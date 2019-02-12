Суверенизация Рунета прошла через первое чтение в Госдуме

Новости из Госдумы, когда рассматриваются направленные на жёсткое регулирование Сети и усиление цензуры проекты законов, всегда имеют прогнозируемый итог — их принимают.

Так произошло и с законопроектом №608767-7, внесённом в декабре прошлого года сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым. Парламент большинством голосов принял этот проект закона в первом чтении, несмотря на очевидное несогласие экспертов и отраслевиков. Пожалуй, главную интригу в столь обыденный процесс поголовного «одобрямса» вложили ряд депутатов, не входящих в «Единую Россию», а также факт почти полнейшего непонимания сторонниками самоизоляции российского сегмента интернета — что они в итоге хотят принять.

Первый неожиданный драматический поворот случился перед началом рассмотрения законопроектов, включенных в повестку Госдумы, когда глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Луговой не является автором законопроекта, фракция «снимает его фамилию и не будет голосовать» за эту инициативу. Депутат Андрей Луговой тут же взял слово, заявив: «Я не отзываю свою подпись. Более того, я хотел бы выступить».

Напомним, ранее практически все думские комитеты, за исключением Счетной палаты, одобрили законопроект и рекомендовали его к принятию в первом чтении. Правительство РФ также принципиально поддержало инициативу Клишаса-Боковой-Лугового, но высказало ряд существенных замечаний, особенно касаясь финансовой части — авторы документа при внесении законопроекта в Госдуму утверждали, что его принятие не потребует дополнительных расходов, однако кабмин уверен в обратном.

Уже непосредственно перед самим голосованием с докладом выступила одна из авторов проекта сенатор Бокова. Она заявила, что возможности трансграничной передачи трафика якобы используются для влияния внешних сил на политическую ситуацию страны. Она также подчеркнула, что проект закона предполагает бесплатную передачу соответствующих средств операторам связи, и это «освободит их от дополнительной нагрузки». После Боковой выступил глава думского инфокомитета Леонид Левин, который добавил ряд положений, в частности — о проведении учений, за которые отвечает Правительство РФ. Также необходимо согласовать законопроект с законами о защите критической информационной структуры и закона о связи.

Из дальнейшей дискуссии стало понятно — инициаторам изоляции Рунета очень не хочется отвечать на прямые вопросы о необходимых расходах на реализацию законопроекта. Также обозначился факт весьма смутного представления авторами законопроекта — зачем все это делается и как они вообще здесь оказались. Обсуждение продолжалось больше часа, и градус дискуссии получился столь же высоким, как при голосовании за пакет законопроектов о наказаниях за оскорбления чиновников и распространение фейковых новостей.

В итоге документ был принят в I чтении большинством голосов.

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UPD1. Предполагаем, что работать данный законопроект будет примерно так же, как проходила трансляция его обсуждения, которая несколько раз прерывалась, а порой и попросту «ложилась» — это было замечено пользователями сразу из нескольких городов. Собственно, о нестабильности работы многих сетевых ресурсов, подотчетных государству, говорили и некоторые депутаты. Очевидно, до народных избранников наконец-то дошли жалобы избирателей, а может быть они и сами столкнулись с какими-то соответствующими сервисами. Дальнейшая дискуссия была переполнена скептицизмом с одной стороны и желанием поскорее перейти к голосованию — с другой, но тем не менее растянулась она, как мы уже упоминали выше, больше чем на час.

Сразу после выступления Людмилы Боковой с докладом, а также главы инфокомитета Госдумы Леонида Левина — с содокладом, дали слово депутатам, которые задали свои наводящие вопросы (чаще — с критикой), адресуя их в основном сенатору Боковой, реже — Левину, а также замглавы Минцифры Олегу Иванову.

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов сказал, что он прочитал декларацию США о кибербезопасности, на которую авторы законопроекта ссылаются как на факт возможной угрозы извне, и не обнаружил там утверждения, что РФ «хотят отключить от интернета и сделать прочие гадости», поэтому попросил Людмилу Бокову процитировать — где она с соавторами это нашла. У Левина либерал-демократ поинтересовался: «В пояснительной записке написано, что создается дополнительная инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов. Если вдруг гипотетически нас якобы отключат от международной сети, как это всё будет работать?»

