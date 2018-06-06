GPS-трекеры продолжают вести на скамью подсудимых

Генпрокуратура закончила проверку уголовных дел по использованию «шпионских гаджетов» и пришла к выводу — закон «имеет издержки». По действующему законодательству, преследованию можно подвергнуться даже за покупку ручки с диктофоном. Однако понять, что с этим делать дальше, не совсем понятно, поскольку движений ни со стороны парламентариев, кроме предновогодней инициативы депутата Натальи Поклонской о декриминализации этого вопроса, и от представителей правоохранительных органов пока особо не заметно — россиян как наказывали, так и наказывают за приобретение и продажу устройств, которые можно использовать для «негласного получения информации» (статья 138.1 УК РФ).

За 2017 год было вынесено 177 обвинительных приговоров, где речь шла только о ст. 138.1 УК РФ. Четыре человека были приговорены к лишению свободы, остальные отделались штрафами: в одном приговоре указан максимально возможный штраф — от 100 тыс. до 300 тысяч рублей. В 2017 году президенту РФ Владимиру Путину рассказали о том, как фермер из Курганской области, который заказал GPS-маячок для слежения за коровой. Ему также предъявили обвинения по ст. 138.1 УК РФ. После требования президента разобраться с применением этого закона дело против фермера было прекращено, а Генпрокуратура начала масштабную проверку всех уголовных дел, возбужденных по этой статье. В ведомстве сообщили о создании рабочей группы, которая подготовит корректировку законодательства.

Уже после случая с курганским фермером претензии правоохранителей к гражданам, приобретающим подобные гаджеты, пока не исчезли.

В апреле стало известно, что против оренбурженки Роксаны Нечет возбуждено уголовное дело за попытку продать GPS-трекер, который нашел ее отчим на улице. Роксана решила ее продать за две тысячи рублей на одном из интернет-сайтов. Купить устройство сразу же захотел один мужчина, он был очень настойчив, торопил Роксану. Оказалось — настойчивый мужчина служит в УВД. «Он настаивал, писал смс, я встретилась. А оказалось, это контрольная закупка. Это запрещено у нас», — отмечает обвиняемая Роксана Нечет. Роксана не считает себя виновной, уверяет, что не имела представления о том, что GPS-трекеры нельзя продавать, хотя в интернете можно найти об этом сведения. Девушке грозит до четырех лет лишения свободы, либо ей придется заплатить крупный штраф в случае, если докажут, что в ее действиях был умысел.

Недавно 49-летний волгоградец отделался условным сроком за продажу «шпионских» очков. Мужчина приобрел через известный китайский интернет-магазин очки со встроенной видеокамерой и пытался их перепродать. Однако в начале марта текущего года был задержан транспортной полицией. Центральный районный суд Волгограда назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В начале мая текущего года РосКомСвобода сообщала, что следователи заинтересовались основателем сервиса «ВкусLab» Артемом Лаптевым после того, как предприниматель решил закупить на AliExpress трекеры для сотрудников компании. Бизнесмен хотел сделать так, чтобы клиент видел на карте перемещение курьера и мог рассчитать время доставки еды. Однако реализовать эту функцию не удалось. Устройства из Китая не приехали, а вместо них Лаптев получил повестку.

23-лений тамбовчанин в 2013 г. приобрел в Москве 2 камеры видеонаблюдения, вмонтированные в корпусы датчиков движения. По версии следствия, после неудачных попыток реализовать данный товар в ходе своей предпринимательской деятельности, в 2017 г. он разместил объявления о продаже этих технических устройств на интернет-ресурсе «Авито». А в январе 2018 г. 23-летний обвиняемый продал камеры за 1 тыс. рублей. Этот факт был выявлен сотрудниками регионального управления МВД России.

«Ленинским межрайонным следственным отделом города Тамбов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации)»,- сообщает СУ СК России по Тамбовской области. Вся доказательственная база с утвержденным обвинительным заключением уже направлена в суд для рассмотрения дела по существу.

Житель Сочи пытался продать прослушивающее устройство, что стало поводом для возбуждения уголовного дела. По версии следствия, мужчина в январе 2017 года разместил на одном из интернет-сайтов, используя мобильный телефон, объявление о продаже приобретенного им ранее технического устройства, указав стоимость в размере трех тысяч рублей. Выставленный на продаже товар запрещен к свободному обороту на территории России. В связи с чем сотрудники ФСБ, проведя так называемую «проверочную закупку», задержали сочинца 23 марта 2017 года.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Следствию удалось собрать достаточную доказательную базу, чтобы передать уголовное дело в суд с утвержденным прокурором обвинительным заключением для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Уголовное дело в отношении жителя Сочи, обвиняющегося в незаконном приобретении и сбыте прослушивающего устройства, передано следственным отделом Сочи по завершении расследования в суд.

Житель г. Назрани осужден на 1,5 года ограничения свободы за незаконное приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. «Судом установлено, что в ноябре 2016 года, Мартазанов К., реализуя свой преступный умысел, осуществил незаконный сбыт жителю республики специального технического средства (прослушка), предназначенного для негласного получения информации в виде портативного микрофона с использованием средств сотовой связи GSM-стандарта», — говорится на сайте прокуратуры Республики Ингушетия.

Следственный комитет по Омской области завершил расследование уголовного дело против местной жительницы, пытавшейся продать на «Авито» за тысячу рублей GPS-трекер. Подозревая своего супруга в измене, 33-летняя омичка купила и установила устройство в автомобиле мужа для прослушивания разговоров. Спустя несколько месяцев она нашла покупателя в интернет-магазине «Авито». Ее задержали при передаче денег. Причем несмотря на подозрения супруги, «семья сохранилась», утверждается в местной прессе.

Список таких «игрушек», отмечают эксперты, обширен. «GPS–трекер, авторучка с видеокамерой в соответствии с законодательством являются специальными техническими средствами, предназначенным для негласного получения информации, — рассказывает партнер адвокатского бюро «ЗКС» Алексей Новиков. — По сути, законодатель, включая указанную норму закона в УК, имел ввиду действительно серьезные шпионские устройства, которые могут причинить вред гражданам, организациям и безопасности государственных структур в целом. Однако различать, так сказать бытовые устройства и серьезное шпионское оборудование как законодатель, так и исполнительные органы не стали. Тем временем, непосредственные правоприменители, воспользовавшись данным правовым пробелом, подошли к процессу формально и применяют статью так как она написана, не вдаваясь в суть и привлекая простых потребителей, «шпионов» тем самым увеличивая статистические показатели раскрываемости преступлений и показывая свою результативную работу». Ситуацию, на его взгляд, могли бы переломить четкие разъяснения, какие именно средства являются запрещенными.

К седьмому году существования статьи 138.1, по ней были осуждены 1177 человек. Валерий Волох, руководитель уголовно-правовой практики АБ «А-ПРО» считает, что статью возможно было бы скорректировать, введя преступную цель в текст закона: это позволило отделить бы реальные преступления от бытовой повседневной деятельности. «В каждом конкретном деле правоохранительные органы сталкиваются с проблемным вопросом: следует ли относить предмет к таким средствам или нет. Полагаю, что в этом плане статья тоже должна быть конкретизирована», — отмечает Волох.

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