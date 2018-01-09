09.01.2018
ФСБ меняет регламент ввоза и вывоза «шпионских гаджетов» для ЕАЭС
Разработка нового административного регламента связана с необходимостью приведения ведомственного правового акта в соответствие с законодательством Евразийского экономического союза

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На федеральном портале проектов нормативных правовых актов ФСБ выложила проект приказа «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по принятию решений о возможности ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Проектом приказа предполагается признать утратившим силу приказ ФСБ России от 1 ноября 2012 г. № 549, описывающем старый регламент «по принятию решений о возможности ввоза на таможенную территорию Таможенного союза и вывоза с таможенной территории Таможенного союза специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (СТС НПИ)».

«Разработка нового Административного регламента связана с необходимостью приведения ведомственного правового акта в соответствие с законодательством Евразийского экономического союза в области перемещения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а также законодательством Российской Федерации в части оказания государственных услуг в электронном виде», — сказано в пояснительной записке.

Административный регламент определяет стандарт предоставления государственной услуги, состав, последовательность, сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, формы контроля за предоставлением государственной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России (ЦЛСЗ ФСБ), а также его должностных лиц. По мнению авторов документа, Административный регламент позволит оптимизировать и стандартизировать взаимодействие заявителей с ЦЛСЗ ФСБ России при оказании соответствующей государственной услуги. В качестве заявителей выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги должна будет размещаться в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу www.gosuslugi.ru, на сайте ФСБ России, информационных стендах, расположенных в доступных для заявителей местах вестибюлей здания (помещений) ЦЛСЗ ФСБ России.

На Едином портале и сайте ФСБ России размещается следующая информация:
— исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформлению указанных документов;
круг заявителей;
— срок предоставления государственной услуги;
— результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
— о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

Справочные телефоны по предоставлению государственной услуги:
8 (495) 224-70-69 – ФСБ России;
8 (495) 914-30-73 – ЦЛСЗ ФСБ России.

Страница ЦЛСЗ ФСБ России на сайте ФСБ России: www.clsz.fsb.ru.

Предоставление государственной услуги осуществляет Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляет ЦЛСЗ ФСБ России. «Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации», — сказано в документе.

Результатом предоставления государственной услуги является выдача заявителю заключения на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза или вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза соответствующего устройства либо уведомления об отказе в выдаче заключения.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более
10 дней со дня получения ЦЛСЗ ФСБ России всех документов, указанных в пункте 22 Административного регламента. В отдельных случаях при большом объеме представленных документов либо при наличии документов, требующих дополнительного изучения, срок предоставления государственной услуги может быть продлен руководством ЦЛСЗ ФСБ России на 10 дней, о чем информируется заявитель.

Выдача (направление) документов, являющихся результатами предоставления государственной услуги, осуществляется не позднее
1 рабочего дня, следующего за днем подписания заключения (разрешительного документа) либо уведомления об отказе в выдаче заключения (разрешительного документа).

Для получения заключения (разрешительного документа) заявитель направляет или представляет в ЦЛСЗ ФСБ России:
— заявление о выдаче заключения (разрешительного документа), в котором в том числе указываются сведения о лицензии на осуществление деятельности в области оборота СТС НПИ (номер, дата) и заключении экспертизы образцов СТС НПИ по результатам их испытаний;
— проект заключения (разрешительного документа), оформленный в соответствии с методическими указаниями по заполнению единой формы заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. №45;
— копию внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему, а в случае отсутствия договора (контракта) – копию иного документа, подтверждающего намерения сторон;
техническую документацию на СТС НПИ;
— копию договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему либо копию иного документа, подтверждающего намерения конечного потребителя СТС НПИ;
— образцы СТС НПИ, в случае их вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, по письменному запросу ЦЛСЗ
ФСБ России.

В данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу, дата окончания которой — 18 января 2018 года. Дата окончания независимой экспертизы — 9 марта.

Напомним, правоприменение существующего законодательства относительно «шпионских гаджетов» в последнее время носит сомнительный характер — о том, как россияне попадают под суд из-за приобретения соответствующих устройств РосКомСвобода писала уже не раз. Последний случай, связанный с покупкой курганским фермером GPS-трекера для слежения за коровами, получил настолько широкий резонанс, что о нём рассказали Президенту РФ Владимиру Путину и тот поручил генпрокурору Юрию Чайке разобраться с применением на практике статьи 138.1 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до реального лишения свободы за приобретение или оборот СТС НПИ.

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