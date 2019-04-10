Законопроект «о шпионских гаджетах» прошёл первое чтение

Госдума приняла в первом чтении внесенные Правительством РФ законопроекты «о шпионских гаджетах». Перед голосованием с докладом выступил официальный представитель Правительства в Госдуме, замдиректора ФСБ Александр Купряжкин. Он напомнил, что разработаны законопроекты по поручению Президента и кабмина. Купряжкин вкратце рассказал о необходимости объяснения терминологии, поскольку в правоприменении это приводит к сложности его толкования, и данный законопроект решает эту проблему. К законопроекту есть все необходимые заключения и отзывы, в том числе — Верховного суда РФ.

От комитета ГД по государственному строительству и законодательству выступит Отари Аршба. Он сообщил, что законопроекты подробно рассмотрели, у многих возникли вопросы, но представители ФСБ и Правительства в ходе дискуссий эти вопросы сняли. Он также попросил обратить внимание, что речь об упорядочивании — термин СТС был разбросан в УК, в УПК, в федеральных законах об оперативно-разыскной деятельности и других нормативных актах, поэтому решено было использовать прямую кальку из решения Конституционного суда РФ, которая “делает понятной эту дефиницию, сделает понятным понимание этих средств“. Ко второму чтению, отметил Аршба, доработают такие понятия, как “специальные инструменты” и “программное обеспечение“, т.к. они нуждаются в правовом толковании.”

Напомним, законопроектами №641656-7 «О внесении изменения в статью 138-1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в части уточнения понятия «специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации»)» и №641166-7 «О внесении изменения в статью 20.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в части уточнения понятия «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации»)», предполагается законодательно отрегулировать приобретение и продажу «шпионских гаджетов».

В пояснительной записке сказано, что законопроект подготовлен в рамках исполнения поручений Президента и Правительства РФ по вопросу предупреждения правонарушений, связанных с оборотом специальных технических средств (СТС), предназначенных для негласного получения информации.

Документом предлагается «дополнить статью 20.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающую ответственность за нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения СТС, примечанием, в котором определяется термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» путем отсылки к статье 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, закрепляющей данный термин».

«Цель законодательного закрепления значения указанного термина в обусловлена необходимостью предупреждения правонарушений, связанных с оборотом таких средств», — также сказано в законопроекте.

В саму же статью предлагается внести следующие поправки:

«Внести в статью 20.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2007, № 26, ст. 3089) изменение, дополнив ее примечанием следующего содержания:

«Примечание. Для целей настоящей статьи и статьи 20.24 настоящего Кодекса под специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации, понимаются средства, указанные в примечании к статье 1381 Уголовного кодекса Российской Федерации».

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Отвечая на вопросы депутатов, как теперь будет применяться закон в отношении людей, которые не обладают специальными знаниями в области законодательства, но решившие приобрести гаджет с функцией аудио- или видеозаписи, поймут — какие из них запрещены, а какие — нет, Купряжкин ответил:

«Авторучка — это бытовой прибор, и если снабжена системой видеонаблюдения и будет использована для видеозаписи как бытовой прибор, ответственности не предусматривается. Ответственность будет только если будет собираться информация, а это уже статья 137 УК РФ».

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Ярослав Нилов (ЛДПР) попросил уточнить — будет ли распространяться на Айфоны статья 138.1, поскольку там тоже есть и диктофон, и камера. Также депутат поинтересовался: «Вот человек приобрел такое устройство, попользовался им, оно стало ему не нужно, и он решил его продать. Накажут ли его?»

Представитель ФСБ ответил, что телефон и гаджеты — это устройства бытового назначения, а не СТС, поэтому статья 138.1 не имеет действия. Если же они были использованы для негласного сбора информации за гражданином и нарушили его права, это уже 137 УК РФ. На вопрос о перепродаже он почему-то не ответил.

Программы для компьютеров, в функции которых также входят запись и наблюдение, подпадут под действие закона тоже лишь в случае использования для скрытого сбора информации. «Тогда будет состав», — пояснил Купряжкин.

Валерием Гартунгом («Справедливая Россия») был задан вопрос о случае с курганским фермером ошейника с GPS для слежения за коровами — будет ли в подобном случае наказан такой фермер. На это замглавы ФСБ ответил: «Фермер здесь будет не виноват».

Представитель фракции ЛДПР Савельев обратил внимание, что в правоприменительной практике очень много зависит от мнения экспертов, однако если брать все известные случаи, то обнаруживается совершенно различное трактование ими этого закона. Поэтому депутат попросил ФСБ плотнее работать с экспертами, чтоб не было разночтений. Замглавы ведомства сказал, что замечание представителя ЛДПР «будет учтено».

Большинство депутатов от фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» отмечали важность принятия таких поправок, особенно с учётом сомнительного правоприменения статьи 138.1, но в предлагаемых законопроектах до сих пор не учтены все термины, да и существующие — весьма неопределённые. Юрий Синельщиков из КПРФ попросил разъяснить не попавшие в первое чтение термины, на что замглавы ФСБ ответил: «Наверное, я вам так не смогу объяснить».

Сергей Иванов из ЛДПР заявил, что сам по себе закон, наказывающий за приобретение и использование таких гаджетов, необходимо отменить. Он напомнил случай, как в Британии журналисты пришли к парламентарию, предложили ему за определённое вознаграждение пролоббировать некоторые поправки, а потом обнародовали эти записи, и в обществе это вызвало резонанс, последовали отставки и уголовные дела. Иванов уверен, что такие случаи будут только на пользу государству, но просто депутаты боятся разоблачений. Поэтому, по его мнению, принимаются такие законы. «Защищайте свою жизнь в рамках гражданского судопроизводства, — заявил он. — Иначе мы дойдём до того, что под эту лавочку попадет кто угодно».

Несмотря на замечания, законопроекты получили одобрение большинством голосов в первом чтении:

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