Верховный суд подготовил пакет разъяснений по интеллектуальной собственности

Верховный суд РФ (ВС РФ) вынес на рассмотрение пленума проект постановления об интеллектуальной собственности. Он, в частности, затрагивает регулирование и защиту авторских прав в интернете: встраивание контента, регистрацию доменных имен, борьбу с пиратством и использование скриншотов в качестве доказательств в судах. Юристы признают, что предложения ВС учитывают сложности, с которыми стороны чаще всего сталкиваются в судебных процессах.

На заседании ВС РФ был представлен 92-страничных проект проект постановления пленума «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ», разъясняющий судам порядок применения норм об интеллектуальной собственности (ИС).

Необходимость принятия этих разъяснений объясняется тем, что за последние годы в эту часть ГК РФ, регулирующую ИС, было внесено множество изменений. Кроме того, с 2010 года количество споров в сфере ИС увеличилось в 4 раза: только в прошлом году арбитражные суды рассмотрели чуть меньше 13 тыс. споров почти на 18 млрд руб. По словам судей ВС, проект является «результатом многолетней работы всей судебной системы».

Многие положения касаются защиты ИС в Интернете, что отражает тенденцию перемещения гражданского оборота в онлайн-пространство. В частности, в случае неправомерного использования доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, может быть заявлен иск о запрете такого использования.

Причем нарушением права владельца будет не только использование домена, но даже его регистрация — подобные действия могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции, а регистрация аннулирована. Также ВС обратил внимание на встраивание аудиовизуального контента на сайты: в случае если есть указание, что материал находится на ином ресурсе и посетители не воспринимают данный контент как часть сайта, размещение не может быть признано незаконным использованием объектов ИС.

Ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян считает, что необходимость такой инициативы давно назрела, поскольку законодательство в области ИС не стоит на месте:

«Очевидно, что развитие сетевых технологий и Интернета кидают новые вызовы владельцам интеллектуальных прав. Как бы законодатель сейчас рьяно не пытался принять новые законы-заплатки, в любом случае не все вопросы могут быть покрыты законодательством. Поэтому практика нуждается и в пояснениях высшей судебной инстанции, которая зачастую помогает судам на земле ориентироваться по новым делам, связанным с защитой трейдмарков, патентов, доменов и копирайта в сети. Последнее такое Постановление было давно. В текущем Постановлении Пленум напоминает уже о каких-то устоявшихся практиках при рассмотрении споров в сфере IP. Интересны некоторые заключения судов по использованию цифровых доказательств в подобных спорах. Тем не менее, еще остается много вещей, о которых Пленум промолчал. Например, применение антипиратского законодателсьтва. Пока Верховный суд не рассмотрел ни одно дело по блокировкам сайтов за нарушение копирайта, и ни одно решение Мосгорсуда еще не было отменено. И это достаточно странно. А там очень много вопросов уже сейчас имеется, система сильно сбоит. Надеюсь, что Пленум рано или поздно заметит эту историю тоже и будет более глубоко прорабатывать рекомендации для судов, на которых ложатся не простые задачи по рассмотрению исков между правообладателями и информационными посредниками».

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Другие юристы называют одним из наиболее актуальных положений — размещение контрафакта на сайтах. Пленум решил, что именно владелец сайта должен будет доказать, что пиратский объект ИС размещен на его сайте не им самим, а иными лицами. Такой владелец может быть признан «информационным посредником». «Сейчас некоторые владельцы сайтов с пиратским контентом, который выкладывается на сайты пользователями, занимают позицию, что если они не используют данный контент, то не должны нести ответственность, так как они являются информационными посредниками. Хотя при этом они получают доход в результате размещения контента — от рекламы и привлечения на сайты дополнительной аудитории. В постановлении сформулировано правило, что, если владелец сайта получал доходы от неправомерного размещения материалов, это может свидетельствовать, что он не является посредником»,— говорит советник Bryan Cave Leighton Paisner LLP (BCLP) Евгений Орешин.

Юрист практики интеллектуальной собственности / ТМТ АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Максим Бурда обращает внимание на разъяснение, посвященное доказательствам нарушения интеллектуальных прав: «В постановлении отмечается, что перечень таких доказательств законом не установлен, в силу чего суд вправе принять любые средства, включая полученные с использованием сети Интернет, например распечатки и скриншоты интернет-страниц». При этом, продолжает он, ВС прямо указывает, что материалы могут быть заверены не только нотариусом, но и просто участвующими в деле лицами — они все равно будут подлежать оценке судом. «Более того, в качестве подтверждения распространения контрафакта наряду с чеками также прямо указывается на аудио- и видеозаписи»,— добавляет господин Бурда.

Важным также является положение о том, что требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать объект ИС не подлежат удовлетворению, поскольку такой запрет установлен непосредственно в ГК: там указано, что третьи лица не могут использовать объект ИС без согласия правообладателя. Таким образом, ВС запретил включение в иски абстрактных требований на будущее. «Включение этого разъяснения в постановление окончательно закрепило изменившийся за последние несколько лет подход российских судов к применению этого способа защиты»,— считает Максим Бурда. «На практике данный вопрос возникал при ограничении импорта запасных частей или иных товаров, где правообладателям приходится инициировать отдельные судебные процессы по каждой партии, поскольку требование об общем запрете ввоза товаров признается абстрактным и не удовлетворяется судами»,— соглашаются юристы BCLP.

По итогам обсуждения проект оценен положительно, но по традиции был отправлен на доработку — так происходит после первичных слушаний. Итоговый вариант постановления будет вынесен на повторное голосование позднее.

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