«Шпионское» дело против курганского фермера закрыто

В Курганской области прекратили уголовное преследование фермера Евгения Васильева из села Лопатки, обвинённого в незаконном обороте спецсредств. Следствие не нашло доказательств умысла.

«Вчера вынесено постановление о прекращении уголовного преследования гражданина, купившего GPS-трекер, так как следствием не собрано доказательств, подтверждающих умысел на негласное получение информации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. В ведомстве добавили, что прокуратура признает постановление законным и обоснованным.

Напомним, многодетный отец и инвалид III группы Евгений Васильев, заказавший GPS-трекер для контроля за скотом, обвинялся Следственным комитетом в нарушении статьи 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Широкий резонанс история получила после большой пресс-конференции Президента. После того, как Путин пообещал разобраться со «шпионским» делом фермера, в работу включилась Генпрокуратура для проверки всех аналогичных дел. Кроме этого, депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила декриминализовать «шпионские» гаджеты.

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