«Суверенизация Рунета» начнётся с ноября

Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин после заседания комитета. При этом операторов связи обяжут пользоваться национальной доменной зоной с 1 января 2021 года, добавил он. Глава профильного комитета также сообщил, что поправки ко второму чтению законопроекта освобождают оператора связи от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенной информацией, если в его сети установлены технические средства противодействия угрозам. Всего к документу поступило 58 поправок, 37 рекомендуется к принятию.

Левин пояснил, что в процессе доработки законопроекта был уточнен ряд определений и терминов, учтены замечания, высказанные правительством и экспертами. «Нет сомнений, что до конца весенней сессии законопроект будет принят в трех чтениях», — сказал Левин.

Он также сообщил, что поправки ко второму чтению законопроекта (уже выложены в карточке законопроекта) предлагают использовать средства отечественного шифрования только для госорганов. Левин считает, что с точки зрения рядового гражданина закон не повлияет на пользование интернетом. «Все рассуждения о том, что после принятия закона интернет в России будет работать, как в Китае, некорректны и не соответствуют действительности, — заявил он. — Мы не запрещаем работу западных сервисов в нашей стране, а всячески приветствуем их работу и стараемся интегрировать их развитие на территории РФ».

По информации из достоверных источников, поправки были внесены только одним из инициаторов законопроекта — сенатором Людмилой Боковой, а также Федеральной службой безопасности.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, в свою очередь, после заседания заявил, что его ведомство готово «в диалоге с профессиональным сообществом применять новые полномочия, которые передаются ему в рамках законопроекта об устойчивости Рунета».

При этом он отметил, что подготовка к реализации законопроекта ведется вместе с операторами. «Подтверждаю нашу готовность к действиям и готовность действовать абсолютно открыто в контакте с профессиональным сообществом», — добавил Жаров.

Глава РКН тоже заверил, что качество связи в РФ не пострадает при реализации закона об устойчивом Рунете. «Нам предстоит большая многоступенчатая работа совместно с операторским сообществом. Будем вести ее открыто, — сказал он. — Обещаю, что наши граждане и, конечно, наши операторы связи не пострадают».

Одной из целей законопроекта он назвал борьбу с мессенджером Telegram после того, как об этом спросили журналисты:

«Поскольку закон о суверенном Рунете предполагает предупреждение распространения запрещенной информации в РФ, очевидно, что одним из элементов этого предупреждения будет борьба в том числе с запрещенными ресурсами, среди которых и тот, о котором вы спросили».

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Жаров также отметил, что все оборудование, необходимое для реализации законопроекта, подлежит сертификации. «Это гарантия того, что оборудование соответствует определенному стандарту качества, что оно выполняет только те задачи, которые на него возложены», — заметил глава ведомства. При этом данная техника пройдет тестирование и будет использоваться, только если скорость передачи данных замедляться не будет.

Жаров также сообщил, что ведомство протестирует оборудование с операторами связи для исполнения закона об устойчивости Рунета.

«Мы намерены провести эксперимент с операторами связи, — сказал он. — В частности, с крупнейшими операторами связи мы вопрос этот обсуждали, у нас предполагается этап стендового испытания, то есть в лабораторных условиях, когда мы будем смотреть оборудование, которое будет относиться к Центру мониторинга управления сетями связи общего пользования».

По его словам, эксперимент призван показать возможные уязвимости сетей 3G, 4G и в будущем 5G. «Такие тесты будут проведены, чтобы убедиться, что оборудование, а оно должно быть обязательно отечественное, не создает замедления трафика», — пояснил Жаров.

Он добавил, что работа с операторами будет транспарентной. «Нам предстоит большая многоступенчатая работа совместно с операторами связи», — отметил глава ведомства.

Государственная дума уже приняла в первом чтении законопроект №608767-7 об автономном интернете. На его реализацию потратят более 30 млрд рублей. Новый закон предусматривает создание инфраструктуры, которая позволит Роскомнадзору в случае внешних угроз управлять трафиком. Этот законопроект спровоцировал акции протеста.

Таганский районный суд Москвы в апреле 2018 года постановил заблокировать Telegram, так как он отказалась предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. При этом мессенджер до сих продолжает работать у российских пользователей.

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