того факта, что силовые ведомства Российской Федерации имеют доступ к украденным базам пользователей, если вообще не являются инициаторами этого самого взлома, — отмечает Юсупов. — Более того, они даже не считают необходимым скрывать это и практически открыто пользуются этими данными, а подконтрольные им суды не видят ничего зазорного в том, чтобы принимать украденные данные в качестве доказательства. Но что самое любопытное: фактически впервые у нас на руках прямое, а не косвенное (каковых было много) доказательство вмешательства Российской Федерации в определенные процессы, путем влияния на них с помощью похищенных в Facebook данных российских и иностранных пользователей».

Сейчас к Юсупов и его представители готовят иски к Российской Федерации, а в беседе с РосКомСвободой правозащитник поделился следующими соображениями:

«Получается, что МВД случайно выдало участие во взломе Фейсбука россиян, причём россиян совсем не простых. А добытые ими базы в данный момент начали гулять по силовым структурам, и те их уже активно используют, продавливая свою позицию в судах по части преследования активистов. Вот в начале октября взяли в оборот Константина Ишутова [активист из Чебоксар], ему инкриминируют 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Дело возбуждали по тем же самым, что и у меня, данным из Fb — телефону и почте. А таких данных соцсеть не предоставляет.

И сейчас многие активисты в России могут оказаться под угрозой уголовного или административного преследования

Касаемо того, как и когда произошла утечка, у меня есть несколько предположений, среди которых — так называемый «человеческий фактор». Да-да, не исключено, что базы данных были слиты кем-то из сотрудников Facebook, поскольку никаких данных о взломе соцсеть не предоставляла».

.

«Это не просто плохие новости, это просто роскошные новости, — комментирует данную ситуацию нижегородский блогер Илья Вайцман. — В деле «Перепелкин и МВД Чувашии против Юсупова» судом, причем, самым честным в мире российским судом, не каким-нибудь лондонским — установлен факт доступа МВД РФ к информации, которая была похищена злоумышленниками во время последнего масштабного взлома Facebook. Из этого проистекает два возможных вывода: Или МВД РФ напрямую связано со взломщиками в форме соучастия — или является покупателем продуктов взлома у тех же взломщиков. В любом случае это является косвенным доказательством по вопросу об участии госструктур России во вмешательстве в выборы в США. Потому что если один раз они — и это доказано российским судом(!) — оперируют результатами взломов, то почему бы и не делать этого в другие разы? …Феерические долбодятлы Мишкин с Чепигой просто гении конспирации по сравнению с юристами российского МВД. Браво, чо…».

.
don but rks

.

Читайте также:

Google, Facebook и Twitter отчитались о вмешательстве России во внутренние дела Великобритании и США
🔓
Очередной скандал с утечкой персональных данных сильно ударил по Facebook
🔓
Военные следователи в Приморье закупаются аппаратурой для взлома телефонов
🔓
Постоянный победитель гостендеров по взлому телефонов подозревается в мошенничестве
🔓
Ячейки по кибердоносам активно организуются в регионах

.

SAFE horisont

РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Яндекс.Метрика
Переключиться на старую версию