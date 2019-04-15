Австрийцев хотят лишить анонимности в Сети

Власти Австрии с 2020 года могут обязать пользователей интернета указывать свои реальные имена. Запрет на анонимность затронет газеты, интернет-платформы и социальные сети, от которых потребуют сохранять настоящие имена пользователей, чтобы в случае совершения ими противоправных действий правоохранительные органы могли привлечь злоумышленников к ответственности.

Соответствующий законопроект был разработан «правым» правительством Австрийской Республики, и данная мера будет применяться только к тем платформам, которые имеют 100 000 пользователей с гражданством Австрии, либо имеют ежегодный оборот не менее €500 тыс., а также на ресурсы, получающие из бюджета дотации на развитие СМИ в размере более €50 тыс. Запрет на анонимность затронет крупные австрийские газеты, а также такие зарубежные ресурсы, как Facebook и Twitter.

По замыслу властей, регистрация настоящих имен пользователей будет производиться по номеру мобильного телефона, который в Австрии привязан к личным данным абонентов. За нарушение нового закона операторам будет грозить штраф до €500 тыс. При этом операторов платформ обяжут хранить данные пользователей и предоставлять их по запросу правоохранительных органов.

Этот план уже получил поддержку Союза австрийской печати. Однако с критикой в его адрес выступили австрийские интернет-провайдеры, которые увидели в этом законопроекте потенциальное ограничение свободы в сети.

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