Поклонская предлагает декриминализовать «шпионские» гаджеты

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предлагает внести изменения в Уголовный кодекс и не привлекать к ответственности граждан, которые используют спецстредства для негласного получения информации в бытовых целях.

Кажется, Поклонская перестала обижаться на фильмы и наконец начала работать. В этот раз она предложила узаконить «бытовые шпионские средства», из-за которых люди получали реальные срокиhttps://t.co/g4MhrT2hgF — МБХ медиа (@MBKhMedia) December 25, 2017

Во время пресс-конференции с Владимиром Путиным была затронута тема использования «шпионских» приспособлений. Фермера из Курганской области обвинят в покупке запрещенного технического средства, при этом мужчина утверждает, что купил трекер для того, чтобы следить за коровой, которая постоянно отбивается от стада. После поднятого в прессе и Сети резонанса, а также комментария Путина об абсурдности этого и подобным ему дел, в работу включилась Генпрокуратура — в ведомстве пообещали провести проверку всех дел по статье 138.1 УК (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Наталья Поклонская, в свою очередь, посчитала, что законодательство нужно изменить, чтобы оградить от ответственности людей, которые используют такие средства для обеспечения своей безопасности или сохранности имущества. Она отметила, что случаи, когда граждан привлекают к ответственности именно за бытовой использование таких средств, не редки. Депутат предлагает оставить уголовную ответственность только за «умышленное приобретение этих средств со специальной целью».

Инициативу уже одобрила экспертная комиссия при комитете по безопасности и противодействию коррупции. При поддержке фракции «Единая Россия» документ внесут на рассмотрение Госдумы.

Если законопроект в итоге будет принят, одобрен СовФедом и подписан Президентом, интересно, вернут ли людям выплаченные штрафы? И каким образом компенсируют потраченные в ходе следственных действий и судебных разбирательств нервы?

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