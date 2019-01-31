Законопроект «о шпионских гаджетах» дошёл до Правительства

Правительство РФ на заседании обсудит ряд законопроектов, в том числе прописывающих отличие шпионских технических средств от обычных массовых устройств и приспособлений. В пресс-релизе на сайте кабмина сказано:

«В действующем законодательстве значение термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» (СТС), не раскрыто».

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Для устранения этой правовой неопределенности статью 138.1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за незаконный оборот СТС, предлагается дополнить определением понятия таких технических средств, что позволит дифференцировать их от предметов и устройств, «которые по своим техническим характеристикам, параметрам, свойствам или прямому функциональному предназначению рассчитаны лишь на бытовое использование массовым потребителем». Аналогичные изменения предлагается внести и в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

В кабмине отметили, что предлагаемое значение термина СТС соответствует правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного суда РФ от 31 марта 2011 года (там, в частности, говорится, что массовые бытовые устройства «не могут быть отнесены к специальным техническим средствам для негласного получения информации, если только им намеренно не приданы нужные качества и свойства, в том числе путем специальной технической доработки, программирования именно для неочевидного, скрытного их применения»).

Соответствующие законопроекты рассмотрены и одобрены в середине января текущего года на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности. Если документы будут в целом одобрены Правительством, их внесут в Госдуму.

ФСБ летом прошлого года выкладывала на общественное обсуждение законопроект, вносящий изменения в статью 138.1 УК РФ, которые должны были уточнить термин «СТС», но он подвергся критике со стороны участников рынка, поскольку, по их словам, под предлагаемое силовиками определение может попасть множество безобидных устройств. В итоге все замечания отраслевиков ФСБ были отклонены.

В декабре 2018 года пленум Верховного суда РФ принял постановление, согласно которому, например, покупка трекера для отслеживания собственного ребенка, охраны автомобиля или животных не образует состава преступления за оборот шпионской техники. «Не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации») действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать, например в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными, и не предполагало применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан», — говорится в постановлении пленума ВС РФ.

По данным судебной статистики, если в 2011 году по ст. 138.1 УК РФ были осуждены 49 человек, то в 2016 году — 236, а в прошлом году — 257 человек. И подобные дела продолжают возбуждаться против граждан, решивших себе приобрести или, наоборот, продать «шпионские» гаджеты.

В декабре 2017 года на большой пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину рассказали о фермере из села Лопатки Курганской области Евгении Васильеве, которого судили за приобретение GPS-трекера для слежки за коровой. Устройство запрещено к свободному обороту на территории России в связи с наличием признаков отнесения к специальным техсредствам для негласного получения информации. Впоследствии дело в отношении фермера было прекращено.

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