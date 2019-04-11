Депутаты проголосовали за «суверенизацию Рунета» во II чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект №608767-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»». После того, как он был принят в первом чтении, к документу было предложено 59 поправок, из которых больше половины рекомендовано к принятию. Глава инфокомитета Госдумы Леонид Левин говорил, что в ходе доработки законопроекта был уточнен ряд определений и терминов, учтены замечания, высказанные правительством и экспертами. Кроме этого, была внесена норма об использовании госорганами отечественного шифрования.

Но самые свежие поправки в итоге появились вот буквально накануне голосования. По словам Левина, они были получены уже после заседания комитета, в связи с чем комитету пришлось вновь обсудить проект закона и внести в текст законопроекта два изменения, которые касаются распределения полномочий.

Так, изменился орган, курирующий вопросы установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора «технических средств противодействия угрозам». Изначально планировалось наделить этими полномочиями Роскомнадзор, однако сегодня думский комитет согласился с предложением передать их правительству:

«…порядок установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора связи технических средств противодействия угрозам утверждается Правительством Российской Федерации». Уточняется момент со снятием ответственности с оператора связи за нарушение лицензионных условий, «если нарушения вызваны сбоями в сетях связи в результате функционирования технических средств противодействия угрозам».

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Кроме того, утверждением требований к обеспечению функционирования точек обмена трафиком, согласно новой редакции законопроекта, будет заниматься Минцифры совместно с ФСБ, а не тот же Роскомнадзор.

«В законопроекте ко второму чтению какие-то основные линии оставлены, какие-то убраны, появились совершенно новые темы, которых не было в зачатке в первом чтении. Вроде и тот же закон, а в сумме — все новое. Все поправки сенатора Боковой (соавтора законопроекта!) были отклонены… Все заявления про компенсации за «провалы» управления остались красным словцом в СМИ. Принято много правок некоего депутата Кудрявцева (вице-президент ПАО «Ростелеком», о как) и Лугового (соавтор законопроекта)», — пишет в своем Telegram-канале глава DiPHOST Филипп Кулин, который сделал свой разбор некоторых поправок:

— Средства противодействия угроз устанавливается только операторам связи. Владельцы АС, не являющиеся операторами связи (Яндекс например), управляют маршрутизацией «как-то»;

— Добавлено обязательное обеспечение российской криптографии для государственных информационных систем;

— Введена отдельно процедура блокировки ресурсов с незаконными персональными данными;

— Оставлено снятие ответственности за блокировки с операторов связи;

— Оставлены центральное управление маршрутизацией, полный контроль за точками обмена трафиком, учет трансграницы;

— Оставлены учения по противодействию угрозам;

— Оставлены средства контроля за всем этим.

«Добавлены всякие плюшки Правительству для нормирования, — иронизирует Кулин. — Уточнено, что центральное управление маршрутизации должно осуществляться только если оба конца трафика в России. Я хочу посмотреть в глаза человеку, который это написал. Или не хочу…».

Кроме этого, в законопроекте теперь масса противоречивых пунктов, из-за чего документ выглядит достаточно сумбурно. Кулин предполагает, что это могло произойти в связи с принятием законов «об оскорблении власти» и «о распространении недостоверных сведений», и «сейчас срочно пришлось ставить «заплатки» на те «заплатки»».

«Что так экстренно внесли? — рассуждает он. — Ждали депеши из Правительства («курьер привез недостающие алмазные подвески», как выразилась Екатерина Шульман у себя в блоге). Там получалась нестыковка законов. С одной стороны, в критических ситуациях сетями по действующему закону управляет ФСБ, а с другой всё отдали Роскомандзору. Поправили эту правовую неопределенность. Не в пользу Роскомнадзора. О том, как это будет работать, уверен никто в ночи не думал, поправили формальную часть».

Уточнены сроки вступления в силу закона «об автономном Рунете» — 1 ноября 2019 года, кроме двух пунктов пункта про обязанность перейти на российское шифрование — это отнесено на 1 января 2021 года, и к этому же сроку — контроль над российским сегментом доменных имен. Причем касаемо ноябрьского вступления в силу Филипп Кулин выразил долю скептицизма, что к этому моменту будут готовы необходимые подзаконные акты.

Перед голосованием с докладом выступил Леонид Левин. Рассказал о поправках, в том числе — поступивших накануне из Правительства. Он также заверил, что необходимое оборудование будет протестировано Роскомнадзором перед тем, как будет установлено у операторов. Своеобразной «фишкой» Левина стало упоминание того, что принимаемый закон — это не цензура и не китайский фаервол, а лишь средство защиты российского сегмента интернета. Подобной риторикой глава инфокомитета пользуется достаточно часто, когда дело касается принятия как раз таки жёстко регулирующих Рунет законов.

Затем слово взял депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов, жёстко раскритиковавший как внесенные поправки, так и сам законопроект, напомнив также о метаморфозах, которые происходили с финансовой его частью. Он заявил, что все те астрономические суммы в итоге будут компенсированы из кармана граждан, и вообще такого наглого и циничного законопроекта он ещё не видел. По его мнению, документ сомнителен не только в его финансовой части, но также нарушает право россиян на получение и распространение информации. Иванов предложил проголосовать против поправок, а также законопроекта в целом. Но депутаты, тем не менее, большинством голосов документ приняли.

После голосования Левин предложил включить обсуждение в III чтении данного законопроекта в повестку заседания Госдумы 16 апреля текущего года.

Хочется отметить, что выглядит весьма циничным, когда целые фракции (КПРФ и ЛДПР) заявляют что не поддерживают законопроект, но при этом не голосуют против и даже не воздерживаются, а просто не голосуют. Оставляют для себя возможность для маневра в будущем? Трусовато.

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UPD. О результатах голосования

Поименно, кто проголосовал ПРОТИВ законопроекта о суверенизации во II чтении:

БЛОЦКИЙ Владимир Николаевич КПРФ

БОРТКО Владимир Владимирович КПРФ

ГАНЗЯ Вера Анатольевна КПРФ

ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич КПРФ

КУРИННЫЙ Алексей Владимирович КПРФ

ОСАДЧИЙ Николай Иванович КПРФ

ПАНТЕЛЕЕВ Сергей Михайлович КПРФ

ПАРФЕНОВ Денис Андреевич КПРФ

РАШКИН Валерий Федорович КПРФ

СМОЛИН Олег Николаевич КПРФ

ШАРГУНОВ Сергей Александрович КПРФ

ЩАПОВ Михаил Викторович КПРФ

ВЛАСОВ Василий Максимович ЛДПР

ИВАНОВ Сергей Владимирович ЛДПР

ШЕИН Олег Васильевич СР

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