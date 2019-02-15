Москва становится первым городом тотальной слежки

Департамент информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы закажет разработку очков дополненной реальности с функцией распознавания лиц для полиции, сообщили источники, участвующие в подготовке проекта и собеседник РБК в мэрии. Как пояснили в ДИТ, «говорить о деталях, а тем более о результатах этого проекта рано». Источники выяснили, что разработкой приложения для этой технологии занимается компания Ntechlab, известная по сервису FindFace. Первая демонстрация очков прошла на отраслевом форуме «Технологии безопасности» вот буквально на днях.

Полноценная презентация таких очков пройдёт на выставке «Интерполитех» в октябре 2019 года. В Ntechlab отказались от комментариев. В июне 2018 года разработчики FindFace объявили, что закрывают публичный проект и дальше работают только с государством и бизнесом.

Мэр Москвы Сергей Собянин в январе текущего года анонсировал запуск системы распознавания лиц на уличных камерах уже в этом году:

«Система распознавания лиц с целью поиска преступников уже внедрена в метро, а в этом году появится и на уличных камерах. И это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться».

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По его словам, в настоящее время городская система видеонаблюдения насчитывает 167 тысяч камер — они установлены во дворах, подъездах, парках, школах, поликлиниках, на объектах торговли и строительства, а также в холлах органов исполнительной власти и других общественных местах. Собянин отметил, что записи с камер используются в расследовании порядка 70% правонарушений.

«Уже в этом году, — сообщал столичный мэр на декабрьском ежегодном общегородском расширенном совещании по вопросам профилактики правонарушений в Москве, — мы заменили на более совершенные более 40% камер видеонаблюдения. В следующем году мы завершим эту работу, и создадим впервые систему распознавания лиц, которая будет определять преступников, которые находятся в розыске». Собянин подчеркнул, что это «новый уровень безопасности и технологического оснащения правоохранительных органов и городских служб в целом».

При этом мэр заметил, что первые эксперименты, проведенные в московском метрополитене и ряде районов мегаполиса, дали положительные результаты: были задержаны десятки преступников.

В сентябре 2017 года Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы завершил пилотный проект по подключению уличных видеокамер к системе распознавания лиц. В рамках проекта анализировалось изображение с 1,5 тысяч камер. При этом использовалась всё та же технология компании Ntechlab.

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