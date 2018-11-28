Индекс свободы интернета за октябрь: Сеть облагают штрафами

Очередной Индекс свободы интернета с анализом рассмотренных экспертами событий был представлен Обществом защиты интернета (ОЗИ). Исследование показало совсем небольшое проседание Индекса — всего 4 пункта, что обусловлено некоторой «вынужденной либерализацией» регулирования интернета, поскольку «в правительстве лица, принимающие решения, поняли — технические блокировки не работают, а репрессии «на посадку», только раздражают общественное мнение», — отметил исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. Властями были сделаны определённые выводы, что позволило им наметить «явный тренд с ухода от технических блокировок и «посадок за репост» на «наказание рублем»».

Климарёв также считает, что

«Дальнейшая логика регулирования теперь будет развиваться в строну штрафов для генераторов контента (блогеров, например), интернет-платформ и операторов связи. Причем, штрафы будут все более жесткими и привязанными к обороту».

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В ОЗИ отметили ряд тревожных тенденций, заложенных или продолженных в октябре, например, принятие 9 законов по развитию цифровой экономики, которые, по мнению экспертов, «призваны регулировать нерегулируемое и, разумеется, что-то запрещать». Вызывает опасение и пристальное внимание, и не совсем адекватный подход ряда депутатов к теме регулирования «Big Data». Естественно, вспомнили об активности Ирины Яровой, предложившей сажать за онлайн-продажу фальшивых лекарств на 12 лет.

Несмотря на диктуемую с самых «верхов» власти частичную либерализацию антиэкстремистского законодательства, силовики продолжают преследовать россиян за посты в интернете, например, МВД было заведено дело за фото полицейского в нацистской каске. В том же месяце случился первый в истории России официально задокументированный internet governance shutdown, когда в Ингушетии на фоне массовых протестов операторы связи отключили мобильный интернет, и, отмечают эксперты, «есть мнение, что случай вовсе не последний».

«Еще одно важное явление, — напоминает ОЗИ в своём отчёте, — Минюст предлагает уголовную ответственность с 16 лет за склонение детей к насилию через интернет. Здесь уже совершенно очевидная клиническая картина. Но пока скорая помощь не смогла добраться до конкретных функционеров, предложивших это. Будем наблюдать». Кроме того, отмечают эксперты, в новостной повестке очень много слежки и много предложений кого бы наказать, но отдельно ОЗИ хотел бы отметить то, чего нет в отчёте:

«А нет здесь ни одного события про “внедрение яровой”, которое должно было случиться вот ровно 1 октября. Нет, потому что не случилось — как мы и предсказывали. Это технически нереализуемый прожект, которые придумали не совсем здоровые депутаты. И здесь мы, ОЗИ, хотели бы напомнить интернет-компаниям и провайдерам, что политической работой по защите ваших прав и достоинства занимается совсем небольшая группа людей, которым не все равно. И если вы не будете заниматься отстаиванием собственного бизнеса и отрасли, то скоро у вас не будет ни бизнеса, ни отрасли. Нужно что-то делать, а не только выступать на конференциях с неизменным любезно-лебезящим выражением лица перед чиновниками. Общественное давление вполне себе доказанный механизм исправления ситуации, что и показывает наш Индекс. Действуйте!»

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Наиболее важными опрошенные ОЗИ пользователи посчитали следующие событиями октября текущего года:

1. Предложенные ЦБ методы борьбы с мошенниками нарушают тайну связи

Операторы «большой тройки» – МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» сообщили ЦБ, что обеспокоены его новым проектом указания об информационном обмене с банками о кибератаках. ЦБ планирует собирать широкий перечень сведений о кибератаках, в том числе банки должны будут передать регулятору данные об устройстве, с помощью которого пытались похитить деньги. А именно – IP-адрес, индивидуальный номер абонента (IMSI), а также международный идентификатор мобильного устройства (IMEI). В проекте указания говорится, что все эти данные банки должны сообщать ЦБ, но только при «технической возможности ее получения». Регулятор же планирует частью информации из своей базы данных делиться с банками, чтобы помочь им бороться с мошенниками.

Несмотря на важность события, это уже давно не новость — попытки ЦБ регулировать операторов связи попадали в Индекс неоднократно, и эксперты ОЗИ считают, что это вовсе не конец истории.

«Впрочем, проблема мошенников с банковскими платежами действительно существует в гигантских масштабах, и с этим необходимо как-то бороться. ОЗИ надеется, что правильное решение будет найдено, особенно, если вся история будет происходить гласно и открыто. А не как обычно — в “темных кабинетах с глазу на глаз при закрытых дверях”. Только гласно, только открыто», — говорится в отчёте.

2. Уфимская активистка подала в суд на «ВКонтакте» за сотрудничество с силовиками

36-летняя активистка Лилия Чанышева, руководитель уфимского штаба Алексея Навального, обратилась в Смольнинский суд Санкт-Петербурга с иском против компании «ВКонтакте» и требует признать незаконными действия соцсети, передавшей ее личные данные силовикам.

Это фактически первый случай привлечения к ответственности интернет-корпорации за неправомерное раскрытие пользовательской информации. Эксперты оценили событие весьма положительно и с оптимизмом.

«Хорошая, правильная история. Чем больше публичного легального противостояния беззаконию и маразму, тем легче пройдет выздоровление», — заявил исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов.

Остается только вопрос к судебному производству, которое доверия не вызывает. Но прецедент действительно важный. Но таких исков должно быть сильно больше.

