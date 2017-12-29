Генпрокуратура либерализует УК РФ в отношении «шпионских гаджетов»

Путин поручил до 15 марта следующего года пересмотреть закон после уголовного дела за GPS-трекер для коровы. Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам большой пресс-конференци, прошедшей с участием Президента:

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализировать практику применения статьи 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении физических лиц и представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на соблюдение интересов граждан, приобретающих, в том числе с использованием электронной торговли, бытовые технические устройства, имеющие признаки специальных технических средств для негласного получения информации, но не предназначенные для этих целей».

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Ответственным за выполнение данного поручения назначен генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

В конце января фермер из Курганской области Евгений Васильев заказал из Китая GPS-трекер, чтобы следить за своей коровой. Позже выяснилось, что устройство имело признаки специального технического средства, продажа которых запрещена на территории России. Мужчина был задержан, и теперь ему, согласно вышеупомянутой статье 138.1 УК РФ, грозит или крупный штраф, или лишение свободы сроком до 4-х лет. Случай с Васильевым был озвучен журналистами на пресс-конференции Путина, после чего Президент пообещал разобраться с этим делом.

Между тем, граждан прождолжают привлекать к ответственности по этой статье за приобретение или сбыт «шпионских» гаджетов. Так, в Красноярске был задержан мужчина, который ранее купил очки со скрытой аудио-видео записью в интернет-магазине, потому что профессионально увлекается фотографией. После того, как он решил их продать, с ним под видом покупателей связались сотрудники транспортной полиции Сибирского ЛУ МВД России. Встреча произошла на территории железнодорожного вокзала. После покупки полицейские задержали мужчину.

Очки были отданы криминалистам УФСБ на проверку, по результатам которой было установлено, что очки относятся к техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, свободный оборот которых на территории Российской Федерации запрещен. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 138.1 «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» УК РФ.

Между тем, в Курганской области изменения закона о «шпионских устройствах» ждет не только фермер из села Лопатки, но и токарь Владимир Тактаев, осужденный в мае этого года за попытку также, как и в случае с красноярским фотографом, продать экшн-очки. Из-за судимости у него сейчас проблемы с работой, рассказал Тактаев журналистам.

Экшн-очки он заказал для съемки на рыбалке в интернет-магазине за 670 рублей; в сетевых магазинах такие же стоили порядка 10 тысяч рублей. Ездил с ними на рыбалку пару раз и был на озере в той же деревне, где живет фермер-«шпион». Когда Тактаев решил продать «китайскую игрушку» через сайт бесплатных объявлений Avito, на него вышли сотрудники ФСБ. Курганский городской суд приговорил рыбака к восьми месяцам ограничения свободы, областной суд уменьшил срок до шести месяцев.

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