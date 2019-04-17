Контролировать «послушность» VPN будет Российская академия наук

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук (РАН) выиграл конкурс на разработку системы контроля за блокировкой запрещенных сайтов. В протоколе закупочной комиссии сказано, что победитель конкурса предложил разработать систему за 19,9 миллиона рублей. Начальная цена контракта составляла 25 миллионов рублей.

Кроме РАН, свои заявки подавали АО «Воентелеком» (около 14 млн рублей), ООО «Квантум Арт» (ок. 15 млн руб.), АО «НИИ «Масштаб»» (16,5 млн руб) и ООО «ИтГлобалКом Рус» (17,8 млн руб).

Напомним, Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, в марте текущего года разместил заказ на разработку автоматизированной системы контроля за блокировкой сайтов в марте. Система должна появиться к декабрю 2019 года. Она будет отслеживать как поисковики, VPN-сервисы, прокси-серверы и анонимайзеры выполняют требования федерального закона 276-ФЗ, которым запрещается предоставлять российским пользователям возможность обходить государственные блокировки.

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