Ответы Боковой на этот и все остальные вопросы были очень уклончивы, хотя и грамотно выстроены. Чтоб увидеть угрозу для Рунета в доктрине США, заявила она, необходимо понимать — какие моменты были отражены в её старых вариантах, и что изменилось в новой редакции. «В новой появилась возможность наступательных операций в киберпространстве, — отметила сенатор. — Раньше этот момент всячески пытались ограничить, но теперь такое ограничение было снято. Там как раз прописаны страны, в том числе и Россия, которые представляют возможную угрозу». Она также сослалась на принятый в прошлом году ООН документ об информационной безопасности, который также «является ответом на доктрину Соединённых Штатов Америки».

Левин на свою часть вопроса ответил так:

«В предлагаемом авторами законопроекте предлагается создание Центра информационных угроз, который будет создан на базе Роскомнадзора, и он, в свою очередь, будет обеспечивать марштрутизацию трафика и контролировать его. И в случае если происходит какая-то внештатная ситуация, то брать на себя управление информационными потоками внутри РФ».

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В ходе дискуссии также неоднократно было озвучено: законопроект предполагает теперь снять с операторов связи обязанность фильтровать интернет-трафик. То есть блокировка запрещенной информации в Сети ляжет на упомянутые Левиным Центр и Роскомнадзор.

UPD2. Александр Ющенко из фракции КПРФ напомнил о финансовой составляющей законопроекта: «Первоначально говорили, что ничего он не будет стоит, но на наш взгляд, это будут достаточно большие деньги». Бокова же сослалась рассмотренный в прошлом году Госдумой бюджет 2019-2021 года, где «все эти ресурсы уже были заложены на реализацию данной законодательной инициативы», поэтому дополнительных средств, по её мнению, инициатива не потребует. Сенатор также попыталась убедить парламентариев, что этот законопроект направлен на создание устойчивой инфраструктуры «безопасного интернета», которая будет реагировать на любые угрозы — и внешние, и внутренние (например, «неустойчивый трафик»). «То есть это безопасность сетей», — отметила она.

Сенатор здесь и дальше часто ссылалась на программу «Цифровая экономика», которая предусматривает «устойчивый интернет», и все предлагаемые в законопроекте инициативы заложены в неё.

Стоит заметить, в ответе о финансах на протяжении всего обсуждения у сенатора присутствовал элемент несогласованности с тем, что ранее заявлял её коллега по законопроекту Андрей Клишас, утверждавший — на исполнение закона будет потрачено 20 миллиардов рублей. Напомним, ранее в обосновании к законопроекту он писал, что бюджетных средств на его инициативу не потребуется. Как мы уже указывали ранее, сторонники изоляции Рунета ни разу внятно не ответили на столь важный вопрос, как финансирование проекта.

Представитель Справедливой России Федот Тумусов упрекнул авторов документа в желании технически блокировать «все, что думается», добавив «правами человека тут не пахнет». Также депутат пожаловался, что информационное пространство в стране больше подчинено Центру, а не регионам, правда, в своей риторике ушел в сторону телевидения, а не интернета.

Левин попытался заверить — никаких дополнительных ограничений свободы слова и распространения информации законопроект не несёт: «Законопроект о том, как должна работать структура Рунета при появлении противоправной информации, когда она появляется, а также о качестве работы информационной инфраструктуры, которую защитит предполагаемый Центр».

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Вообще-то железная логика: если мы сами себе интернет отключим, то никто снаружи уже не сможет. Накоси-выкуси, мамка, сам отморозил — Vladimir Kharitonov (@v_x) February 12, 2019

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Несколько раз Левину, Боковой и Иванову (Минцифры) был задан вопрос — не создается ли этим законопроектом «Великий китайский фаервол», и это был, по-видимому, столь же неудобный вопрос, как финансовый, поскольку всякий раз заставлял их заметно нервничать. Также справоросс Дмитрий Ионин заметил:

«Клишас вносит уже не первый резонансный законопроект, но почему-то ничего не хочет нам по нему сказать, как и по тем законопроектам, которые никак не соотносятся по теме с деятельностью вверенного ему комитета».

