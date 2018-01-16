Прокуроры продолжают требовать блокировки сайтов со «шпионскими» гаджетами

Прокуратура Стародубского района Брянской области решила не брать паузу в вопросе признания противоправной информации, размещаемой на сайтах, продающих «шпионские» гаджеты. Казалось бы, раз возникли сомнения на самом высоком уровне в целесообразности правоприменения законодательства, регулирующего вопросы распространения подобной техники, и тут бы поставить своё рвение на паузу, но нет — региональные прокуроры смело рвутся в бой, блокируя «опасные» сайты, и суды почему-то встают на их сторону.

Напомним, в ноябре стало известно о том, что фермер Евгений Васильев из села Лопатки Курганской области стал фигурантом уголовного дела после того, как купил на AliExpress GPS-трекер для того, чтоб следить за скотиной. Фермера обвинили в нарушении статьи 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», что грозит реальным сроком или крупным штрафом. Ситуация с Васильевым, к сожалению, вполне типичная для России — наши граждане то и дело становятся фигурантами уголовных дел после приобретения «шпионских» гаджетов.

О деле Васильева журналисты рассказали Президенту Владимиру Путину, упомянув также о том, что проблема носит массовый, а не единичный характер. Путин поручил генпрокурору Юрию Чайке разобраться с правоприменение статьи 138.1 и тот пообещал «представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на соблюдение интересов граждан, приобретающих, в том числе с использованием электронной торговли, бытовые технические устройства, имеющие признаки специальных технических средств для негласного получения информации, но не предназначенные для этих целей».

Не дожидаясь окончательного разрешения данной ситуации, прокуратура Стародубского района отправила в суд заявление с требованием запретить четыре сайта «с информацией о продаже неопределенному кругу лиц специальных технических средств для негласного получения информации (видеозаписывающие устройства под видом часов, ручки, солнцезащитных очков, пуговиц)». Несколькими днями ранее Стародубский районный суд удовлетворил просьбу прокуратуры, обязав Роскомнадзор «включить сайты, содержащие указанную информацию, в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»».

Стародубские прокуроры вряд ли не знали о разразившемся вокруг дела курганского фермера скандале, а также о реакции Президента и Генпрокуратуры, поэтому весьма странно выглядит их желание отправить в бан сразу четыре онлайн-магазина с информацией о соответствующих гаджетах. Возможно, иногда необходимо дать передышку своему собственному энтузиазму, но, видимо, «палки» сами себя не заработают, поэтому поставить бдительность на паузу никак не получается.

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