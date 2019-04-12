Власти Татарстана готовят качественный анализ интернет-экстремизма и «языка вражды»

В ходе очередного мониторинга сайта госзакупок РосКомСвобода обнаружила тендер от республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» на «организацию работы квалифицированных специалистов в телекоммуникационно-информационной сети «Интернет» по адресному профилактическому воздействию на категории лиц, наиболее подверженных идеологии терроризма и экстремизма». Стоимость заказа — 1,7 млн рублей.

Как следует из технического задания, исполнителю сначала предстоит отобрать тематические ресурсы, в которых им предстоит провести ряд профилактических мер по части борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Отбор интернет-ресурсов должен включать количественный фактор (количество подписчиков, плотность коммуникативных практик в рамках каждой площадки, наличия лексики экстремистской направленности), качественный (выделение маркеров тематических групп, имеющих признаки радикализма и экстремизма, определение географии участников из числа жителей Республики Татарстан, добавление вторичных слоев групп, выявленных в первичной выборке), социально-демографический (возраст мужчин и женщин от 14 до 65 лет), а также социально-психологический (возможность выявить национальную принадлежность, темперамент человека, наиболее заметные и запоминающиеся черты характера, способности к обучению и деятельности в различных сферах, отношения с противоположным полом, старшими, младшими, уровень открытости/закрытости личности, эмоциональность человека, нравственно-волевые качества, самооценка, уровень самоконтроля, общий уровень интеллекта и культурного развития, умение общаться).

Отбору подлежат не менее 200 интернет ресурсов религиозной исламской, националистической, суицидальной и праворадикальной направленности. Вестись они должны на государственных языках Республики Татарстан, а также на иных языках народов, проживающих на территории республики. Количество авторизированных пользователей из числа жителей республики должно составлять 50 человек. Заказчик вправе исключать ресурсы, не соответствующие вышеназванным критериям, и тогда Исполнитель должен найти замену.

Должен проводиться ежедневный мониторинг отобранных и согласованных ресурсов, в том числе:

ежедневный мониторинг новых интернет-ресурсов, не включенных в окончательный список интернет-ресурсов, подлежащих еженедельному мониторингу, соответствующих заданному критерию отбора;

ежемесячный анализ и представление предложений для заказчика по ротации интернет-ресурсов;

представление по результатам мониторинга отчета Заказчику с подробным описанием работ, включающий информацию о количестве подписчиков тематических групп к контрольной дате, распределение участников по населенным пунктам Республики Татарстан, общее количество участников в Российской Федерации и Республике Татарстан.

Промежуточные отчеты предоставляется Заказчику в конце каждого календарного месяца.

«Мониторинг будет согласовываться с Аппаратом Президента Республики Татарстан, Федеральной службой безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан, — говорится в техзадании. — Согласование проводится в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения отчета уполномоченными лицами Аппарата Президента Республики Татарстан, Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республики Татарстан. Отчет направляется электронным письмом либо путем передачи на DVD-диске (или на любом другом цифровом носителе) уполномоченному представителю Аппарата Президента Республики Татарстан, Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республики Татарстан. Отчет направляется сопроводительным письмом, в котором указаны сроки согласования (5 календарных дней)».

Объектом мониторинга выступают «интернет-ресурсы псевдоисламской, националистической, пантюркистской, праворадикальной, суицидальной, анархистской направленности, имеющие выявленные признаки экстремизма».

География мониторинга — преимущественно республиканский сегмент информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также федеральные интернет-ресурсы с наличием не менее 50 участников из числа жителей Республики Татарстан.

Исследование будет проводиться в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 21.12.2010 №28. Эксперт Исполнителя дает экспертное заключение о наличии в материалах признаков экстремистской деятельности с точки зрения психологии, лингвистики, религиоведения.

В задачи Исполнителя входит также создание и популяризация тематических интернет ресурсов антиэкстремистской направленности. Ему будет необходимо разработать концепцию патриотического ресурса интернет-ресурса с учетом целевой группы, социально-психологического портрета её представителей и т.п.

Кроме этого Исполнитель должен создать публичную тематическую страницу во ВКонтакте и открытый телеграмм-канал. Там будут регулярно размещаться соответствующие материалы суммарно по 100 постов объемом 100 печатных знаков каждый за период действия государственного контракта. Необходимо будет сделать 50 оригинальных визуальных материалов в формате постера, демотиватора и др. Исполнитель обязан будет увеличивать количество подписчиков до 2000 постоянных участников группы из числа жителей Республики Татарстан и РФ к концу отчетного периода.

Ещё одна из задач — размещение тематических материалов, редакция и модерация интернет ресурса тюркской направленности:

— создание одноименного открытого телеграмм-канала,

— публикация тематических материалов в общем количестве 100 шт. и объемом 100 печатных знаков каждый за период действия государственного контракта,

— создание 50 оригинальных визуальных материалов в формате постера, демотиватора и др.,

— увеличение количества постоянных участников интернет ресурса до 3500 человек,

— подготовка итогового аналитического отчета о проделанной работе с выделением и описанием наиболее удачных методик и популярных материалов.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников — 22.04.2019 г., дата проведения аукциона в электронной форме — 25.04.2019 г.

Мы проследим за всеми изменениями, которые коснутся данного тендера, о чем вас потом проинформируем.

Напомним, РосКомСвобода запустила мониторинг госзакупок в области контроля за интернет-пространством. На специальном портале собраны все публикации по этой тематике, а также непосредственно сами тендеры.

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