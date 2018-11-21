Взломало ли МВД Facebook или просто использует похищенные данные?

К неожиданным результатам привёл случившийся летом текущего года инцидент с участием сотрудников ДПС УГИБДД по Чувашии и уфимского правозащитника Владислава Юсупова — в ходе судебного разбирательства вскрылись факты, которые могут свидетельствовать о причастности российских властей к взлому баз данных пользователей Facebook.

Немного предыстории. Во время Чемпионата мира по футболу, проходившего в этом году в России, на границе Татарстана и Чувашии сотрудники чувашской полиции остановили несколько десятков автобусов с болельщиками, в том числе иностранными, для проведения досмотра, и об этом Юсупову сообщили знакомые правозащитники. Когда он приехал к месту инцидента, у него возник конфликт с сотрудником ДПС Валерием Перепёлкиным в виду нежелания исполнять тем свои обязанности согласно законодательству, и в тот же вечер правозащитник написал эмоциональный пост в Facebook, но размещал его не сам, а через помощника. В посте говорилось, что у болельщиков «переписывались все их данные», их «держали на жаре» и «запугивали омоновцами с автоматами». Чувашских полицейских автор поста «поблагодарил» за то, что их «жадность все-таки преодолела все наказы руководства о временной политкорректности».

В своём посте Юсупов нелицеприятно отозвался о Перепёлкине, который затем решил подать на него в суд. Мы разыскали в базе Кушнаренковского районного суда страницу с делом Юсупова, и нам было удивительным увидеть, что в карточке суда почему-то отсутствуют как фамилия ответчика, так и любые данные истца.

МВД Чувашии в иске указало, что пост «отрицательно оценивает профессиональную деятельность» республиканской полиции в целом, а применительно к сотруднику ДПС носит оскорбительный характер, подрывает репутацию, доверие, умаляет авторитет представителей власти. Сотрудники чувашской полиции утверждали, что у них есть доказательства принадлежности страницы «Vladislav Yusupov» именно правозащитнику, и якобы администрация Facebook предоставила им все необходимые данные. В ходе судебного разбирательства Юсупов выяснил, что это был блеф — суд в сентябре текущего года удовлетворил его ходатайство об обращении в Facebook, и соцсеть ответила суду: «Мы не предоставляли таких данных».

Позиция чувашского МВД, отмечает правозащитник, до определённого времени носила какой-то невнятный характер, никаких чётких доказательств она не предоставляла, и летом в рамках данного разбирательства к нему приходили местные башкортостанские полицейские, которые спрашивали — кто с территории США администрирует его аккаунт. «На этот бред, — сказал в беседе с РосКомСвободой Юсупов, — я просто отказался отвечать».

События начали разворачиваться каким-то странным образом после 25 сентября. «До этого времени у чувашской полиции не было никаких чётких доказательств [принадлежности страницы именно ему], а потом они внезапно оживились, — отмечает правозащитник, — заявив суду, что предоставят какую-то «железо-бетонную» информацию, что Следственный комитет сейчас проводит проверку по каким-то имеющимся у него данным и готов передать её в МВД».

На решающем заседании в октябре текущего года полицейские действительно предоставили суду данные, которые свидетельствовали о принадлежности страницы в Facebook именно Владиславу Юсупову на основании того, что к ней были привязаны его телефонный номер и электронная почта. Но эти данные, подчёркивает Юсупов, были закрыты для всех пользователей.

«В те же самые дни, — продолжает правозащитник, — когда шло судебное заседание и МВД представило эти самые данные в суд, Facebook известил меня о том, что моя страница была взломана и некие неизвестные злоумышленники получили доступ к информации на моей странице, среди которых как раз таки номер телефона и e-mail. Это тот самый взлом, когда были похищены данные 90 миллионов пользователей (среди которых был и я), по большей части — американцев. И именно к этим данным у МВД РФ имеется доступ».

В своём посте на Facebook правозащитник приводит скрин адресованного ему сообщения соцсети:

«Владислав, у нас появились дополнительные сведения о кибератаке на наши системы, которая произошла 25 сентября 2018 года. Третье лицо получило несанкционированный доступ к вашей личной информации (имя, электронный адрес и номер телефона). Мы сразу же приняли необходимые меры для защиты вашего аккаунта и продолжаем расследование инцидента в сотрудничестве с правоохранительными органами».

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Судья Кушнаренковского районного суда Республики Башкортостан Вероника Благодарова приняла эти данные, мотивировав тем, что в гражданском процессе истец имеет право предоставлять любые доказательства, и, практически сразу после вынесения решения о частичном удовлетворении иска чувашских полицейских, ушла в 45-дневный отпуск, лишив тем самым Юсупова возможности ознакомиться с документами.

«Мы фактически имеем доказательство того факта, что силовые ведомства Российской Федерации имеют доступ к украденным базам пользователей, если вообще не являются инициаторами этого самого взлома, — отмечает Юсупов. — Более того, они даже не считают необходимым скрывать это и практически открыто пользуются этими данными, а подконтрольные им суды не видят ничего зазорного в том, чтобы принимать украденные данные в качестве доказательства. Но что самое любопытное: фактически впервые у нас на руках прямое, а не косвенное (каковых было много) доказательство вмешательства Российской Федерации в определенные процессы, путем влияния на них с помощью похищенных в Facebook данных российских и иностранных пользователей».

Сейчас к Юсупов и его представители готовят иски к Российской Федерации, а в беседе с РосКомСвободой правозащитник поделился следующими соображениями:

«Получается, что МВД случайно выдало участие во взломе Фейсбука россиян, причём россиян совсем не простых. А добытые ими базы в данный момент начали гулять по силовым структурам, и те их уже активно используют, продавливая свою позицию в судах по части преследования активистов. Вот в начале октября взяли в оборот Константина Ишутова [активист из Чебоксар], ему инкриминируют 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Дело возбуждали по тем же самым, что и у меня, данным из Fb — телефону и почте. А таких данных соцсеть не предоставляет. И сейчас многие активисты в России могут оказаться под угрозой уголовного или административного преследования Касаемо того, как и когда произошла утечка, у меня есть несколько предположений, среди которых — так называемый «человеческий фактор». Да-да, не исключено, что базы данных были слиты кем-то из сотрудников Facebook, поскольку никаких данных о взломе соцсеть не предоставляла».

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«Это не просто плохие новости, это просто роскошные новости, — комментирует данную ситуацию нижегородский блогер Илья Вайцман. — В деле «Перепелкин и МВД Чувашии против Юсупова» судом, причем, самым честным в мире российским судом, не каким-нибудь лондонским — установлен факт доступа МВД РФ к информации, которая была похищена злоумышленниками во время последнего масштабного взлома Facebook. Из этого проистекает два возможных вывода: Или МВД РФ напрямую связано со взломщиками в форме соучастия — или является покупателем продуктов взлома у тех же взломщиков. В любом случае это является косвенным доказательством по вопросу об участии госструктур России во вмешательстве в выборы в США. Потому что если один раз они — и это доказано российским судом(!) — оперируют результатами взломов, то почему бы и не делать этого в другие разы? …Феерические долбодятлы Мишкин с Чепигой просто гении конспирации по сравнению с юристами российского МВД. Браво, чо…».

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