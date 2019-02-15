Полицейские использовали взломанные данные Facebook против адвоката в суде

Правозащитник и адвокат Владислав Юсупов подал заявление на имя Министра внутренних дел Республики Башкортостан Романа Деева с просьбой привлечь к ответственности «неизвестных лиц, которые 25 сентября 2018г., воспользовавшись уязвимостью систем социальной сети Facebook для получения токенов доступа», получили доступ к его странице «с целью хищения персональных данных и неправомерному доступу к управлению/администрированию страницей». Копия документа есть в распоряжении РосКомСвободы.

В заявлении адвокат указывает:

«Преступники неправомерно получили доступ к моим личным данным и прочей информации, не являющейся публичной».

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Направляя заявление в башкирское МВД, правозащитник в пояснении указал, что имеет основания полагать наличие у МВД Чувашии доступа к незаконно добытым с его страницы данным, попавшим к ним в результате взлома его аккаунта.

Напомним, в конце ноября прошлого года Юсупов сообщил о том, что в результате судебного разбирательства ему стали известны факты, которые могут свидетельствовать о причастности российских властей к взлому баз данных пользователей Facebook.

Во время Чемпионата мира по футболу, проходившего в этом году в России, на границе Татарстана и Чувашии сотрудники чувашской полиции остановили несколько десятков автобусов с болельщиками, в том числе иностранными, для проведения досмотра, и об этом Юсупову сообщили знакомые правозащитники. Когда он приехал к месту инцидента, у него возник конфликт с сотрудником ДПС Валерием Перепёлкиным в виду нежелания исполнять тем своих обязанностей согласно законодательству, и в тот же вечер правозащитник написал эмоциональный пост в Facebook, но размещал его не сам, а через помощника.

Инспектор Перепелкин подал в суд иск, однако до конца сентября прошлого года у чувашского МВД не было доказательств принадлежности этой страницы Юсупову, и появление таких данных в руках правоохранителей из Чувашии вдруг странно совпало с хакерской атакой, которой подверглись множество российских пользователей, в числе которых оказался и правозащитник. «Это тот самый взлом, когда были похищены данные 90 миллионов пользователей (среди которых был и я), по большей части — американцев. И именно к этим данным у МВД РФ имеется доступ», — сообщал он в интервью РосКомСвободе.

«Преступники неправомерно получили доступ к моим личным данным, закрытым контактным данным, полным персональным данным и прочей информации, не являющейся публичной», — указывает в заявлении юрист.

В начале ноября 2018 года администрация социальной сети Facebook официально известила Юсупова о том, что его страница была подвергнута атаке и взлому, с целью получения доступа к закрытой информации, а также с целью хищения персональных данных и неправомерному доступу к управлению/администрированию страницей.

В конце января 2019 года он получил повторное уведомление о результатах внутреннего расследования в самой социальной сети, которое подтвердило факт взлома и хищения персональных данных.

«Меня известили, что в Facebook определили, что в период с 14 по 27 сентября хакеры использовали токены доступа, чтобы получить информацию о моем аккаунте на платформе Facebook. Эти токены были аннулированы, благодаря чему в администрации социальной сети перекрыли хакерам дальнейший доступ к информации аккаунта на Facebook», — добавляет он.

«Насколько я знаю, — отмечает Владислав в разговоре с РосКомСвободой, — это пока первый прецедент в России, когда пользователь просит расследовать дело о незаконном получении его данных третьими лицами в результате взлома аккаунта Facebook. Особенно с учетом того, что данные, полученные в результате сентябрьской атаки, по неизвестным причинам оказались в пользовании у госструктур РФ и даже были использованы ими в ходе судебных заседаний, а суд, вопреки процессуальным нормам, принял их как допустимые доказательства. Также хочется обратить внимание Фейсбука на необходимость проработки системы защиты и безопасности данных пользователя, поскольку на сегодняшний день платформа не может похвастать тем, что информация её юзеров защищена должным образом».

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