3. Яндекс согласился удалять пиратский контент без решения суда

По итогам встречи в Роскомнадзоре «Яндекс» согласился удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент по заявлению правообладателей, а не по определению суда. Механизм удаления контента заработает, когда «Яндекс» и правообладатели подпишут меморандум по борьбе с пиратством (на данный момент он уже подписан).

Это событие завершает трехмесячное противостояние между правообладателямим и интернет-корпорациями.

«Трудно оценить, кто же выиграл в данной ситуации, но правоторговцы решение продавили, поскольку на их стороне выступали “влиятельные люди”, — считает ОЗИ. — А трудность оценки заключается в том, что вместе с блокировками упадет и трафик. Не сразу, конечно. Со временем. Будем наблюдать».

4. В России начинают закрывать уголовные дела за посты в интернете

Глава «Агоры» Павел Чиков выразил мнение, что несмотря на незначительность изменений, которые могут коснуться статьи 282 УК РФ, наблюдается явный тренд на частичное ослабление хватки государственной машины по отношению к публикациям в интернете, и это можно увидеть уже сейчас. Так, недавно Следственным комитетом в Красноярске было прекращено дело об экстремизме в отношении 35-летнего Андрея Безбородова, которого обвиняли в нарушении ст.282 за публикации картинок ВКонтакте. Следователь посчитал действия Безбородова малозначительными, поскольку никто из друзей обвиняемого не поставил лайк опубликованным изображениям.

Еще одно положительно оцененное экспертами событие. Это действительно победа гражданского общества над диким правоприменением раздачи сроков за слова в интернете. Правда, эксперты высказывают озабоченность тем, что теперь будет значительно проще “наказывать рублем”. Но это общий тренд последних событий, который стоит зафиксировать: «Репрессивный аппарат развертывается от наказания сроками к наказанию штрафами».

«Пожалуй, стоит это написать жирным шрифтом и зафиксировать, как очередной долгосрочный тренд в наших наблюдениях», — подчёркивает ОЗИ.

5. Правительство не будет законодательно защищать сетевую нейтральность

Законодательного регулирования принципа сетевой нейтральности – запрета на ускорение или замедление доступа к некоторым интернет-сервисам и сайтам – не требуется, считает правительство. Об этом сообщила представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего среди прочего и вопросы цифровой экономики, Алия Самигуллина. Механизмы рассмотрения отдельных случаев дискриминации участников рынка существуют, утверждает она. По ее словам, вопрос был проработан по поручению премьера Дмитрия Медведева.

“Сетевой нейтралитет” — это не самый простой принцип регулирования в Сети. И в данном случае мы как раз наблюдаем степень непонимания регулятором этого принципа, считают в ОЗИ. В том числе и у экспертов получились разнонаправленные мнения, что привело к тому, что оценка в большей степени получилась “скорее отрицательной”. Но близкой к нулю.

Руководитель РосКомСвободы Артем Козлюк так описал ситуацию:

«Принцип «сетевой нейтральности» крайне важен и до сих пор он негласно соблюдается в России, хотя каких-то специальных законов по этому поводу не было. С другой стороны, топ-менеджеры отдельных операторов связи, таких как Мегафон и Ростелеком уже регулярно форсируют в своих выступлениях отказ от соблюдения этого принципа и это весьма настораживает. Но это не значит, что надо срочно готовить ситуативное законодательство, которое бы начало регулировать эту сферу: в последние годы нельзя ожидать адекватных и хорошо проработанных правовых актов в отношении IT-отрасли — слишком велика вероятность запустить нового некомпетентного гос.слона в очередную посудную лавку сложившейся саморегуляции».

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6. Путин ужесточил наказание за отказ опровергать ложную информацию

Президент России Владимир Путин подписал два федеральных закона, ужесточающих наказание за отказ опровергать ложные сведения. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Согласно поправкам, тех, кто откажется прекращать распространять или опровергать фейковую информацию по решению суда, будет ждать штраф до 20 тыс. рублей. Должностным лицам придется заплатить 50 тысяч рублей, юридическим — до 200 тыс. рублей. За рецидив предусмотрен арест до 15 суток.

Событие эксперты оценили отрицательно. И это второе событие месяца, вошедшее в шортлист, когда власти от репрессий уголовных переходят к репрессиям финансовым. Некоторые эксперты называют этот закон “законом против Навального”, что очевидно.

Теперь власти могут легко разорить любое сетевое издание произвольным судебным решением. Это действительно важный тренд 2018 года.

7. В ФСБ заявили о необходимости контроля киберпространства спецслужбами

Первый заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Сергей Смирнов заявил, что киберпространство должно находиться под контролем спецслужб для обеспечения безопасности. ​«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», — сказал он после заседания Совета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС в Бишкеке.

Еще одно событие, которое респонденты выбрали важным, неожиданно для экспертов. Очевидно, что “контроль за киберпространством” является важным для спецслужб. «Спят и видят, как бы ловчее контролировать, — пишет ОЗИ. — Но заявление с “высокой трибуны” — это всего лишь обозначение позиции, которая новостью не является».

Эксперты оценили это довольно отрицательно. Но в комментариях отмечается сомнение в появлении у спецслужб такого контроля.

Наименее важным событием эксперты назвали попытку Роскомнадзора наладить диалог с пользователями, создав аккаунт на портале The Question. Даже в «неважных событиях», — отмечается в отчёте, — Роскомнадзор снова продемонстрировал какое-то личное своё понимание Конституции РФ. Комментарии экспертов приводить не имеет смысла, резюмирует ОЗИ, поскольку «вы и сами догадались об их содержании».

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