Закон об иностранном участии в СМИ предлагается пересмотреть

Минцифры подготовило поправки в закон «О СМИ» в части ограничений иностранного владения российскими средствами массовой информации. В поправках уточняются ограничения, связанные с учреждением и владением СМИ иностранцами и лицами с двойным гражданством, изложенные в ст. 19.1 закона «О СМИ». В частности, предлагается исключить из статьи слово «участник» и упростить корпоративную схему ограничений, накладываемых законом на владение СМИ.

В действующей редакции закона иностранцы или лица с двойным гражданством не могут выступать учредителями СМИ, владеть или контролировать другими способами «более 20 процентов долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) учредителя средства массовой информации». В связи с данной нормой у Роскомнадзора в 2017 году были претензии к ЗАО «Эхо Москвы», которое, приводя структуру в соответствие с законом, уменьшило иностранное владение в капитале до 19,2%.

Вместе с тем, как разъяснил тогда пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, «у самого учредителя СМИ не может быть иностранного акционера, даже в пределах 20%». Он пояснил, что такой акционер может быть только у российской компании, владеющей учредителем СМИ.

Тогда главред «Эха» Алексей Венедиктов обещал обратиться в Конституционный суд, так как, по его словам, закон предусматривал снижение доли иностранного владения до 20%, а фактически радиостанцию вынудили довести ее до нуля.

Теперь же Минцифры с подачи Конституционного суда вносит ясность в этот вопрос: в подготовленных поправках в тексте статьи 19.1 ограничения будут касаться только доли в капитале самого учредителя СМИ, словосочетание «участник (член, акционер) учредителя» в тексте закона исключается.

В законопроекте говорится, что в случае несоответствия владельца СМИ требованиям закона «О СМИ» его корпоративные права, предусмотренные Гражданским кодексом, ограничиваются не полностью, а только при превышении долевого участия в 20%.

В январе Конституционный суд признал не соответствующими Конституции положения ст. 19.1 закона «О СМИ». Ограничение доли иностранного капитала в российских СМИ на уровне 20% может угрожать национальной безопасности России, решил суд. Использование наряду с понятием «учредитель СМИ» термина «участник СМИ» затрудняет точное установление адресатов запрета, постановил суд.

По его мнению, нет ясности в вопросе о том, может ли россиянин, имеющий гражданство другой страны, владеть долей, превышающей 20% уставного капитала СМИ. Суду неясно, о 20% участия в каком обществе идет речь – которое само является учредителем СМИ, организацией, осуществляющей вещание, или участником такой организации.

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