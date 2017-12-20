«Шпионское» дело курганского фермера прошло через Путина в Генпрокуратуру

По словам официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного, будет проведена проверка всех дел по статье 138.1 УК (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). «Такая проверка начата по всей России. Будем изучать, есть ли перегибы в регионах с применением этой нормы», — сказал он и добавил, что проверка дел может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Эта инициатива Генпрокуратуры была вызвана реакцией Президента РФ Владимира Путина на вопрос журналистов о деле курганского фермера Евгения Васильева, заказавшего gps-трекер для слежения за коровами. Напомним, журналисты на пресс-конференции рассказали Президенту о случае с зауральским фермером, отметив также, что по этой статье — 138.1 УК РФ — в прошлом году было осуждено более 200 человек.

«Я даже не понял за что. Это запрещено? Я даже не знаю, что есть такая статья. Обязательно посмотрю и в отношении статьи в целом, и в отношении этих конкретных людей. Первый раз слышу. К котам, я знаю, даже привинчиваются GPS и ГЛОНАСС. Я не понимаю, в чем проблема, связанная с коровой. Нужно как-то отрегулировать (этот вопрос). Я постараюсь это сделать», — пообещал президент РФ.

Напомним, многодетному фермеру из Курганской области грозит до четырёх лет тюрьмы или штраф в 200 тысяч рублей, поскольку в заказанном им по интернету GPS-трекере есть скрытый микрофон — это и вызвало интерес со стороны Следственного комитета. Аграрий сообщил, что задержавшие его сотрудники ФСБ советовали не переживать и предполагали, что «всё ещё обойдётся». Однако прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд. На прошлой неделе должно было состояться первое судебное заседание, но по ходатайству гособвинителя дело было возвращено в прокуратуру: оказалось, что обвинительное заключение фактически не было утверждено представителем ведомства.

Вопрос журналистов о ситуации, сложившейся вокруг правоприменения статьи 138.1 УК РФ, вызвал большой резонанс не только в Сети, но и во властных кругах. Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская считает необходимым пересмотреть российское законодательство в части незаконного оборота специальных технических средств после истории с курганским фермером. Совет Федерации РФ также «отметился» в демонстрации пристального внимания к судьбам пострадавших от излишнего применения этой статьи, и обещает рассмотреть вопрос о её декриминализации статьи. Как заявила сенатор от Курганской области Елена Перминова, проблема в ближайшее время будет обсуждаться в верхней палате.

Между тем, только за последний месяц фигурантами уголовных дел по «шпионской» статье уже успели стать несколько россиян:

Вчера следственными органами РФ по Орловской области были возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте специальных техсредств, с помощью которых имеется возможность негласного сбора информации. Подозреваемый – житель города Орла был задержан полицейскими в парке отдыха. Доставленный в УМВД РФ по г. Орлу 29-летний мужчина имел при себе специальные очки, в которые была вмонтирована видеокамера. Эксперты следственного комитета классифицировали находку задержанного как спецсредство, при помощи которого может осуществляется несанкционированная видеозапись.

Следственным отделом по г.Сосногорск СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконное приобретение специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации (ч.3 ст.30, ст.138.1 УК РФ). По данным следствия, в марте текущего года мужчина, не имея соответствующей лицензии, через интернет приобрел специальное техническое средство (GPRS Трекер), оборудованное портативным радиомикрофоном с функцией передачи акустической информации по каналам сотовой связи. Согласно заключению экспертизы, это устройство является специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации. В ходе проведения таможенного контроля сотрудниками таможенного поста в Екатеринбурге оно было обнаружено и изъято из оборота. В ходе допроса обвиняемый пояснил, что хотел использовать устройство в качестве противоугонного для автомашины, а также для контроля за своими малолетними детьми.

29-летний житель Докузпаринского района стал фигурантом уголовного дела после продажи ключа-брелока для негласного получения информации, заявили следователи. По версии следствия, в июне в селе Усухчай Докузпаринского района подозреваемый продал «условному покупателю» специальное техническое устройство для негласного получения визуальной и акустической информации, выполненное в виде ключа-брелока, заявили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Дагестану.

Сотрудниками УФСБ по Восточному военному округу пресечена противоправная деятельность 26-летнего жителя Хабаровска, незаконно продававшего GPS-трекеры производства КНР. Железнодорожным районным судом Хабаровска мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

РосКомСвобода неоднократно писала о том, что фигурантами уголовных дел по статье 138.1 становятся люди, заказавшие по интернету ручки, зажигалки, очки, флешки и другие вещи, в которые встроены «средства для негласного наблюдения»: диктофоны, камеры, геолокационные устройства. Проблеме, на самом деле, уже несколько лет и граждане, не подозревавшие в том, что они совершают противоправные действия, «налетают» на крупные штрафы, а также попадают под угрозу реального срока. Но проблемой правоприменения вышеназванной статьи власти озадачились только когда о ней сказал Президент. И проблема «ручного управления» законодательством, уголовным и административным правом отражена на примере зауральского многодетного фермера только в малой её части.

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