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Бокова заверила: никакого китайского фаервола не предусмотрено, речь исключительно об устойчивости интернета. По её словам, государству необходим контроль трафика, который проходит через Россию. «Например, отправляя письмо по [электронной] почте, мы не знаем — через Австралию или какую-то другую страну оно идёт. Сейчас же мы решаем этот вопрос, мы защищаем устойчивость работы интернета. К тому же, «Цифровая экономика подразумевает развитие серверов. Они будут установлены в России. Сервера будут развиваться внутри страны — для этого в том числе создается структура [описанная в программе], и зарубежные компании могут приходить к нам, пользоваться ею», — сказала она.

Левин заявил о некорректности сравнения Китая и РФ, т.к. там «единичное количество точек входа трафика, а у нас — много, они просто должны быть сертифицированы и подконтрольны России». К тому же, по его словам, все международные компании работают у нас, в отличие от Китая, где их единицы. «Просто им [международным компаниям] необходимо соблюдать российское законодательство», — добавил глава инфокомитета ГД.

UPD3. Представитель КПРФ Смолин Олег снова безуспешно попытался задать вопрос о деньгах, упростив задачу — назвать сколько именно заложено на 2019-2021 г.г. и во что обойдется компаниям, которые будут его реализовывать. Но и тут Бокова ответила, что все видели бюджет, поэтому должны представлять, какие эти суммы. «Естественно, мы не можем просчитать всё, например, касаемо блокировок, какие-то другие расходы, поэтому финансовая составляющая будет корректироваться», — сказала она.

Коллега Смолина по фракции Куринный Алексей напомнил о размытости формулировок в законопроекте, о слишком широких полномочиях Роскомнадзора, а также попросил уточнить:

«Не является ли это попыткой заблокировать неудобные сервисы другим способом? Не получилось по IP, давайте теперь вот попробуем на уровне трансграничного трафика».

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Бокова заверила — на РКН ставится только часть задач. Законопроект после принятия также потребует принятия Правительством подзаконных актов, где многие поднимаемые вопросы будут прописаны более досконально. Она ещё раз сослалась на «Цифровую экономику», заявляя, что в принципе ничего нового законопроект не предлагает — в программе всё это есть.

Депутаты ещё много раз просили конкретизировать цифры затрат, однако внятного ответа так и не получили, кроме разве что озвученной ранее суммы в 1,8 миллиарда рублей, которые пойдут на создание вышеупомянутого Центра и его работу.

Депутат-справедливоросс Олег Шеин напомнил о дублировании законопроектом уже принятого закона о критической информационной инфраструктуре, а также сослался на отзыв РСПП, где было сказано — предлагаемая система централизованного управления связи станет единой точкой катастрофического управления:

«Что не обрушили санкции, то мы обрушим себе сами».

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Представитель ЛДПР Александр Шерин намекнул на то, что создаваемая система будет работать как элемент цензуры и возможно её включение будет совпадать с выборами, на что Бокова ответила — работа Роскомнадзора будет максимально открыта, забыв впрочем упомянуть, насколько она непрозрачна сейчас.

Когда Андрей Козенко («ЕдРо») попросил Лугового перечислить известные ему случаи отключения интернета извне, тот в качестве одного из примеров назвал блокировку американской компанией GeoTrust SSL-сертификата Общественной палаты РФ с формулировкой: «К сожалению, наложенные Соединенными Штатами санкции требуют, чтобы мы отозвали ваш сертификат для *.oprf.ru из-за того, что ваша организация аффилирована с Донецкой Народной Республикой, находящейся под санкциями Управления по контролю над иностранными активами (OFAC)». [рука-лицо]

