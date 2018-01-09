ФСБ меняет регламент ввоза и вывоза «шпионских гаджетов» для ЕАЭС

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов ФСБ выложила проект приказа «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по принятию решений о возможности ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Проектом приказа предполагается признать утратившим силу приказ ФСБ России от 1 ноября 2012 г. № 549, описывающем старый регламент «по принятию решений о возможности ввоза на таможенную территорию Таможенного союза и вывоза с таможенной территории Таможенного союза специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (СТС НПИ)».

«Разработка нового Административного регламента связана с необходимостью приведения ведомственного правового акта в соответствие с законодательством Евразийского экономического союза в области перемещения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а также законодательством Российской Федерации в части оказания государственных услуг в электронном виде», — сказано в пояснительной записке.

Административный регламент определяет стандарт предоставления государственной услуги, состав, последовательность, сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, формы контроля за предоставлением государственной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России (ЦЛСЗ ФСБ), а также его должностных лиц. По мнению авторов документа, Административный регламент позволит оптимизировать и стандартизировать взаимодействие заявителей с ЦЛСЗ ФСБ России при оказании соответствующей государственной услуги. В качестве заявителей выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги должна будет размещаться в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу www.gosuslugi.ru, на сайте ФСБ России, информационных стендах, расположенных в доступных для заявителей местах вестибюлей здания (помещений) ЦЛСЗ ФСБ России.

На Едином портале и сайте ФСБ России размещается следующая информация:

— исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформлению указанных документов;

круг заявителей;

— срок предоставления государственной услуги;

— результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги;

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;

— о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

Справочные телефоны по предоставлению государственной услуги:

8 (495) 224-70-69 – ФСБ России;

8 (495) 914-30-73 – ЦЛСЗ ФСБ России.

Страница ЦЛСЗ ФСБ России на сайте ФСБ России: www.clsz.fsb.ru.

Предоставление государственной услуги осуществляет Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляет ЦЛСЗ ФСБ России. «Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации», — сказано в документе.

Результатом предоставления государственной услуги является выдача заявителю заключения на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза или вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза соответствующего устройства либо уведомления об отказе в выдаче заключения.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более

10 дней со дня получения ЦЛСЗ ФСБ России всех документов, указанных в пункте 22 Административного регламента. В отдельных случаях при большом объеме представленных документов либо при наличии документов, требующих дополнительного изучения, срок предоставления государственной услуги может быть продлен руководством ЦЛСЗ ФСБ России на 10 дней, о чем информируется заявитель.

Выдача (направление) документов, являющихся результатами предоставления государственной услуги, осуществляется не позднее

1 рабочего дня, следующего за днем подписания заключения (разрешительного документа) либо уведомления об отказе в выдаче заключения (разрешительного документа).

Для получения заключения (разрешительного документа) заявитель направляет или представляет в ЦЛСЗ ФСБ России:

— заявление о выдаче заключения (разрешительного документа), в котором в том числе указываются сведения о лицензии на осуществление деятельности в области оборота СТС НПИ (номер, дата) и заключении экспертизы образцов СТС НПИ по результатам их испытаний;

— проект заключения (разрешительного документа), оформленный в соответствии с методическими указаниями по заполнению единой формы заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. №45;

— копию внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему, а в случае отсутствия договора (контракта) – копию иного документа, подтверждающего намерения сторон;

техническую документацию на СТС НПИ;

— копию договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему либо копию иного документа, подтверждающего намерения конечного потребителя СТС НПИ;

— образцы СТС НПИ, в случае их вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, по письменному запросу ЦЛСЗ

ФСБ России.

В данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу, дата окончания которой — 18 января 2018 года. Дата окончания независимой экспертизы — 9 марта.

Напомним, правоприменение существующего законодательства относительно «шпионских гаджетов» в последнее время носит сомнительный характер — о том, как россияне попадают под суд из-за приобретения соответствующих устройств РосКомСвобода писала уже не раз. Последний случай, связанный с покупкой курганским фермером GPS-трекера для слежения за коровами, получил настолько широкий резонанс, что о нём рассказали Президенту РФ Владимиру Путину и тот поручил генпрокурору Юрию Чайке разобраться с применением на практике статьи 138.1 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до реального лишения свободы за приобретение или оборот СТС НПИ.

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