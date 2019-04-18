Между Венесуэлой и Бангладеш: давление на Рунет сказалось на свободе СМИ в России

Неправительственная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный отчет о нарушениях свободы слова в мире. В этом году Россия заняла 149 строчку из 180 позиций в рейтинге, попав в число стран, где ситуация со свободой прессы оценивается как сложная. В прошлом году Россия находилась на 148 месте.

Исследователи указывают, что в зоне Восточной Европы и Центральной Азии Россия и Турция продолжают соревноваться в подавлении свободы слова. На снижение рейтинга РФ повлияли произвольные аресты и обыски, полицейский произвол, давление на независимые СМИ и интернет, а также «ливень» подавляющих свободу законов. Упомянута в докладе также небезызвестная «охота на Telegram»:

«Попытка заблокировать мессенджер Telegram — это явный признак того, что Москва всерьез намерена продвигаться к заявленной цели внедрения „суверенного интернета“, основанного на китайской модели. Пока что речь идет о попытках преодолеть технические препятствия на пути реализации этих намерений, но Кремль продолжает усиливать свой контроль за Сетью, которая стала основным источником информации для молодежи, на которую все меньше и меньше действует телевизионная пропаганда. Для этого вводится цензура поисковиков, блокируются инструменты для обхода цензуры, навязывается обязанность для информационных платформ сотрудничать с ФСБ».

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Первые три позиции в рейтинге «Репортеров без границ» заняли Норвегия, Финляндия и Швеция.

Хуже всего, по данным составителей отчёта, ситуация со свободой слова обстоит в Туркмении, Северной Корее и Эритрее.

По данным правозащитников, «сложная» или «очень серьезная» ситуация со свободой слова наблюдается почти в каждом втором государстве мира. Еще в каждой третьей стране положение оценивается как «проблематичное». Только в 24 процентах случаев национальный уровень свободы прессы считается «удовлетворительным» или «хорошим».

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