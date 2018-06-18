За уточнение статьи о шпионских гаджетах взялась ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предложила изменения статью УК о «шпионских» приборах. Соответствующий проект закона опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, правда, сам текст документа на общественное обсуждение еще не выложен.

Речь идет о статье 138.1 УК РФ (незаконные приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). В описании законопроекта говорится, что нынешний термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» не раскрыт.

«Цель закрепления значения указанного термина обусловлена необходимостью предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом таких средств», — сказано в «Уведомлении о начале разработки».

Напомним, под действие статьи 138.1 УК РФ (незаконные приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) слишком часто попадают пользователи Рунета, которые без всякого преступного умысла приобретали различные «шпионские» гаджеты, не зная, что за это их ждет уголовная ответственность. Одним из самых громких было дело фермера из Курганской области, которого в 2017 году обвинили в обороте шпионских средств за покупку GPS-трекера для коровы. После обращения к Путину уголовное преследование было прекращено за отсутствием состава преступления и Генпрокуратура извинилась перед фермером.

Высказать свои предложения, замечания к законопроекту можете ФСБ вы можете до 2 июля 2018 года. К сожалению, пока неизвестно, когда появится текст непосредственно самого проекта закона, — остается только мониторить данную страницу на сайте Regulation, и оставить свои комментарии под ним уже после ознакомления.

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