Законопроект о суверенизации Рунета принят в третьем чтении

Государственная дума рассмотрела в третьем чтении проект закона №608767-7 «О безопасной и устойчивой работе Рунета». Он был внесен в Госдуму в конце 2018 года членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым.

Проект направлен на «защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа». Документ, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых «экстраординарных» ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

Поправками ко второму чтению вступление в силу закона о рунете было перенесено на ноябрь этого года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

Кроме того, согласно проекту, информация госорганов и госпредприятий в интернете будет дополнительно защищена шифрованием, а операторов связи освободят от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенными данными, если они установят техсредства противодействия угрозам. При этом Роскомнадзор обяжут отвечать на запросы операторов связи о том, были ли сбои в интернете вызваны работой технических средств противодействия угрозам. Также, согласно проекту, внутренние сети, не имеющие выхода в интернет, не подпадают под действие проекта.

Порядок установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора связи технических средств противодействия угрозам утверждается Правительством РФ. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по согласованию с ФСБ утверждает требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком, «которые включают в себя, в том числе требования к обеспечению устойчивого функционирования технических и программных средств связи, сооружений связи».

Кроме «Единой России», все другие фракции не поддержали законопроект.

С трибуны Госдумы выступили представители ЛДПР, СР и КПРФ, которые в своих речах раскритиковали принимаемый правовой акт.

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Мы решили вкратце рассказать о том, как прошло обсуждение законопроекта перед голосованием, особенно с учетом того, что такое большое количество депутатов, не входящих в «ЕдРо», обозначило своё чёткое несогласие с данной инициативой.

Перед голосованием выступил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи единоросс Максим Кудрявцев, заявивший, что законопроект был рассмотрен всеми необходимыми комитетами и правовым управлением, прошёл все экспертизы, никаких замечаний к документу высказано не было.

Что явная, мягко говоря, неправда: у Правительства РФ в отзыве было множество вопросов к законопроекту, а Счетная палата РФ в явном виде оставила на него отрицательное заключение.

Затем было дано слово для выступлений депутатам от фракций, где трое из четверых выступавших подвергли законопроект острой критике.

Сергей Иванов (ЛДПР) сравнил методы авторов проекта закона «о суверенном интернете» с действиями героя романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Ивана Бездомного:

«Профессор Стравинский, когда поэта привезли в сумасшедший дом, спросил: Что вы предприняли для того, чтоб поймать иностранного профессора? Повесили на грудь иконку. Явились в ресторан в одном белье, устроили драку. Попав сюда, вы звонили в милицию и просили прислать пулеметы. Затем сделали попытку выброситься из окна. Так? Спрашивается: возможно ли, действуя таким образом, кого-либо поймать или арестовать? Вот таким же образом авторы закона хотят защитить Рунет».

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Он напомнил, что в точках обмена трафиком и у операторов связи будет установлена никому не известная аппаратура для противодействия никому неизвестным угрозам, причём всё это обойдется и государству, и пользователям в круглую сумму. На самом же деле, считает Иванов, власти хотят установить средства фильтрации запрещённой информации.

«Руководить этим будет организация, прославившаяся поведением, похожим на то, как ведёт себя слон в посудной лавке», — заявил депутат, напомнив прошлогоднюю историю с IP-геноцидом, который устроил Роскомнадзор, пытаясь заблокировать Telegram.

Иванов указал, что цель законопроекта убогая, а средства на реализацию будут выделены огромные. Инициаторы хотят превратить российский интернет в сумасшедший дом.

«Возможно ли таким образом вернуть россиянам выход в глобальный интернет? — спросил он, тут же ответив. — Нормальный человек скажет «Нет!». Ваше средство противодействия чужим угрозам само становится угрозой. Вы ещё и прописали в законопроекте отсутствие ответственности за перебои, которые могут случиться в работе Рунета. Мы не поддержим этот законопроект».

Олег Шеин («Справедливая Россия») тоже напомнил об инциденте с Telegram и нарушении работы интернета стараниями Роскомнадзора, а также о том ущербе, который нанесли эти действия российской экономике и пользователям. Шеин обвинил авторов закона в некомпетентности, предупредив, что в итоге вместо защиты российского сегмента мы рискуем получить ситуацию с точностью до наоборот. Он также напомнил о мнении Российского союза промышленников и предпринимателей, сказав, что «вместо централизованной защиты Рунет рискует накрыться централизованным медным тазом».

Алексей Куринный (КПРФ) в своем выступлении иронизировал, что авторы законопроекта — «знаменитые IT-специалисты», имеющие за плечами весьма сомнительный бэкграунд внесения и принятия законов, касающихся информации. Документ, по его мнению, не предназначен для защиты российского сегмента Сети от внешних угроз, а его истинная цель — ограничение информации. «Он написан для контроля над ней, в этом нет никаких иллюзий, — сказал он. — А если вы хотели какой-то сегмент российского интернета защитить, то для этого было бы достаточно манипуляций с доменной зоной, даже без внесения какого бы то ни было документа в Госдуму».