Стоит заметить, Луговой получил изрядную долю негатива от своих же коллег по фракции в этот день. Сергей Иванов сравнил сложившуюся ситуацию с пьесой Дракон, когда Сумасшедший Бургомистр приказал заколачивать окна горожан, чтоб они не видели, как Ланселот отрубает головы Дракону: «Ну что, будем закрывать окна». Он также иронично назвал Бокову, Лугового и Клишаса «выдающимися специалистами по кибербезопасности», после чего сказал: «Надо законопроект читать с конца». Он процитировал абзац, где сказано, что операторы освобождаются от ответственности за блокировки, и теперь это будет делаться централизованно, но — «непонятно каким средством». «Что это за средство, кто его видел? — заявил депутат. — У нас ничего не производится из аппаратуры, кроме проводов, на которых кое-кому, наверное, надо повеситься… Этот закон — бред сивой кобылы, теперь можете привлекать меня за неуважение к власти. Вам не стыдно перед избирателями?» После чего Иванов предложил снять законопроект с рассмотрения.

«В России все решается двумя вещами — это «запретить» и «за счет граждан»», — вторил ему коллега по фракции Шерин. Он также принёс с собой два стаканчика, соединённые нитью, сказав:

«Я сначала хотел подарить эту детскую игрушку авторам законопроекта, но теперь решил оставить себе, потому что, похоже, он мне в будущем пригодится».

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По мнению Шерина, власти продвигают эту инициативу для того, чтоб не слышать про себя никакой правды, а «правду в России не боятся говорить только ЛДПР, рокеры и Дудь».

Олег Нилов (Спр.Россия) назвал это «интернет-брекзитом», также ссылаясь на то, что пострадают рядовые пользователи в России. В конце даже попытался пошутить — «закон Клишаса может выйти нам Боковой».

Алексей Куринный снова вернулся к теме «непонятного оборудования», сказав, что на точки обмена трафиком опять хотят установить какие-то коробочки, которые неизвестно что будет делать. Если РКН раньше блокировал по IP и доменам, то теперь будет блокировать по трафику, ещё раз напомнил он, также упомянув: «В итоге всё будет так, как это у него «получилось» при блокировке Telegram».

Не преминул ряд депутатов, включая Андрея Лугового, в своей аргументации прибегнуть к откровенному вранью и пропаганде. К примеру, Елена Драпеко, вещая в духе «страны НАТО мечтают нас поставить на колени», вспомнила никогда не существовавший факт: «Что было, когда нам хотели перекрыть пластиковые карты Виза? Как только мы создали систему Мир, они сразу потеряли к нам интерес, оставили нас в покое».

Справоросс Валерий Гартунг напомнил о нарушениях, допущенных при внесении столь серьёзного законопроекта. По его мнению, подобные инициативы вносятся Правительством или министерствами, проходя перед этим процедуру оценки экспертами регулирующего воздействия, но чтоб обойти её и чтоб «мы не узнали мнения экспертов», это было сделано депутатами.

По мнению журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева, который также смотрел трансляцию из Госдумы, авторы инициативы представили новые чудеса манипулирования фактами и откровенной неправды:

«Посмотрел обсуждение в Думе закона об автономном интернете. Давно столько лапши с ушей не снимал. «ICANN — это структура, которая работает при МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ США», — говорит Андрей Луговой. А ведь известно, что «интернет начинался как проект ЦРУ. Так и развивается». Но специалист в области изотопов продолжает известной байкой про «13 корневых серверов, находящихся в странах НАТО» (в которые он записывает Швецию, например), ну а дальше следует сеанс саморазоблачения: «интернет так развивался, что мы не знаем о линиях связи, в том числе и трансграничных, кто их контролирует и какая информация передается». Ну вот с этого можно было начинать, этим же и закончить, поскольку это и есть основная цель».

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«Правда, надо понимать две вещи. Луговой, Клишас и Бокова — это петрушки на ярмарке. Как обычно в России, покупатель — не люди (нам что дадут, то и будем жрать), а государство, Путин. Одни, те, кто типа на страже безопасности, его запугивают, другие — впаривают «меры защиты». Потом делятся. Вот и весь автономный рунет. Очень надеюсь, что по пути, как обычно, все разворуют. Это все-таки наименьшее зло», — заключает он.

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