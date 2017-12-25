С 2018 года ввоз электроники с функцией шифрования будет упрощён

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) упростила физлицам ввоз шифровальных средств на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для собственных нужд. До сих пор в таких случаях на таможне могли потребовать разрешение от ФСБ. Речь может идти, например, о несертифицированных в России гаджетах из Китая и США, а также, в зависимости от трактовки, и о видеокартах для майнинга криптовалют.

Без представления разрешительного документа и сведений о нотификации на таможне гражданам разрешат ввозить электронику из специального перечня. Он содержит прежде всего общедоступное программное обеспечение (операционные системы, браузеры, текстовые и графические редакторы, программы подготовки презентаций, системы управления базами данных, бухгалтерские и антивирусные программы, игры, платежные системы интернет-банкинга). Также речь идет о средствах электронной цифровой подписи, компьютерах без софта, с вышеупомянутым софтом или таким, где криптографическая функция является вспомогательной.

Процедура либерализуется с января 2018 года. Сейчас любая электроника с опцией шифрования, которая не сертифицирована в России, может вызвать вопросы у таможенников. В этом случае от владельца требуют предоставить разрешение от Федеральной службы безопасности. Чаще всего претензии возникали к гаджетам из США и Китая. Процесс оформления нотификации занимает до двух недель и стоит от 10 000 до 25 000 рублей.

Эксперты указывают, что одной из наиболее популярных зарубежных покупок для россиян стали видеокарты, которые используются при майнинге (эмиссии) криптовалют. В перечне напрямую видеокарты не упоминаются, процедура их ввоза будет зависеть от трактовки новой нормы ЕЭК.

Участники рынка позитивно оценивают такую либерализацию ввоза электроники. «Раньше почти каждое частное лицо, ввозящее какое-то из этих устройств, могло оказаться нарушителем закона, если производитель такое устройство не зарегистрировал. Например, если модель выпускается не для российского рынка»,— поясняет представитель ассоциации РАТЭК Антон Гуськов. «Было много спорных требований со стороны таможни с просьбой предоставить документ от ФСБ. И физическим лицам для ввоза товаров, содержащих шифрование, приходилось оформлять заключение для собственных нужд. Теперь будет проще»,— подтверждает исполнительный директор консалтинговой группы ЮКО Станислав Кузнецов.

Помимо прочей электроники важным товаром для российских покупателей в 2017 году стали видеокарты для майнинга криптовалют, добавляет господин Кузнецов. Но упростит ли документ их ввоз, будет зависеть от его трактовки. «В перечне они напрямую не указаны, однако их можно трактовать как модули и части компьютеров. Время покажет, насколько это рабочий вариант для ввоза видеокарт физическими лицами»,— поясняет эксперт.

Нотификация — одна из мер нетарифного регулирования, отмечает партнер логистической компании Streloy Владислав Жиляев. Сейчас, чтобы оформить нотификацию ФСБ для ввоза продукции на территорию Таможенного союза, необходимо собрать большой комплект документов, а главное, заявителем должен быть либо производитель, либо лицо по доверенности, уточняет он. Как правило, при полном комплекте документов процесс оформления занимает до двух недель и стоит 10–25 тыс. руб. в зависимости от фирмы-посредника, говорит господин Жиляев.

Напомним, в апреле этого года на жителя Сургута, заказавшего игровую приставку «Sony Playstation-4» из Германии было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП России (штраф с конфискацией). Игровая приставка данной модели являлась устройством, содержащим в себе встроенное оборудование с различными техническими характеристиками (встроенный жесткий диск 500 GB, основной (графический) процессор, оптический дисковод), в том числе имеет выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» и, в соответствии с требованиями таможенного законодательства, ввоз и вывоз таких товаров, относящихся к шифровальным (криптографическим) средствам, осуществляется при наличии нотификации – уведомлении изготовителя товаров о технических и криптографических характеристиках.

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