Законопроект, уверен он, носит ограничивающий характер. Также он потребует огромных денежных вливаний, и указанные ранее 30 миллиардов рублей станут не конечной суммой — по крайней мере, эту инициативу Клишаса, Боковой и Лугового оплатят ещё и российские пользователи. Установка на всех точках обмена трансграничным трафиком непонятной аппаратуры — это попытка отключать определенные информационные потоки, а как это будет делаться, повторил он тезис Иванова, неизвестно никому. «Значит сеть будет падать регулярно и никто не будет отвечать за это. Какие убытки будут — остаётся только догадываться», — заключил он, подчеркнув, что это наступление на свободу слова

Прогнозируемо скучно выступил представитель «Единой России» Сергей Боярский, чьи аргументы и дифирамбы законопроекту были даже ещё более унылыми и «штампованными», нежели озвученные им и его коллегами ранее. Он ещё раз попытался заверить, что закон призван обеспечить безопасную работу интернета, если будет угроза извне, но, судя по голосованию, достаточно большая часть парламентариев ему не поверила.

К данному моменту уже появилась реакция Сети на принятый закон.

Владелец TgVPN Владислав Здольников уверен — закон принят сугубо ради цензурирования Рунета, а не для его защиты:

«В АП (Администрации Президента) очень любят символизм, поэтому закон приняли именно сегодня — ровно через год после того, как российская власть начала попытки блокировать Телеграм. Это политическое решение на фоне унижения, поэтому я уверен, что почти сразу после подписи Путина, операторам на самом деле начнут устанавливать это оборудование. Но всё будет хорошо: 1. Обходить блокировки можно и через DPI. В данный момент ни один DPI не научился определять протокол, через который работает Телеграм в России, а большинство сайтов и других сервисов работают по протоколу TLS. Если его заблокировать — не будет работать почти весь интернет. 2. Научиться оперативно определять доступность ресурсов по разным параметрам с точки зрения пользователя, чтобы обходить «слепые» блокировки — не проблема. 3. В отличие от зачистки рынка операторов, в случае отключения интернета Роскомнадзором на DPI, все операторы включат трафик напрямую».

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«Кстати вот эти тезисы: да и ладно, все равно все деньги на автономный интернет разворуют, мне кажутся ошибочными и из прошлой жизни, — считает главред Медиазоны Сергей Смирнов. — Ну то есть понятно, что такое может быть. Но надо признать, что для тех, кто разворовывает, риски-то повышаются. Вы посмотрите на уголовки, которые начали заводить. Там 210 ОПГ, до 20 лет. Так что запугивание чиновников и людей, кто привык все разворовывать, продолжается. И если автономный интернет будет на особом контроле (не сомневаюсь), то они как-то криво, но все равно будут это все вводить. И не факт, что разворуют. Так что надеяться только на коррупцию в данном вопросе (простите) – это не совсем верно. Другой вопрос, что у них со специалистами. И конечно важно, чтобы профессионалы не шли туда работать».

Ошибочно думать, что суверенный интернет нужен для ограничения россиян к какой-то конкретной информации. Основная задача ограничений в интернете — это превращение его в Российское телевидение и другие СМИ, пишет NoNameClub.

«Если бы РКН мог удалить какой-то конкретный канал в Telegram или FB по каким-то надуманными причинам, а потом второй-третий, но Интернет работает не так, как этого хотелось бы старикам из Кремля, — рассуждает NoNameClub. — Вот почему они так стремились оградиться от всемирной сети. Ведь иностранные компании не обязаны выполнять указания российских регуляторов и судов, и штрафы платить тоже, а вот Яндексы, Рамблеры, Мэйлыру и др. вынуждены будут цензурировать любое слово любого россиянина, как это делает Wechat в Китае. Власти знают, что VPN будут использовать 10-20%, а остальные просто отвалятся. Добавим сюда Блокировку популярных VPN и отвалится ещё 80% от тех 20. Так это и будет работать. Цель суверенного интернета создать самоцензуру, как она есть в нынешних российских СМИ. Наша же цель, сейчас, увеличь процент пользователей использующих средства обхода блокировок, чтобы как можно больше людей имели доступ к правдивой информации!»

«Закон «об изоляции Рунета» принят в третьем, окончательном чтении. 307 депутатов за, 68 против. Привет, DPI, цензура и полная «закрытость» блокировок!» — лаконичен глава DiPHOST Филипп Кулин.

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UPD. Подробные результаты голосования.

Поименно можно посмотреть — тут.

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