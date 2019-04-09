EmerDNS — новая жизнь в альтернативной доменной системе

Весьма долго механизмом обхода блокировок был и остаётся VPN — стоит недорого, и пробросив шифрованный канал вне РФ, можно наслаждаться свободным интернетом. Тем не менее, даже VPN не спасает от принудительного разделегирования доменного имени, а на текущем витке противостояния уже и сами VPN-сервисы имеют реальный шанс попасть под каток блокировок, хотя они не содержат никакого противоправного контента, что очевидно.

Вместе с тем, существует и много лет успешно работает бесплатный механизм обхода блокировок и государственной цензуры. Его использование не снижает скорости доступа, и не увеличивает задержек соединения по сравнению с прямым доступом на сайт.

Механизм называется emerDNS, и входит в пакет децентрализованных сервисов криптовалюты Emercoin. Роскомсвобода писала об этом сервисе ещё в 2015м. С тех пор этот механизм продемонстрировал свою жизнеспособность, и в настоящие момент, например, множество заблокированных торрент-трекеров и онлайн-библиотек создали альтернативные домены в системе emerDNS, и пользователи имеют доступ к соответствующим сайтам без всяких прокси. В настоящее время система обрабатывает более 10 000 запросов в сутки.

Самые популярные русскоязычные сайты в системе emerDNS:

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Для тех интернет-ресурсов, которые задумываются о новых механизмах сохранения аудитории — имеется подробная инструкция, как создать домен в emerDNS. Хотя последняя версия core-кошелька emercoin 0.7.5 уже имеет встроенное подменю для создания и публикации доменной записи. Надо только:

Скачать кошелёк.

Раздобыть хотя бы 0.01EMC (по текущему курсу ~ 20 копеек).

В кошельке войти в подменю «Manage Names»

В поле «name» ввести имя своего сайта, например «dns:flibusta.lib», а в поле «value» — A-запись для IP-адреса «A=81.17.19.227».

В срок жизни записи — ввести количество лет (рекомендуется 2-10)

И нажать кнопку «Submit».

ВСЁ. Запись отправилась в блокчейн, и будет доступна оттуда всем причастным. И теперь ваш сайт смогут найти, несмотря на блокировки, и принудительное разделегирование доменного имени вашему сайту более не грозит. Никаких доменных провайдеров, онлайн регистраций и прочего. Единственное: надо сделать backup файла wallet.dat (меню файл), ибо если потеряете кошелёк — потеряете возможность модифицировать свою запись, как это случилось с rustorka.lib, из-за чего они создали новый домен rustorkacom.lib, о чём и заявили на сайте.

Возникает резонный вопрос: А где же владельцу сайта взять тот самый 0.01EMC?

Во-первых, можно получить безвозмездно от автора данного поста.

Во-вторых, купить за другую криптовалюту на криптобиржах, например Livecoin.

В-третьих, купить оплатив кредитной картой на каком-нибудь обменнике, например Indacoin.

Теперь ответим на вопрос: а как же обычным пользователям получить доступ к этому богатству свободной информации? Ведь просто так, кликом в браузере, эти сайты не открываются!

Тут снова несколько вариантов обеспечить себе доступ.

1. Самый простой — использовать DNS-сервера проекта openNIC, где разрешают доступ в доменные зоны от Emercoin. Инструкция приведена, например, тут.

Заметим только, что не все сервера, рекомендуемые OpenNIC, корректно разрешают доменные зоны emerDNS. Надо тестировать, или брать сразу американские, например: 128.31.0.72, 66.187.76.168.

2. Далее — любители плагинов могут использовать плагины для браузера, которые обеспечивают доступ в блокчейн-домены, включая Emercoin:

3. И наконец продвинутые пользователи, которые никому кроме себя не верят, и хотят всё сделать правильно, могут использовать локальную ноду Emer для разрешения доменов, и установить точку сопряжения с ICANN-овской сетью на своём компьютере или в локальной сети. См раздел «Integration into a regular DNS tree» из emerDNS whitepaper. Этот способ обеспечивает максимальную скорость, надёжность и анонимность для пользователя.

Олег Ховайко, Emercoin CTO,

специально для «РосКомСвободы».

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