Суд не разрешил блокировать паблики с «популяризацией протестного движения»

Набережночелнинский городской суд Татарстана отказался удовлетворить иск прокурора города о блокировке пабликов сторонников политика Алексея Навального, в которых ведомство нашло «популяризацию протестного движения». Об этом в своём Telegram-канале сообщает «Апология протеста»:

«В ходе рассмотрения иска, представитель прокуратуры так и не смог указать на конкретные посты, которые по его мнению противоречат законодательству Российской Федерации».

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В начале марта текущего года суд попросил прокурора уточнить иск и отметить конкретные посты, которые, на его взгляд, нарушают закон. Тогда в поле зрения прокурора Набережных Челнов попали три паблика: «Он нам не царь | Набережные Челны», «Навальный. Набережные Челны. Сражайся, как волк, чтобы не сдохнуть, как шакал!» и «Набережные Челны против повышения пенс. возраста». По его мнению, страницы использовали для «координации деятельности и расширения своего влияния», а также для привлечения новых участников протестов.

«На сегодняшний день происходит новое вовлечение сподвижников из числа несовершеннолетних. Вовлечение происходит путем агитации через ресурсы сети интернет в социальной сети «Вконтакте» в целях популяризации протестного движения», — сказано в иске.

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