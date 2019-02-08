Правительство внесло в Госдуму законопроект «о шпионских гаджетах»

Законопроекты, которые либерализируют ст.138.1 «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», дополняют статью «Нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» КоАП и разъясняют термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», готовы для внесения Правительством РФ в Государственную думу. На сайте Госдумы выложен пока только один законопроект — №641166-7 «О внесении изменения в статью 20.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Очевидно, вносящий поправки в «шпионскую» статью УК документ появится несколько позже.

В пояснительной записке сказано, что законопроект подготовлен в рамках исполнения поручений Президента и Правительства РФ по вопросу предупреждения правонарушений, связанных с оборотом специальных технических средств (СТС), предназначенных для негласного получения информации.

Документом предлагается «дополнить статью 20.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающую ответственность за нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения СТС, примечанием, в котором определяется термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» путем отсылки к статье 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, закрепляющей данный термин».

Авторы законопроекта ссылаются на результаты правоприменительной практики в указанной сфере, которые свидетельствуют о том, что

«…в законодательстве Российской Федерации значение термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» не раскрыто, что приводит к возникновению сложности в толковании широкого круга терминов, близких по смыслу друг к другу и к указанному термину».

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«Цель законодательного закрепления значения указанного термина в обусловлена необходимостью предупреждения правонарушений, связанных с оборотом таких средств», — также сказано в законопроекте.

В саму же статью предлагается внести следующие поправки:

«Внести в статью 20.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2007, № 26, ст. 3089) изменение, дополнив ее примечанием следующего содержания: «Примечание. Для целей настоящей статьи и статьи 20.24 настоящего Кодекса под специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации, понимаются средства, указанные в примечании к статье 1381 Уголовного кодекса Российской Федерации».

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Поправки были одобрены ещё в конце января текущего года. Как сообщалось на сайте кабмина, премьер-министр Дмитрий Медведев после обсуждения законопроекта распорядился внести его в российский парламент, а также назначить статс-секретаря — заместителя директора ФСБ России Купряжкина Александра Николаевича официальный представителем кабинета министров при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ проектов федеральных законов «О внесении изменения в статью 138.1 УК РФ» и «О внесении изменения в статью 20.23 КоАП РФ».

В опубликованном на днях постановлении Правительства отмечалось, что содержание термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» в законах не раскрыто, из-за чего возникает правовая неопределенность. Предлагаемое значение термина будет взято из постановления Конституционного суда 2011 года. В нем говорилось, что к таким спецсредствам нельзя относить средства, которые по своим техническим характеристикам «рассчитаны лишь на бытовое использование массовым потребителем».

В декабре прошлого года о законах о «шпионской технике» также высказывался и Верховный суд. Так, согласно постановлению пленума ВС, если человек приобретает «шпионскую технику» для обеспечения безопасности себя и своих близких, а также для наблюдения за домашними животными, то его действия не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК. До этого Генпрокуратура также выступала против уголовного наказания за использование «шпионской техники», если в нем не было преступного умысла.

Поводом для либерализации закона, предусматривающего наказание за приобретение, использование или продажу «шпионских» гаджетов, стало возбуждение уголовного дела против фермера из Курганской области Евгения Васильева, купившего GPS-трекер, чтоб следить за скотиной. Широкий резонанс история получила после большой пресс-конференции Президента. После того, как Путин пообещал разобраться со «шпионским» делом фермера, в работу включилась Генпрокуратура для проверки всех аналогичных дел. В результате дело против Васильева было закрыто. ФСБ были разработаны соответствующие поправки в законодательство, которые, впрочем, вызвали критику со стороны участников рынка, посчитавшими, что в описанном силовиками трактовке под запрет могут попасть все устройства, содержащие камеры или диктофоны. Но в итоге все замечания отраслевиков ФСБ были отклонены.

UPD: Внесен законопроект с поправками в статью 138.1 УК РФ

На сайте Госдумы опубликован законопроект №641656-7 «О внесении изменения в статью 138-1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Текст документа гласит: «Внести в статью 1381 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, No 25, ст. 2954; 2011, No 50, ст. 7362) изменение, дополнив ее примечанием следующего содержания: «Примечание. Под специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации, в настоящем Кодексе понимаются приборы, системы, комплексы, устройства, специальный инструмент и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств независимо от их внешнего вида, технических характеристик, а также принципов работы, которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя)»».

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