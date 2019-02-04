У Правительства много вопросов к законопроекту о суверенизации Рунета

Законопроект №608767-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части обеспечения безопасного и устойчивого функционирования сети «Интернет» на территории Российской Федерации)», в середине декабря прошлого года внесённый в Госдуму сенаторами Андреем Клишасом, Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым, был рассмотрен Правительством РФ и в карточке проекта появилось появилось соответствующее заключение.

Правительство указывает, что в законопроекте имеется правовая неопределённость в вопросе — о каких угрозах целостности, устойчивости и безопасности функционирования сети «Интернет» и сети связи общего пользования идёт речь. «В каких случаях и при каких условиях может осуществляться централизованное управление сетью связи общего пользования, какие иные лица, кроме операторов связи, собственников и (или) владельцев сетей связи, обязаны выполнять указания в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования», — задаётся вопросом кабмин.

Кроме того, законопроект содержит значительное количество положений, которыми предусматривается наделение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль и надзор в сфере связи, функциями регулятора деятельности в данной сфере, что должно относиться к полномочиям федерального министерства или Правительства Российской Федерации.

«Законопроектом предлагается оснащать сети связи техническими средствами противодействия угрозам, однако не регламентируются вопросы эксплуатации и модернизации этих средств, в том числе в части финансового обеспечения данных процессов, а также ответственности за нанесенный ущерб при сбоях в работе сетей связи, вызванных функционированием данных средств, в том числе перед третьими лицами», — отмечает Правительство.

По мнению кабинета министров, законопроект при доработке необходимо дополнить положением о том, что требования к техническим средствам противодействия угрозам устанавливаются, исходя из необходимости неухудшения технологических возможностей оператора связи по скорости передачи информации при оказании услуг связи, за исключением случаев ограничения доступа к запрещённой законодательством РФ информации.

Ну и в конце отзыва, Правительство указывает, пожалуй, на самый острый вопрос, который задевает инициаторов законопроекта — денежный:

Реализация положений законопроекта об обеспечении на безвозмездной основе операторов связи техническими средствами противодействия угрозам, организация центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в составе радиочастотной службы, а также проведение учений с целью повышения информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи РФ потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета. Однако в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не определены источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний ко второму чтению», — сказано в документе.

Ранее многие многие эксперты уже назвали проект сомнительным, направленным на самоизоляцию российского сегмента интернета, а также грозящим необоснованным расширением вмешательства государства в работу Сети. При этом, инициаторы проекта заручились и поддержкой отдельных компаний и организаций.

Посмотрим, как повлияет отзыв Правительства, указывающий сразу на ряд ключевых недостатков предлагаемых новых норм.

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